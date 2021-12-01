近日，人工智能软件公司商汤科技 SenseTime 携手法国知名百年制药公司赛诺菲（SANOFI），通过赛诺菲 “极创联盟” 推动商汤科技和赛诺菲医学部合作，利用 AI 技术打造了国内首个实体器官移植术后风险预测系统。针对终末期肾病患者肾移植术后产生的急性排异反应（AR）和肾功能恢复延迟（DGF）等早期风险，该系统可提供全面、层级化、定制化的风险考量方案，帮助医生因人用药、合理用药，从而降低肾移植患者术后并发症风险，提高肾移植后的存活率，为患者健康保驾护航。

商汤获得赛诺菲认可，被评为 2021 创新合作伙伴

风险因素层级化分类，用药效果精准预测

慢性肾脏病作为威胁人类健康的主要疾病之一，其患病率一直处于较高水平，且终末期肾病的病例数每年还在持续上升。自上世纪 70 年代肾移植在国内全面推广以来，很多终末期肾病患者得到了重获新生的机会。然而肾移植手术涉及供者、受者、移植器官三类个体，不同供者在年龄、疾病、死亡原因方面的差异，受者在年龄、BMI 等方面的差别，以及移植器官在血清肌酐浓度、冷缺血时间方面的不同，都会导致肾移植术后产生不同程度的 AR 和 DGF 风险。因此，做好风险因素的评估，以及合理使用免疫诱导药物，是降低器官移植风险等级和提升肾脏存活时间的重要前提。不过，目前各家医院却普遍缺乏统一的风险评估标准，一些危险因素没有被充分考量而被忽视，导致很多患者并没有采用最合适的免疫诱导药物进行治疗。

为了帮助更多患者得到相对全面的风险评级，商汤发挥领先的原创 AI 技术优势和临床数据处理能力，结合赛诺菲在药物应用方面的丰富临床经验，并在 SenseCore 商汤 AI 大装置的大数据、大模型和超强算力支持下，快速构建出针对实体器官移植的术后风险预测系统。该系统通过学习大量的肾脏移植术后风险评估临床数据，实现了针对每位患者风险因素的层级化评估和用药效果的有效预测，在准确率和召回率方面均达到临床应用水平。

在实际应用中，医生只需输入供者、患者以及移植器官信息等结构化数据，系统即可结合每位患者的具体情况，生成定制化风险报告，给出导致 AR 和 DGF 风险程度的高风险、中风险、低风险因素，异常指标一目了然，帮助医生快速对异常数据做出智能管理。在此基础上，系统还会预测出当前患者用药前后 AR 和 DGF 风险概率的变化情况，辅助医生为患者做出精准的用药方案。整个系统界面交互便捷、高效且无需安装 APP，仅通过 Web 即可轻松使用。

国内首创，助力缓解肾脏器官短缺问题

目前，赛诺菲以为广大医学专业人士和患者提供更高效的解决方案为己任，以成为领先的数字医疗平台为方向，赋能行业生态，帮助从中国到全球的患者。基于这样的愿景，赛诺菲从 2019 年开始发起 DREAM AND GO 创新峰会，面向外部开放展示企业在数字医疗科技创新领域的最新成果，并携手合作伙伴推动行业发展。

借助商汤智慧医疗 AI 技术，在中国国际进口博览会赛诺菲展台以及第三届赛诺菲 “DREAM AND GO 数字医疗创新峰会” 上，双方合作的 AI 药物风险预测项目做了详细展示。

此次商汤与赛诺菲共同打造的中国首个针对实体器官移植的术后风险预测系统，也是首个免疫诱导药物使用效果预测系统。得益于对肾移植术后风险因素的全面考量，该系统能够基于各项异常指标充分解释 AR 和 DGF 风险情况和用药效果，在增强系统模型可解释性的同时，还推动了评估标准的统一。不仅如此，通过 AI 判定免疫诱导药物适用患者，可以帮助肾器官在移植后的长期存活，减少二次移植的发生，有助于缓解肾脏器官短缺的局面。

通过 AI 技术赋能实体器官移植术后风险预测，是商汤智慧健康在 AI+医药领域的一次重要拓展。目前，除肾移植外，其他实体器官移植的术后用药风险预测也普遍存在标准缺失的问题，商汤将与赛诺菲等医药企业深化合作，探索更多药物效果预测方面的标准和应用。此外，凭借前瞻的技术积累和行业布局，商汤还将继续探寻 AI 在药物应用领域的更多可能，打造更加全面、强大的 AI 驱动医疗诊断和预后解决方案，助力行业智能化升级，让更多患者乐观拥抱新生。