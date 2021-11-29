元宇宙到底是什么，长什么样子？在解释这个问题的时候，很多中国投资人和科技从业者都会用 “绿洲” 来做比喻。“绿洲 (Oasis) ” 是一个虚构出来的虚拟 3D 世界。需要大家头戴虚拟现实（VR）设备来进入绿洲去 “做任何事情，去任何地方。” 在绿洲里面，你可以 “在夏威夷冲 15 米高的巨浪，在金字塔上滑雪，或者与蝙蝠侠一起爬珠穆朗玛峰，” 2018 年美国科幻电影《头号玩家》中的主角韦德·沃茨 (Wade Watts) 如此描述。

元宇宙 “metaverse” 是一个组合词，“meta” 在希腊语中是在…… 之后和超越的意思，“universe” 也就是宇宙。元宇宙一词最早由美国科幻小说家尼尔·斯蒂芬森 (Neal Stephenson) 在 1992 年提出。在很长一段时间里，这个词都在技术人员和游戏玩家的小圈子里传播。他们用这个词来描述下一个版本的互联网，一个 3D 的、更有沉浸感的互联网。但在 2021 年，通过 Roblox 和 Facebook（现已改名为 Meta）等一众美国科技公司的宣传推动，“元宇宙” 可能已经成为今年最流行的热词。这些公司用元宇宙这个词来描述一个包罗万象的立体虚拟空间，在这个空间里，人们可以玩游戏、购物、健身、工作、学习、以及做其他各种事情。

今年，元宇宙这个概念在国内也热了起来。很多国内公司都迅速投资元宇宙类的项目。中国的市场上有本土的科技巨头、自成一体的互联网文化和监管规范。动点科技英文版采访了国内几位元宇宙相关领域的投资人和科技公司，希望能让读者更了解中国是如何看待元宇宙这个大火的概念。

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几个访谈的关键观点：中国的风险投资者其实在多年前就开始投资与元宇宙相关的核心技术，对于元宇宙的概念大热，他们有备无患。风投们也有个共识，即目前最明智的可能是投资那些构建元宇宙基础设施公司和技术。因为现在还没法判断出哪种软件或者哪个公司将会占据元宇宙的主导地位。

同时，中国很可能会成为世界上第一个实现元宇宙普及的地方。中国政府也在密切关注元宇宙这一现象，并与相关科技公司进行交流，了解更多关于元宇宙的信息。

元宇宙这个概念在中国是怎么火起来的？

今年 3 月，美国游戏平台 Roblox 在纽交所上市首日，市值迅速达到 380 亿美元。Roblox 在招股说明书中写道，“有些人将我们公司的行业类别称为元宇宙，这个术语通常用于描述一种持久、共享的 3D 虚拟空间的概念。”Roblox 是一个游戏平台，除了可以玩游戏，用户还可以上传自己利用平台制作的 3D 游戏和道具。由于画风类似乐高卡通人物，这个平台在疫情期间大火，深受美国青少年和儿童的喜爱。

Roblox 成功的上市表现推动了元宇宙概念的传播，在其上市后的几个月里，元宇宙逐渐成为了美国的热词。与此同时，中国的一些社区也开始了对元宇宙的讨论，但大部分的讨论都还局限于投资圈、科技圈和游戏圈里。

元宇宙这个词首次在中国出圈是在今年 8 月。当字节跳动花费 50 亿元收购中国 VR 设备制造商 Pico 时，中国其他圈子的媒体开始更多地讨论元宇宙这个概念。市场调研 IDC 公司的数据表明，Pico 在今年第二季度占据了中国 33.6% 的市场份额。

在字节跳动收购 Pico 消息发布后的 10 天里，中国互联网上对元宇宙一词表现出了空前的好奇和兴趣。微信指数显示，“元宇宙” 这个词指数趋势在这 10 天里上升了 13 倍（微信指数整合搜一搜，视频号和公众号来展现关键词的热度）。同时，百度指数显示，该词在这 10 天里百度上的搜索热度也提升了 19 倍。

字节之外，腾讯、阿里巴巴和百度等其他中国互联网巨头也对元宇宙相关的项目表现出兴趣。

腾讯董事长兼首席执行官马化腾在 11 月 10 日的公司第三季度财报电话会议上说，“我们觉得我们拥有很多技术和能力来开发元宇宙里的各种机会”。具体来说， 元宇宙可以帮助腾讯在游戏、社交网络和商业应用程序里找到新的增长机会。

