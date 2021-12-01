12 月 1 日，「重塑办公文档」2021 石墨办公品牌发布会在线上举行。在发布会上，石墨文档正式推出为企业和组织打造的国产企业级云端 Office——石墨办公。

石墨办公包含轻型在线文档、「云 Office」三件套（传统文档、表格、幻灯片）及包含表单、白板、思维导图及全新发布的应用表格等创新套件，具有全员高效协同、数据安全管控、系统集成定制、轻型应用搭建等价值。

石墨办公：更适合中国组织的企业级云端 Office

石墨文档，作为中国首款在线协同办公产品，让很多用户第一次接触到云端多人协作的办公方式。在市场调研中，石墨团队发现很多企业存在大量本地的 Office 文件，如何在不改变用户习惯的前提下，让企业现存的数据价值最大化成为了石墨的命题。

石墨团队潜心钻研，开发出「云 Office」三件套，深度兼容微软 Office、WPS 格式；让用户可以在线编辑标准格式的文件，并享受到多人协作的便捷性。「云 Office」三件套与轻型在线文档具有明显的边界和互补的特点，「云 Office」适合编辑有严格格式要求的合同、标书、公文等，在线文档则淡化格式，适合会议纪要、团队周报等。另外，石墨客户端响应国产化号召，现已支持海光、兆芯等 CPU，也针对统信、麒麟等国产 Linux 操作系统进行了适配。

针对中大型企业关注的数据安全和本地化集成，石墨办公给出了完善的解决方案。针对数据安全，石墨办公在管控、预警、补救、追溯等四个环节保障企业数据资产的安全。石墨办公提供集团规模的本地化部署服务，具备高性能、低资源占用的特性，并支持多租户管理和电脑客户端、APP 等全端产品的私有化。通过丰富的 API 和编辑器的 SDK，石墨办公可以与企业云盘、OA 等内部系统深度集成。石墨办公与好未来集团的自研 IM 深度集成，这家组织规模超 10 万人的大型公司每天有数万员工通过石墨协同办公，提高组织效率。

石墨团队一直围绕企业文档「协同」的需求不断进行创新。我们认为「协同」的本质就是「一群人达成共识，并将共识转化成劳动」。对应到企业和组织里，即要对一群人大范围精准的传达信息，通过平等双向的对话达成共识，共识再转化成每个人的任务。共识产生很多个任务，任务之间互相串联，任务的不断达成推动着企业的进步与创新。

石墨办公在自身的创新方面，支持内部多产品线之间的套件互联，比如基于表格创建图表，插入幻灯片，幻灯片内的图表会随着表格数据的变化而变化，让数据在石墨中可以无阻碍地流动。另外，基于多年对表格与在线表格的研究，发现通过表格进行数据分析的用户不到 20%，80% 的用户在进行信息录入、数据汇总、项目管理等工作。

在这个背景下，石墨应用表格应运而生。它是一款数据协同与项目管理工具，用户可以几分钟收集好规范的数据，而传统表格类产品可能要花费 10 倍以上的时间。石墨应用表格还打破了表格类产品单一视角的既定范式，用户可以根据项目阶段、负责人等生成不同的看板视图，从不同的维度了解项目进度。应用表格还支持跨表格引用和多表数据合并，满足企业数据汇总的需求。

助力客户发展，与伙伴实现共赢

从 2018 年到 2021 年，石墨商业化覆盖了泛互联网、创新制造、地产、金融等 30 多个行业，付费企业接近 1 万家，超过 1/3 的付费企业进行了增购。超过 20 家万人规模的大型企业客户，每天约有 50 万的员工在使用石墨进行日常办公。

除了助力客户发展，石墨文档更进一步，把云端 Office 协同编辑能力和企业服务的经验开放出来，赋能给合作伙伴，让更多的用户可以享受到云 Office 带来的便利。在产品共创、解决方案和销售网络三个方面，已经有诸如华为云、福昕鲲鹏、统信等世界级的云厂商、顶级的分销伙伴，和企业服务领域头部的产品提供商与石墨文档进行合作。

做世界级的好产品

2015 年，石墨文档上线后，“极致简单，舒适淡雅” 的设计风格给用户留下了深刻的印象。“我们当时的初心很简单，为中国人设计一款办公文档，做世界级的好产品。” 石墨创始人兼 CEO 吴冰在发布会上表示。“随着石墨文档产品的不断壮大，石墨团队开始服务几千人、几万人的中大型企业。”

石墨团队也蜕变成一个企业服务领域的全面的软件服务团队。石墨的产品，从小而美，变成了：大而美，石墨真正变成了一个强大、可靠、专业的为企业设计和使用的软件产品。

石墨创始人兼 CEO 吴洁：“我们发现要更好的帮助广大中国办公用户走向未来的方式，是要做好衔接现在和未来。中国很大，企业和办公工作很复杂，产品创新一步跨太远，很多人跟不上。在跟着中国用户一起面向未来创新的过程中，我们想要打造一个符合中国用户自己的创新方式，既可以兼容和衔接现在中国企业的工作方式，又可以面向未来创新，只有这样的渐进式创新，才能更好的帮助到企业。我们觉得传统和创新，其实并不违背。“

石墨办公，正是这样一个品牌，一个将中国的传统文化和面向未来创新相结合的办公品牌。

道阻且长，行则将至。石墨团队将保持做世界级好产品的初心，为中国企业协同办公效率的提升砥砺前行！