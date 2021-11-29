三坑大型集合店品牌「诗与万花镜」宣布，已于近日完成数千万元 Pre-A 轮融资，本轮融资由众为资本领投，顺为资本跟投。据了解，「诗与万花镜」在两个月内连续完成两轮融资，总融资金额近亿元。「诗与万花镜」创始人兼 CEO 孙亚銎表示，本轮融资将主要用于门店开拓和供应链拓展。

「诗与万花镜」创立于 2021 年 4 月，专注于为 Z 世代打造城市迪士尼空间。国内首店选址上海静安寺，店铺整体分为上下两层，占地约 1100 平米，于 11 月 27 日迎来正式开业。从 “三坑” 服装到彩妆、香水、配饰、文创产品等其他周边，「诗与万花镜」围绕 “三坑少女” 的喜好提供一站式变美产品，致力于打造出文化认同社交场景，鼓励其将自信的态度融入生活。

孙亚銎表示，考虑到 Z 世代消费者更注重体验感和身份的认同，团队希望通过以下几个维度放大「诗与万花镜」好玩的一面，塑造品牌的个性价值：

1）在选品上，拥有专业的商品团队，她们均是资深的 “三坑” 爱好者及追随者，对于如何挑选契合当下年轻人审美取向的产品有独到认知。此外，自创立以来，品牌便重视大数据系统的搭建，通过大量用户数据的洞察和分析，及时掌握 “三坑” 领域的新动向，实现采买环节的数字化，提高新品上市的成功概率。「诗与万花镜」坚持走有品质、有性格的 “三坑” 精品路线。目前，已与数个国内外知名品牌签订独家合作，门店 SKU 数量在万款以上，可满足 “三坑” 用户的搭配需求。

2）在店铺设计上，「诗与万花镜」摒弃了 “三坑” 服装行业常用的偏 “粉嫩” 的宫殿设计风格，联合淘宝造物节及迪士尼专业团队，从挖掘三坑文化的本质入手，用 “梦幻” 和 “故事” 打底，构建一个属于 “三坑少女” 的看得见、摸得着的梦幻海底世界。「诗与万花镜」希望通过充满艺术氛围的场景化设计，创造出有趣的层次感，凸显乐园般的氛围感。

3）在品牌推广上，「诗与万花镜」主打内容营销，通过强内容或强社交属性的媒介形式，展现 “三坑用户” 在现实与 “理想” 之间的穿越美，传递 “三坑文化”。与此同时，团队将持续探索品牌联动的新颖玩法，以扩大「诗与万花镜」的辐射力。

本着 “让粉丝回家” 的想法，「诗与万花镜」在开幕当天邀请了众多 “三坑” 知名 KOL，打造了一场圈内盛会。“服装只是 ‘三坑文化’ 的一种形式，她们内心深处的浪漫可爱和尊重自我的精神，更加值得被珍视和传播。” 孙亚銎强调，营销更多是为了保持品牌的新鲜感，「诗与万花镜」的愿景是 “让三坑少女能够随时回家”。

近两年来，消费领域的新变量多来自线下，相比于线上，线下店实则有着更强的内容特质和更大的内容创新空间，它对团队的 “创造力” 提出了极高的要求。孙亚銎认为，“创造力” 是「诗与万花镜」的核心优势，新品牌只有打造出年轻人喜欢的 “体验感”，才有可能盘活线下流量。

据了解，2022 年「诗与万花镜」筹备开设 6 家旗舰店和 12 家 “三坑” 主题快闪店。

众为资本合伙人徐薇表示，「诗与万花镜」所在的赛道处于整体的红利期，行业在 2025 年可以达到千亿人民币规模，整个赛道还没有一个整合级玩家出现，是一个很好的切入时间点。三坑文化拥有丰富的历史底蕴和价值主张，比如汉服蕴藏的正是悠久灿烂的中华文明，需要创始团队具有开创性、对美有深刻理解、很强的文化包容性，还需要扎实的零售经验，才能成功推动三坑文化从小众走向大众，诗与万花镜的创始团队有让我们眼前一亮的感觉，我们也非常欣赏创始团队的创业初心，把 “三坑” 爱好者尊重自己、自信之美的态度和精神传播到大众去。期待「诗与万花镜」能成为三坑文化聚集的地标，成为 “三坑” 爱好者最有归属感的梦幻之轮。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。