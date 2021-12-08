《高能手办团》开发商杭州心光流美网络科技有限公司（以下简称心光流美）今日宣布完成过亿元的新一轮融资。本轮投资方为杭州播播、红杉中国、游戏扳机、上海幻电，光源资本担任独家财务顾问。本轮融资完成后，心光流美将持续推进《高能手办团》内容开发，同时开启新产品研发投入，加大人才招募力度。

（心光流美原创 IP《高能手办团》海报，来源：游戏官网）

开创手办主题手游 差异化切入自研游戏市场

心光流美成立于 2016 年，致力于精品游戏的自主研发、发行运营及 IP 打造。目前公司主要产品为手游《高能手办团》、《战国纪》。

全球移动游戏市场目前成熟度已经非常高，几乎每一个品类中都存在龙头产品占据主要市场，想在红海中破局并非易事。但同时由于移动设备性能的不断迭代、新生代的不断成长，用户的需求也在不断变化。

在这种大环境下，题材的选择、产品的差异化、市场的细分就显得尤为重要。心光流美研发的《高能手办团》正是在这种机遇下破茧而生。

凭借其优秀的游戏品质，《高能手办团》简体中文版 2020 年 9 月上线，首日即登上 iOS 游戏免费榜第 3 名，畅销榜第 18 名，公测前三周流水破亿。

《高能手办团》的成功一方面取决于题材独特，玩法新颖，另一方面与其独一档的画面风格密切不分。《高能手办团》通过 PBR 工艺的 3D 渲染技术，将现实中真实的材质和光影呈现在游戏中，效果直逼真实手办。近日在 GooglePlay 公布的 “2021 年度最佳榜单” 中，《高能手办团》获得香港、台湾地区 GooglePlay“年度最具创新力游戏” 殊荣。

（《高能手办团》繁中获得香港、台湾地区 GooglePlay“年度最具创新力游戏” 殊荣）

出海成绩可期 为全球用户呈现更多中国元素

在出海方面，《高能手办团》在海外市场也取得了不错的开局。

今年 6 月由朝夕光年负责发行日服版本（《フィギュアストーリー》）、9 月由上海幻电负责发行的韩服版本（《미니어스 》）、11 月由 KOMOE 负责发行的英文版本（《Figure Fantasy》）相继上线，各地区都取得了当地 AppStore、GooglePlay 免费榜和付费榜 Top10 的优秀表现，在扎实的本地化能力和发行实力护航下陆续获得众多海内外用户的认可和喜爱。

心光流美在以打造全球化优质游戏产品为目标的同时，还与全球化的知名品牌和 IP 进行合作联动。

自上线以来，《高能手办团》已成功与世界知名虚拟偶像·初音未来、知名虚拟主播·绊爱、《关于我转生变成史莱姆这档事》在多个区域进行联动，与全球知名的硬件品牌华硕达成了全球品牌战略合作。

后续，心光流美将继续提升《高能手办团》的游戏品质，为全球玩家提供丰富有趣的游戏内容。同时将继续强化游戏内中国元素的呈现，未来肩负起国产作品在世界范围进行中国文化输出的使命。

聚集优秀游戏人才 坚守 “让游戏回归乐趣本源” 初衷

心光流美聚集了一批充满活力、敢于追求、拥有游戏梦想的业内顶尖人才，目前心光流美旗下已有三个研发工作室：反射狐工作室、猫戏法工作室、三叉戟工作室，核心成员均为行业顶尖精英，拥有成熟的项目合作经验。

在 CEO 陈钰看来，心光流美深耕精品游戏研发，为玩家持续提供好玩有趣、有深度的优质游戏内容，同时实现商业上的成功，是初心也是愿景。心光流美以 “让游戏回归乐趣本源” 为目标而努力，这样的目标无论是对整个行业，还是对玩家都将是一种良性循环。

目前公司已启动多款产品的研发，同时吸纳更多优秀人才，共同打破创意的天花板，呈现更多有深度有新意的优质游戏。

除了研发方面的布局调整，心光流美在发行方面也在进行积极部署。心光流美副总裁余博强表示：“心光流美还将开启发行业务，在未来 1-2 年内不仅限于完成自研自发体系，还将打造自身独特的 IP 生态。同时与更多不同行业的企业、品牌、IP 进行跨界联动合作，打破圈层。心光流美将会在多元化的道路上，迈出重要且坚实的一步”。

红杉中国副总裁李广平表示：“心光流美的团队非常具有战斗力，在创业初期曾面临过一些困难和挑战，但团队都凭借坚韧的凝聚力积极地解决了问题。团队始终不忘 ‘用创新带给玩家快乐’ 的初心，在成熟的商业选择之上始终坚持对玩法和内容作出大胆的创新。创始人陈钰既有成熟稳健的管理能力，又对游戏行业抱有热爱和理想，坚持长期价值不断进取。我们非常看好公司未来的发展，在多产品线研发和自主发行上还有广阔的前景可期。”

光源资本执行董事谢旭璋表示：“移动游戏行业的发展已进入下半场，产品层面的竞争更加聚焦于内容创新的硬实力，打造原生 IP 的能力已成为当下移动游戏研发商的核心竞争力。很荣幸能帮助心光流美这支具有匠人精神、能力全面的团队完成本轮融资，引入了重要的战略及财务投资人，期待公司未来能打造出更多超越《高能手办团》的产品。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。