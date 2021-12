过去 40 年间,中国经历高速发展创造了举世瞩目的成就,但现在的中国在国内、国际层面也都面临很多的挑战。中国应该用什么样的姿势迎接挑战,这是一个很大的命题,我们要用科技创新的革命来迎接未来的挑战。

说到科技创新就不得不提到天使投资,正所谓 “天使强则科技强,科技强则中国强”。过去的很多年里,中国的很多天使投资人为推动中国的科技发展做出了很多不可磨灭的贡献。如果科技工作者的声音是世界最强音 那么创投界人士的声音就是世界第二强音。

12 月 2 日下午,由 BEYOND 组委会将联合天使联合汇、星速购倾力打造的中国天使投资高峰论坛在金光会展中心 Stage D 会场召开。来自全国众多投资机构的近 20 位天使投资人相聚于此,就 “澳门如何借助创投融入大湾区的发展机遇”、“当下的天使投资热点”、“天使投资方法论”、“国际投融资” 等话题进行深度探讨,共话大湾区创投的未来发展趋势。

1.天使投资方法论与当下天使投资热点

峰会一开始,创业工场创始人麦刚做了题为《简单投资 快意人生》的主旨演讲,分享了自己对于投资的思考:保持独立思考的态度、专注本质的深度以及全局博弈的广度。

作为中国最早的一批创投业拓展者,麦刚从 1997 年开始在中国和美国从事创投。同时,他还是一名连续创业者,是亿友、通卡、泰捷、OKcoin 等 5 家公司的创始人。

据介绍,麦刚 1997 年进入中国创投行业,2002 年从事美国创投行业,2003 年~2014 年,麦刚创办了一些互联网与软件公司,并从 2005 年投资早期项目,截至 2015 年,麦刚的公司已经完全转变为一家早期投资公司。

麦刚将一级市场的本质归结为三点:看透行业、选对人才、做好自己。

“中国过去 20 多年的投资周期中总是热点频出,很多时候创业者与投资人的思想、经历、状态都被这些热点带偏了,而真正成功的创业者和投资人只思考一个问题:公司的产品或服务解决了什么问题,提供了什么长远的价值,谁是你的对手,为什么你会赢?仅此而已。”

在本场峰会的第一个圆桌中,辰天经纬董事长冯怡、英诺基金创始合伙人李竹、金慧丰投资董事长周丽霞、春光里产业资本创始人杨守彬、小村资本创始人冯华伟共同探讨了天使投资方法论及当下的天使投资热点。

因涉及到早期创业项目的价值判断,天使投资存在很高的门槛,能深耕在最早期的投资人具备异乎寻常的耐心与毅力,李竹分享了自己多年来作为天使投资人的心路历程。“天使投资人天天寻寻觅觅,但不确定性也正是这一行的乐趣之一。投资本身就是非共识的职业,于不确定性中发现确定性,就是给天使投资人最大的回报。” 李竹引申道,早期投资人所投资的就是非共识类项目,即未形成风口、令众多投资人意见不一的项目,对于这种并未被所有人认识到的创新项目,早期投资人们称之为 “水下项目”,而天使投资人就是寻找 “水下项目” 的人。作为一个天使机构,现在的 LP 都对于机构化的天使能否生存也存在着疑问,这也是目前的天使机构共同面临的问题。近年来,众多的天使机构凋零或转型为 VC,也引发了李竹的思考,“应该学习 VC 的做法,用 VC 的做法来做天使,可能会有很不错的回报。”

冯华伟指出,大陆的一级投资生态在两岸三地中发展得最好,从天使投资到 VC、 PE 乃至垂直行业的母基金生态都非常好。而澳门现在还具备了区位优势,澳门的企业家与创业者可以借鉴大陆的投资方法论,并深度融合到一体化的生态中。

在主题为《科学天使投资 vs 科技长期投资》的主题演讲中,老鹰基金创始人刘小鹰分享了科学天使投资的五大要素:科学思维、科学研究、科学论证、科学决策、科学投后。

“天使投资的不确定性非常强,需要很多实战经验。”1993 年,30 岁的刘小鹰下海创业拿下了诺基亚手机中国的总代理权。2000 年,刘小鹰旗下的公司成功完成 IPO。他表示,创业和投资是硬币的两面,有创业经历做投资会更从容。

如何分辨一家公司是否有成为超级独角兽的潜力,刘小鹰指出,要从技术驱动、入口驱动和数据驱动三大维度去观察一些大的赛道。其中,技术驱动型项目包括新能源新材料、先进制造航天航空等硬科技黑科技赛道;物联网、区块链及元宇宙属于入口驱动型项目;而企业服务、新零售、新消费等属于数据驱动型项目。

2.澳门如何借助创投融入大湾区的发展机遇?

