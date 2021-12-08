随着元宇宙（Metaverse）的议题在 2021 年迅速增温，以及使用者生成内容（UGC）概念受到关注，再加上 AR/VR 装置的出货量增长加速，将带动市场创造更多虚拟实境的应用内容。根据 TrendForce 集邦咨询发布的报告，2021 年全球虚拟实境应用内容市场规模将达 21.6 亿美元，至 2025 将达 83.1 亿美元，年复合成长率为 40%。

TrendForce 表示，其中最主要的应用内容仍以游戏娱乐、影视、社群互动为主，而由于虚拟世界的建设和应用内容的发展难以单就少数厂商独立建构完成，因而会更加注重使用者生成内容的概念，主导厂商透过平台环境的建设、开发工具与界面的提供，来降低使用者的创作门槛，并提高参与度，以此推动虚拟实境应用内容市场。

由于目前虚拟世界内容的建构需投入长时间与高成本，若以营利角度为考量，多数厂商仍处于观望阶段。然使用者生成内容多数并非以营利作为出发点，故 TrendForce 认为此会成为有意投入虚拟市场业者较好的切入点。因此，可预期未来将使得元宇宙相关厂商更关注在架构平台、建设完善的生态模型，并且透过适合的开发工具和界面来降低创作门槛。

整体而言，影响全球虚拟实境应用内容市场发展的因素除了平台和内容的提供外，还包含硬设备和环境基础建设，如高速运算芯片的采用、5G、Wi-Fi 6 的铺设等，而由于讲求实时、逼真且稳定的虚拟互动，处理讯号干扰问题也成为需要关注的议题；终端装置方面，AR/VR 装置产品定价策略将是影响未来市场渗透率的主要因素。随着虚拟实境应用内容的发展，也会促使厂商采用补贴策略来加速扩大用户数，为了追求更好的沉浸感与互动效果，更多传感器的搭载和反馈设计也将成为 AR/VR 装置发展的下个重点。