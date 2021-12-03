尤志达是深耕外贸行业二十载的老炮，也是授课足迹遍布大江南北的资深外贸讲师。今年广交会期间，担任 XTransfer 客户代言人的尤志达肖像广告登上广州、福建各大商圈，他因此收到大量来自全国各地外贸学员发来的打卡照片。回首 20 年外贸生涯，曾一夜间负债 20 万欧元，凑 6 万块人民币重新出发，也曾抵押住房贷款近 200 万，并再次逆风翻盘，曲曲折折中呈现着一段扣人心弦的创业往事。如他所说，“我在人生的每次一次挑战面前，始终牢记并践行着 “曼巴精神”。今天我们看到，这位 NBA 名宿科比布莱恩特的忠实拥趸，似乎正在延续他的偶像科比当年的步伐，并构建属于自己的 “曼巴精神” 世界。

6 万元开启创业生涯，突破人生边际的关键一击

“除了创业，没有其它选择了”，三十而立的年纪，尤志达身上却背负了 20 万欧元的债务。同时身为某公司亚太区负责人的他，正在遭遇着因欧洲金融风暴一夜裁员的人生至暗时刻，以及大量工厂因此产生的贸易纠纷。

此时的尤志达已不是初出茅庐的莽撞少年，在经历过多次事业上的跌宕起伏之后，他选择背水一战，开始外贸创业，当时面临的第一个难题就是现金流。“将才不打无准备之仗。” 尤志达梳理了自己的财务情况，东拼西凑拿出 6 万元现金。同时，他给自己未来的每一笔支出，都做了细致的财务规划，而分摊到团队支出，每人每月工资居然只有 1000 元预算。这在 2010 年的厦门似乎有点不可想象，因为应届生的工资标准至少也在 2500 元左右。组建团队成为尤志达需要迈过的第二道难关。

尤志达以 “月薪 1000 元” 组建起的创始团队，一直伴随他至今

别人为什么不去选择一个最起码有工资保障的公司，而是选择加入他这个刚刚起步的草台班子，当时的尤志达对于会不会有人加入团队，毫无信心。

后来尤志达谈起这段经历，他表示，“有时，越是大起大落，历经颠沛流离的人，越会受到别人的尊敬，大家会觉得这个人一定有过人之处。” 他分享担任亚太区负责人的经历，同时以每月 1000 元月薪，吸引到了早期的 6 位初始员工，并一直追随他至今。

团队有了，但他们此时都是一张白纸没有任何外贸经验，更不要说懂外语了。尤志达便把自己前几年积累的外贸经验一点点写下来，整理成上百个 word 文档。他像一个战士，日夜摩挲着自己的枪支，把这把枪变得锃光瓦亮，甚至有了包浆。

尤志达亲自培训，一点点带着队伍前进

外贸创业中，另外一个成功的关键，是选品。对于创业初期几乎没有抗风险能力的小公司来说更是如此。“要么成事，要么退出，一球定输赢。” 尤志达的选择是塑料袋，他的洞察是塑料制品，客户即使只支付 30% 的货物定金，哪怕之后变卦弃货，再加工还能有利润。同时他认为，塑料袋的不可替代性非常之高。即使很多人因为各国限塑令的推出唱衰这个产业，但他仍然坚持自己的判断。

初始的 6 万元资金，有 2 万花在了入驻当时并不主流的一个平台上。因为做外贸的老板都在主动找客户，而通过那个平台来的商机，往往是老外客户主动搜索，成交机会更高。尤志达发现同品类商品只有二十万左右的 SKU。他通过细心观察运用了最简单的数据逻辑，“我们就上架两万个 SKU，约占平台上整个行业的 1/10，这样无论如何权重也会到我们这边来！” 果然，通过这个策略，他实现了 “大量询盘”。

资金链断裂，创业之路波折又一弯

团队扩张，询盘和订单纷至沓来，就在一切仿佛步入正轨的时候，命运和他又开了一个玩笑。

2012 年，尤志达与英国的一家大型超市一次性签下了年框高达 400 万美金的单子。然而万万没想到的是，那一年原材料价格暴涨，这笔订单在仅过去 4 个月后便一直亏损。到 9 月份，公司的资金链完全断裂。雪上加霜的是，新招来的 8 名员工陆续走了 7 个。

再次遭遇危机，他把自己房子拿去银行贷款了 170 万，用于拯救公司资金流。同时，再次经历危机后，尤志达开始 “刮骨疗伤”，反思创业之路。由于自己是业务出身，不仅是公司最大的销售，还参与产品研发和生产管理。事事亲力亲为已让他无暇去掌舵企业前行的方向。这一次，他决心彻底从具体的业务中抽离出来，做一个操盘者，而不是一颗棋子。