曾经,澳门全球人均 GDP 位于全球第二,但近两年的疫情给澳门的支柱产业——博彩旅游业造成致命打击,澳门整体收入下降了 70%。

英诺天使厦门基金合伙人姚锦程表示,BEYOND EXPO 落地澳门是很大的突破与创新。此次 BEYOND EXPO 有望助力澳门在经济适度多元化以及一些新兴产业进行新的尝试,大会引入了很多科创企业与投资机构,对于天使投资人来说,现在其实也是一个发现新的投资机会的最好时机。

峰会现场,广东孵客科技孵化集团董事长冯洪亮、追梦者基金合伙人秦佩琪、红秀资本创始人戴露、南波湾投资创始合伙人赵国权、以及博得创富董事长周志轩都参与了这一话题的讨论。

“今天下午在展厅走了一圈,我想起了几年前去拉斯维加斯的 CES 展,特别有亲切感。” 这是追梦者基金合伙人秦佩琪对澳门的最新印象,她表示,BEYOND EXPO 的规模也近似于 CES 消费电子展,热闹程度也不输后者。

近期,中央印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》,为横琴粤澳深度合作区建设勾勒了新蓝图:方案对横琴与澳门进行共建共管,并明确提出了 4 大产业方向,分别是中医药大健康、先进制造与高科技、文旅商贸以及现代金融服务业。现场嘉宾都认为这是一个巨大的机会窗口。“横琴岛的面积是澳门的三倍多,横琴粤澳深度合作区的 GDP 预计将呈现指数级增长。”

对于中医药大健康产业在澳门的发展,秦佩琪提出三大建议,一是要打造一个健康大湾区,澳门作为一个自由港,可以结合国内外的优秀医疗成果打造一个以医疗美容与生物医药为特色的医疗中心;第二,可以优化本地的中医药产业园,将粤澳两地的合作资源共用,根据产业资源合作分工,外投国际市场,内敛国内腹地,引进一些国内知名高校和大型科研院所,将一些知名的中医药分院校落地到澳门,形成一个国际的总部基地;第三,可以吸引一些国内外的医疗大健康领域优质人才,通过自由贸易港将大湾区的医疗大健康产业推向世界。

此外,作为粤港澳大湾区的一角,澳门应如何避免重复建设,走出自己的特色?赵国权指出

“选对路线非常重要”,他认为澳门与香港、横琴存在着明显差异,在科技与教育方面,香港与内地都已领先。若要避免同质化,还需从服务业入手。“包括金融服务行业,比如从海外引进大规模的基金,以及做中国的 CES 展都是拓展澳门服务业的有效途径。” 周志轩也认同国外资本对澳门有更多的信任感,“澳门应该通过主权基金,再吸引很多海外的资金。”

3.大湾区如何抓住国际投融资的机遇?

据了解,此次天使投资峰会《国际投融资》主题论坛邀请了 HKX 前海基金总经理赵育颖、技德科技创始人周哲、启迪之星总经理主管合伙人刘博、洪泰基金合伙人陈文思来到现场进行分享。他们分别是红杉中国在香港的基金主理人、原谷歌中国区 1 号员工、清华创投背景的基金以及新东方早期的投资机构,他们作为四类典型的国内投资机构为观众提供了国资背景、投顾机构、硅谷背景等不同的看待国际的视野和维度。

“如何才能让澳门吸引更多的国际资本?” 面对益社咨询合伙人李磊的这个疑问,在场的四位嘉宾也给出了自己的答案。

刘博表示,在过去几年里,启迪之星一直在围绕粤港澳大湾区布局创新资源,包括与澳门大学合作进行科技成果转化等等。“从澳门的线下基础来讲,其社会福利水平较高,在寻求投资回报时,金融服务受到广泛关注,若能在税收方面发挥优势,定能以金融创新的招牌吸引一大批投资人。” 另一方面,刘博发现,很多有着中科院、国外留学等背景的优秀创业者愿意选择澳门籍并为澳门服务,如何用更好的平台吸引这部分人才回归,也是增加国际资本的一个有效方式。据他介绍,启迪集团还在澳门设立了一个 20 亿元左右的主权基金,以此聚集全球范围内的创业者来关注澳门的科技创新。

赵育颖表示,HKX 目前投资最多的就是深港合作项目,与澳门的合作才刚刚开始,她用亲身经历回答了澳门与香港的一大本质区别是,优秀的高校与人才资源成为了机构主要的项目来源,HKX 借此网罗了很多独角兽。 “整个人才的输送渠道对于我们早期投资人来讲非常重要,这也是未来在进行澳门与内地项目合作时可以借鉴的一点。”

洪泰基金合伙人陈文思则认为澳门在元宇宙项目方面有着得天独厚的优势,“澳门国际化的定位非常适宜本地的经济发展;澳门有着中医药、保健品等有着深厚历史渊源的特色产业;澳门的科技企业其实依托博彩企业快速发展,而博彩行业本身就与元宇宙关系密切。” 她更是进一步预测,澳门的文化旅游行业未来一定是最先进入元宇宙的场景之一,而作为与博彩同为资本运作的产业,澳门的金融科技也将有非常好的实践。如果澳门的产业发展能与元宇宙相结合,将带来非常多的投融资机遇。

最后,几位嘉宾也对 BEYOND EXPO 提出了自己的寄语和期待,他们希望 BEYOND EXPO 能更加注重对产品创新的引领,展示更多的生态资源,并期待 BEYOND 在明年的再次 “超越”。