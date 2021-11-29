近日，大童保险销售服务有限公司（以下简称” 大童保险服务” 或” 公司”）宣布，德弘资本（DCP）领投，招商局创投、众为资本、华盖资本与大童保险服务管理层联合收购安信信托所持有的大童保险服务 32.98% 股权，本轮收购及新投资金超 15 亿元人民币。

本次交易完成后，众为资本及其他投资机构将成为大童保险服务新股东，未来将携手公司管理团队，共同推动公司持续构建从上游产品定制、到中游需求匹配、再到下游服务矩阵的全新保险生态系统，为中国消费者提供专业化的保险服务。

大童保险服务成立于 2008 年，是中国保险中介领域提供专业化保险服务的领军企业。凭借其对保险服务” 产品化” 的精准定位，以及高素质、高学历的专业化人才队伍，公司整合了超过百余家产寿险公司的数千款产品，成为中国最大的专业第三方保险服务机构之一。此外，公司充分借力数字化工具，使保险生态系统内各版块高效连接、协同共生，形成为客户和用户创造价值的自循环体系。2020 年，英国著名保险研究机构 Insuramore 发布的调研结果显示，大童保险服务跻身世界保险中介前 20 名，成为全亚洲唯一入围的保险中介企业。

大童保险服务董事长蒋铭先生表示，大童保险服务始终聚焦于行业基础设施的构建，匠心打造保险服务生态，致力于实现让保险” 好买、好赔、好用”，全面提升消费者服务体验，推动整个保险行业服务生态的进阶。众为资本秉持以 “利他精神” 为核心的投资哲学，与大童保险服务 “向善利他 “的企业文化珠联玉映。本次与众为资本达成战略合作，相信众为资本投资团队植根中国及东南亚地区的投资经验，可为大童保险服务未来输出国内成功经验及保险科技带来重大助力。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。