公司业务开始精细化运营。战略上，小工业大贸易，瞄准 B2B 市场。将生产与销售分离，不让工厂成为公司的天花板。对于接到的多余订单，工厂消化不了就进行外包。

财务上，尤志达的外贸公司当时经历了银行账户大量封停浪潮。作为外贸老炮，他非常清楚公司财务经营的规范性有多重要。通过一次会面，他了解到 XTransfer 提供的外贸收款服务，并从此与 XTransfer 结缘。尤志达的业务副总谈到，“在 XTransfer 的帮助下完成大量外贸收款，已成为公司首选收款方式。尤其目前在南美、非洲的订单较多，传统银行将此列为高风险地区，收款十分受阻。而 XTransfer 强大的风控服务能力，助力我们将业务的触角伸展更多国家或地区。此外，最便利的是能够时刻联系到 XTransfer 的客服人员，跟踪查询款项进度，这在以前使用传统银行账户时是完全不可能实现的。”

尤志达的家乡在福建泉州。泉州人生性豪迈，敢想敢为，早时为了寻求新的生机，会从厦门 “正口” 出海，自缚竹排，穿越洋流凶险的黑水沟，拼尽全力到海外谋生。若遇大风浪，竹排被打翻，人落水，爬起来照样行驶。

创业之前，进击的十年

历经苦难而不言败，这便是那首闽南语歌「爱拼才会赢」的最好注解，也是泉州人尤志达的真实写照。其实在创业之前，尤志达已是身经百战了。这进击的十年，也为厚积薄发奠定了基础。

大学时期，尤志达主修英语。在当时，学外语毕业进入酒店服务行业是很好的选择。但在短暂的酒店工作生涯中，尤志达很快看清了自己的 “天花板”：身高不出众便是一项明显的劣势。尤志达有一种少见的敏感，尤其是在对未来的规划上。在意识到这条路的不长远后，他果断选择离开。

离开酒店后，尤志达进入一家外贸工厂工作。工厂会接一些国外订单，尤志达负责主要的销售。随着时间的推移，家族企业的弊病也逐渐显露。熬夜拼命接到的海外订单，会因为公司的管理不善而遭遇流产。他愈发觉得不应在这样的公司赌上自己的青春。而外贸却让他看到了不一样的希望。

得益于自己之前积累的良好口碑，一个英国客户突然联系到他，希望在中国成立一个采购办事处，并奉上了一份非常严谨的商业计划书。尤志达被这份真诚所打动，并在后来深入地接触中了解到，他们来自东欧，毕业于剑桥大学，家族实力雄厚。

接下来的四年，一切都很顺利，和欧洲的伙伴携手搭建欧亚供应链板块，尤志达也一路成为公司的亚太区负责人，在 2008 年时曾最高月入 20 万。

命运看似对这位年轻人温柔以待的时候，突如其来的转折却异常残酷。没有人可以给出一个总结，对于一个创业者来说，风雨兼程的经历对他们来说都意味着什么，每一个人都会得出他自己的答案。如果说创业是一场浩瀚如大海的征程，好奇心和欲望才能够让创业者「在巨浪中生存下来，并发现新大陆」。

不断探索人生边际的热情与渴望

外贸业务做得好，为他引来更多关注，尤志达开始在外贸圈积累名气。越来越多的人找到他，希望拿到做外贸生意的金钥匙。后来他发现自己几乎近一半的时间都在给别人讲课。实际上，尤志达出身于教育世家，从小感受到的就是 “桃李满天下，春晖遍四方” 的氛围。而最终走上教育之路，他亦不负家族传承。

2014 年，尤志达创立团队管理培训品牌「八零心经」，这是一家做培训的公司，专注赋能企业管理。他结合自身丰富的外贸经历提炼出企业经营的五大核心要素，包括企业战略、商业模式、业务模式、业务策略和工作流程。6 年来，整理的资料从创业初期培训员工的几百个 word 文档演变成上千个 PPT。如同他的创业之路，尽善尽美，惠及了几十万名学员。

今年，尤志达正式成为 XTransfer 的客户代言人。他谈到：“在跨境电商快速发展的时代， B2B 电商正处于爆发期。XTransfer 为中小微企业灵活展业打造了一套高效、低成本的外贸数字化金融基础设施。XTransfer 不仅是跨境金融服务平台，更是中小微外贸企业的风控服务平台。安全的收款工具帮助我们更安心地做外贸。” 正是因为自己企业认可 XTransfer 的服务，尤志达愿意推荐给更多的外贸人去了解它、使用它。

谈及他作为创业者的心态，尤志达依然很坚定，“从小微创业一步步走到今天，心中一直承载着一份责任感，就是想为这个行业贡献点力量。”

尤志达的下一个心愿，是买一栋写字楼，并按照篮球主题风格亲自设计。公司的运营，也按照篮球俱乐部的方式。这听上去又是一件很有情怀很有意思的梦想。像一位勤恳的播种人，二十年前播下的种子，已成长为参天大树，同时一路上接二连三地，长出了新芽，深处浇不灭的是他不断探索人生边界的热情与渴望。让我们祝福尤志达，并期待他身上更多的可能性。