阿里巴巴旗下的阿里云在 11 月推出了一个新的 “元宇宙” 解决方案。 一位阿里巴巴发言人表示，该解决方案融合了许多公司里已经成熟的技术，来为元宇宙相关的应用程序提供技术支持。该解决方案提供的服务有远程渲染、区块链服务和数据分析等等。

百度副总裁马杰在 11 月 2 日的百度 AI 开放日上表示，百度计划通过推出 VR 内容平台、VR 交互平台，利用公司的 AI 技术来降低在元宇宙里创作内容的成本。“百度也愿意与客户、开发者、用户一起，打造身份认同、经济繁荣、跨越虚拟与现实、长期在线的多人互动元宇宙世界，助力新应用场景的开拓，” 马杰说。

中国投资人和科技公司负责人怎样看待元宇宙这一概念？

文章采访到了顺为资本副总裁冯铮、星瀚资本创始人杨歌、HTC 中国区总裁汪丛青、代码乾坤 CEO 姚光石及其创始人董钰鹏。以下是几位被采访者主要观点。

1. 多年来，中国投资者一直在投资对元宇宙有用的技术。——顺为资本副总裁冯铮

注：顺为资本是一家总部位于北京的风险投资基金，专注于科技领域。多年来，它一直在投资于对元宇宙有用的技术。

“元宇宙是一个非常遥远的终局的概念，” 冯铮表示，“顺为没有特定投资于所谓元宇宙赛道。我们只是遵循技术的自然演变，沿着虚拟方向布局。”

例如，2014 年，顺为投资了声网 Agora，该公司允许其他应用程序嵌入实时音视频通信，声网还为实时音频平台 Clubhouse 提供技术支持。2017 年，顺为领投了凌迪的 Pre-A 轮融资，这是一个虚拟服装设计平台，为服装公司提供 3D 服装和虚拟时装概念。2018 年，顺为投资了三维室内设计平台酷家乐，为房屋建筑和装修公司提供三维设计模板。去年，顺为独家投资了次世文化的 Pre-A 轮，这是一家虚拟人生态公司，公司设计并运营多位明星、品牌方和独立 IP 的虚拟人。

由于人工智能、3D 渲染、视频、音频、计算能力和下一代 5G 网络的技术进步，在过去几年中，顺为看到了全新的机遇和趋势。“这些逐渐成熟的技术就像新的乐高积木，有了这些新积木，我们做一些新的排列组合，将一些线下场景虚拟化。我们在这个赛道上看到一些特别大的机会，所以我们内部现在把这个赛道叫虚拟世界。”

“我认为数字人会是虚拟世界中的 App。例如，虚拟世界中的健身 App 一定不是今天的样子，它可能就是一个 AI 驱动的虚拟人，用一个有趣的形象来指导我健身。”

“其实，大部分投资机构的投资逻辑是类似的：从基础设施开始，去寻找一些今天能够落地的应用场景。顺为可能会在应用层面多往前走一些，比如投资一些 3D 应用体验。但我们仍然不会说一上来就要去做一个大的虚拟世界的平台，因为太早了，谁也想象不到那个东西是什么。”

2. 我们更愿意投资元宇宙的基础设施。——星瀚资本创始人杨歌

注：星瀚资本是一家总部位于北京的投资公司，专注于智能制造、互联网技术和人工智能。

“在元宇宙这方面我们更偏向于底层技术建设、环境建设以及平台化的投资。” 杨歌表示。例如，2018 年，星瀚资本投资了一家名为 rct AI 的公司，该公司主要运用人工智能为游戏行业提供完整的解决方案。2019 年，星瀚还投资了一家专门为计算机生成的虚拟人提供面部表情的公司——鲜衣怒马，该公司还帮助为这些虚拟人设计故事情节。

元宇宙背后需要构建大量的环境和大量的内容。因此，今年一个非常重要的术语叫做 “AIGC”，意思是人工智能生成的内容。元宇宙的关键是使用人工智能引擎创建各种类型的内容，并形成一个通信环境，为用户提供服务，我们可以把 AIGC 看作元宇宙的基础设施。

