近日，边缘云公司 PPIO 宣布完成新一轮金额过亿元人民币 A-1 轮融资，这是公司半年内再次获投资人支持。公司 A-2 轮融资目前也正在进行中，接近交易完成。据悉，A-1 轮融资由创世伙伴、张江科投、磐霖资本等多家机构联合投资，Pre-A 轮投资方蓝驰创投、沸点资本及华业天成继续追加投资。光源资本担任 A-1 轮融资财务顾问。

据悉，公司已先后完成多轮融资，累计融资额超过 3 亿元。从 2020 年启动商业化变现后，PPIO 边缘云面向低时延、高带宽、重计算的业务场景，提供了多样化的边缘云计算服务。公司已在全中国 800 多个市县地区设有微数据中心和分布式算力资源，可提供全国范围内动态部署的分布式 IaaS 和 PaaS 服务能力。截止目前，PPIO 已经成为十多家互联网巨头、云厂商、创业独角兽等大客户的边缘云服务提供商 ，支撑客户在网络边缘侧日益丰富的计算、存储、传输类需求。2021 年公司业务营收快速增长，前三季度即实现收入规模破亿。

公司表示本轮融资将主要用于公司边缘云原生技术持续研发和拓展更多服务场景。PPIO 边缘云致力于构建国内首个覆盖全网全域的高质量边缘云的战略目标，后续将继续深耕音视频行业，并重点开拓云游戏、分布式云渲染、边缘 AI 等新兴场景领域的商业化落地。

PPIO 边缘云由原 PPTV 创始人姚欣及首席架构师王闻宇于 2018 年联合创立，核心团队拥有资深科技行业背景及连续成功创业经验。