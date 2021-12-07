国内领先的模具工业互联网平台模德宝今日宣布完成超 2 亿元融资，本轮融资由国内著名互联网战略投资人领投，产业方跟投，光源资本担任独家财务顾问。融资完成后，模德宝将进一步推进产品研发，拓展市场渠道。

模德宝成立于 2012 年，是香港科技大学李泽湘教授创办的松山湖国际机器人研究院（Xbot Park）孵化项目之一。聚焦模具及精密制造生态，通过全生命周期管理、生产协同和打造柔性制造智慧工厂，模德宝不仅帮助订单驱动的中小模具企业提高其在价值链中的地位；还通过建立多地研发、协同共享的分布式制造，为工业用户提供极具品质、成本和交付竞争力的模具产品及精密零部件。

提升基础制造供应链价值 模云平台应运而生

有 “工业之母” 之称的模具是制造业的基石，如今在医疗、航天、能源等领域，60%-80% 的零件都依靠模具进行加工；这一数字在汽车、3C 和家电等行业甚至高达 90%。高新技术产业中，集成电路的引线和封装、核心元器件的制造也同样高度依赖精密模具。

作为制造业的核心环节之一，模具的生产周期、品质和成本将直接影响产品生产。一套模具可以依靠简单操作，高效率、高精度、高标准地生产出数万件到数百万件的终端产品，撬动下游数十万亿产品市场。

当前模具行业各生产环节、要素存在信息孤岛，整个产业链、价值链协同效率低，标准化、信息化和自动化能力薄弱，人才断层、流失严重，行业知识和经验难以沉淀。

模德宝正打造一个高效的模具工业互联网平台模云（MoldYun），集纳行业智慧赋能中小企业。通过智能化控制加工参数，降低加工成本，缩短周期，从而提升制造企业接纳高端订单的能力。

OT和 IT深度融合 让模具制造 “老师傅” 经验智能化传承

模具制造难度远高于一般工业品，涉及工艺设计、材料学、机械加工等多领域知识技术，制造工艺复杂且周期漫长，高度依赖人才和经验，这也导致此前在模具行业中，经验丰富的 “老师傅” 成为模具高质量制造的关键。

通过与 3C 电子、家电、医疗、汽车和精密组件等领域头部企业的深度合作，将模具设计制造的流程、经验等进行标准化、数据化和系统化，形成了行业独有的机理模型和工艺数据库，并与全球主流设备商合作，不仅实现设备互联，更实现了工艺机理模型与设备加工参数的实时闭环。

模云借助微服务、模组化、可配置、云边协同的 SaaS 服务平台，实现了生产数据的云化共享，这意味着中小型制造企业也能享用到由顶级制造企业的制造工艺综合优化而来的工艺参数。模云的数据库现已成为模具及精密加工行业积淀最丰厚的数据库之一，数据类型覆盖材料、工艺、刀具和设备协议等，并实现了数据的标准化复用。

模云的出现有望解决 “老师傅” 短缺的问题，并大幅提升全行业效率。

打造模具行业基础设施 构建智能硬件生态联合体

基于创始团队的工业基因和深厚数字化积累，模德宝已在模具工业互联网上形成独有的核心竞争力。

现阶段，模德宝正在以模云平台为基础，为传统模具及精密制造行业提供多元化解决方案，赋能行业全面数字化。

按照中期规划，模德宝将采取 “基于工业互联网的分布式协同制造” 模式，为伙伴工厂提供智能工厂解决方案、设计数据、工艺数据以及生产设备运行所需要的工业数据。

着眼未来，模德宝将自己定位为全球智能硬件生态精益智造的基础设施，围绕十万亿级的精密结构件，着力打造 C2B2M 的产业生态平台，成为其精密智造的奠基石，为智能硬件的快速高品质交付提供重要的支撑和保障。

模德宝董事长兼 CEO 成亚飞表示：“感谢投资方对模德宝的认可和支持，本轮融资将助推模德宝发展迈入新征程。面对高速发展的新消费时代，新品牌、新渠道层出不穷，产品呈现多品种、小批量、定制化趋势，生产方式由 ‘大规模制造’ 走向 ‘大规模定制’，这也是新一代智能硬件产业集群的突出特征。新产品开发需要大量的精密结构件，而交付周期最长、反复试错最多、成本最高的就是模具环节，模具制造效率和品质直接决定 ‘新产品打样速度’ 和 ‘量产良率爬坡速度’。

模德宝匠心打造模云智能制造云平台，目前已帮助汽车、航空、医疗、电子、家电等数百家行业头部企业完成自动化、智能化、数字化改造，积累了丰富的项目经验，未来我们将继续以 ‘提升基础制造供应链价值’ 为使命，围绕 ‘打造模具及精密制造生态企业’ 为宏伟愿景，赋能中国基础制造业，为行业发展持续创造价值。”

光源资本董事总经理薛玲表示：“精密模具水平是衡量一个国家高端制造能力的重要标志，具备极高的技术壁垒与极强的经济放大器效益。模德宝打造模具行业领先的全生命周期管理工业互联网平台，为高度非标、极度依赖 ‘老师傅’ 经验的模具行业，带来全链条的标准化与自动化升级，突破行业效率瓶颈，实现产业品质升级。项目执行过程中，我们也曾数次深度走访下游企业，深刻感受模云平台给下游客户带来的核心价值变化与效益提升。光源资本高度认可成总团队的愿景和决心，期待模德宝早日成为世界级模具及精密制造的平台。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。