“下一代互联网巨头将与当前的互联网巨头有所不同。但最大的差异在于表层的展示。公司结构和基本面将保持不变，例如运营管理、维护和社区的内部概念。人们在网上交友、交流、交易的底层需求也将保持不变，但所有这些行动都将以一种与我们现在完全不同的形式出现。”

3. 中国可能是第一个让人们有完整的元宇宙体验的地方。——HTC中国区总裁汪丛青

注：台湾电子制造商 HTC（宏达国际电子）旗下拥有专注于 VR 领域的 HTC Vive 品牌。该品牌提供中高端 VR 设备、VR 硬件以及用于 VR 游戏和应用程序的开放应用程序商店。 德国市场研究公司 GfK 分享的数据显示，在中国高端 VR 头显市场，HTC 在第三季度占据了 70% 的市场份额。 高端 VR 头显通常售价高于 5000 元人民币。

“元宇宙的发展会是一个渐进的过程，而不是从零到一的。 我们不太可能昨天还在用 2D 互联网，然后明天就到元宇宙上了。元宇宙会在未来五到十年内发展。我觉得在接下来的几年里，我们会看到元宇宙的相关技术变得更加成熟。我认为元宇宙肯定会在未来 10 年内发生，而且很多相关的东西会在五年内发生。”

“我觉得中国可能不需要再复制国外的模式（比如 Facebook 和 Roblox）。可能在互联网的初期，中国会借鉴国外来开发一些互联网应用程序或移动互联网的应用程序。但我觉得在某些方面，中国可能已经领先，能够发展出不同的模式来推动这个行业。中国与世界其他地方略有不同的一点是中国政府支持经济的虚拟化和数字化，并鼓励各行业采用更先进的方式来利用新技术。而国外很多其他地区，私营企业只能靠自己来努力推进。”

汪丛青认为让 1000 多家公司或者 200 多个国家在同一件事情上达成一致是非常难的。但在中国这种中央管理体制的国家，政府更容易推行一些事情。“比如，政府可以规定虚拟世界里面将统一使用数字人民币，身份证成为统一的身份验证凭证，但是人们可以在虚拟世界里随意修改自己的头像，诸如此类的规定。在中国，政府可以这么规定，然后所有公司都会遵从。所以，你很有可能在中国看到第一个有完整元宇宙体验的地方。”

4. 中国政府也在密切关注元宇宙——代码乾坤 CEO及创始人姚光石、代码乾坤创始人董钰鹏

注：代码乾坤于 2018 年在北京成立，公司旗下的《重启世界》是一个能让用户发布和体验 3D 游戏以及其他 3D 内容的平台。《重启世界》经常被拿来与美国的罗布乐思进行比较。今年 4 月，字节跳动向代码乾坤投资近 1 亿元人民币。在字节跳动投资之前，代码乾坤已通过两轮融资筹集到将近 5680 万美元，愉悦资本领投。相比之下，Roblox 从 2005 年到今年 3 月上市之前在 10 轮融资中筹集了近 8.567 亿美元。

“其实元宇宙的理念和游戏的理念是有差别的。我们在讨论元宇宙的时候，我们会认为它的特征是沉浸和开放。游戏通常有一个清晰的结构和模型。它们会激励玩家追逐目标，并在玩家实现目标后给予奖励…… 而元宇宙需要更大的开放性，它更像一个社交空间。它将为你提供各种场景，你可以自由选择与之互动。而游戏将只是众多可供选择的场景之一。”

“未来，游戏的某些结构特征会被元宇宙所借鉴。例如，如果我建造一个数万平方米的 3D 超市，我可能会为电子产品、农产品和其他产品建造不同的区域。我还可能建造一些游戏化场景来激励人们购买，比如提供更多你想要购买的商品的增强的细节，但你不能把一个超市叫做游戏。”

代码乾坤的两位创始人透露，他们最近参加了由北京市政府经济和信息化部门组织的元宇宙相关论坛讨论。政府部门对这一趋势非常关注，也有一些实际项目希望更多公司参与。政府将这视为全球科技和互联网行业的一个新竞争领域。“我能感受到中国政府对元宇宙等新技术趋势反应迅速，这对中国来说可能是件好事。”

原文、翻译：动点科技英文版编辑陈沁｜整理：动点科技中文版记者郑惠敏