动点出海获悉，Grab 的 SPAC 合并对象 Altimeter Growth Corp 已在一份声明中宣布，其股东在当地时间周二的股东特别会议上批准了与 Grab 的业务合并。这之后，Grab 将于当地时间本周四（12 月 2 日）在纳斯达克上市，其股票代码将为 “GRAB”。

上周早些时候，本栏目曾指出二者正计划就 SPAC 合并一事举办股东大会以寻求对该计划的批准。目前来看，该传言已得到了证实。

而在今年 4 月份时，我栏目曾报道，Grab 计划以 400 亿美元估值与美国投资机构 Altimeter Capital 旗下的一家 SPAC（特殊目的收购公司）进行合并，以期在纳斯达克上市。如果合并达成，这笔交易将成为有史以来规模最大的私人企业与空白支票公司之间的合并交易。

据悉，该交易预计将为 Grab 提供高达约 45 亿美元的现金收益，这包括超过 40 亿美元全额公共股权私人投资（PIPE），且其中 7.5 亿美元来自 Altimeter Capital Management 管理的基金。

据了解，Grab 的 PIPE 投资者包括 BlackRock、Counterpoint Global、T.Rowe Price Associates、富达国际、Fidelity Management and Research LLC、骏利亨德森投资、Mubadala、 Nuveen、Permodalan Nasional Bhd 和淡马锡。

值得一提的，Grab 曾于 2018 年收购了 Uber 在东南亚的业务。此后，Uber 持有了 Grab 27.5% 的股份（SPAC 交易后 Uber 的持股将变更为 14.3%）。而滴滴也在 2015 年开始投资了 Grab。据悉，在 SPAC 交易完成后，滴滴对 Grab 的持股将变为 7.5%。Grab 的其他投资者也包括纪源资本、软银、丰田等。

上月时，Grab 曾表示，在截至 2021 年 9 月 30 日的第三季度（Q3 2021），其收入下降 9% 至 1.57 亿美元，原因是越南的疫情封锁导致其流动性下降。与此同时，Grab 在该期间的损失增长了 3.66 亿美元，达到 9.88 亿美元。