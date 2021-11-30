根据 TrendForce 集邦咨询发布的最新报告，元宇宙概念得以满足远端作业、虚拟实境、模拟运作等陆续崛起的市场需求，而智能制造亦有望乘此热潮，催动相关技术加速开发，推升全球市场规模于 2025 年一举突破 5400 亿美元，2021 至 2025 年复合成长率达 15.35%。究其主因，在于工业应用市场具备场域封闭性、产业大厂数字化程度普遍较高、且模拟技术可大幅降低人力、时间成本与资源浪费，加诸工业 4.0 核心即为虚实整合系统（Cyber-Physical System；CPS），使该产业极具打造元宇宙的先天优势与动机。

观察智能制造主流多元工具中，被诸多大厂视为工业 4.0 应用重点的「数字孪生」，能以数位资料模拟物理世界，桥接虚实的特性与效益，使其成为打造元宇宙雏形的关键技术。Microsoft 提出的元宇宙技术堆栈（Technology Stack）中，数字孪生提供的建模效益便是关键一环。目前数字孪生多为单一产品或产线的数位模拟，主因在于产品须具备充分数据资料库，进而提高模拟可靠度，例如 Boeing 以数字孪生技术打造引擎、Unilever 模拟产线减少浪费、Siemens Energy 与 Ericsson 透过 NVIDIA 专为虚拟协作打造的 Omniverse 平台，运行发电厂与 5G 网络数字孪生的预测性维护与设备配置模拟等。

随着数位模型镜射物理产品受影响的条件要素越趋复杂，加上元宇宙概念推波助澜，将促使数字孪生技术朝向既广且深的方向并行，进而带动相关技术应用落地。在广度部署上，数字孪生为提升预测准确度，需模拟更完整、更广泛的虚拟物件与空间，并以此基础打造元宇宙的运作环境，背景技术有赖 5G、WiFi 6、云端边缘、智能传感器等更强韧的通讯环境、处理平台与多元的感测设备。在作业深度上，无人机具、协作机器人、机器视觉等在精准度、执行能力的技术发展，将使数字孪生在虚拟空间的 AI 决策有效于物理世界自主运行。

整体而言，鉴于现行 AR/VR 等人机界面的高速发展趋势，同时考量经济效益、执行实务性与总体环境趋势，短、中期元宇宙推动数字孪生的工业应用将聚焦于人员培训、远程维修、能源监控及预测性维护，包括 Rockwell、Siemens、ABB、研华、桦汉、台达电等已策略布局；长期来看，单一厂商或将能在工业元宇宙共通平台上建立虚拟工厂，串接各厂区与跨企业合作互通，此方面则以透过具备高度工业 4.0 化、建有多座灯塔工厂（lighthouse）而拥有庞大数据的产业大厂，如 BOSCH、Schneider Electric、海尔、富士康等有望成为市场先驱。