近日，工业 AR 应用解决方案供应商 ALVA Systems “阿依瓦（北京）技术有限公司” 完成数亿元 B 轮融资。本轮融资由老股东软银中国资本（SBCVC）领投，老股东高科新浚以及新股东泰越资本跟投。

ALVA Systems 成立于 2011 年，是国内最早并一直专注于异构计算（Heterogeneous Computing）应用开发的公司，全线产品均基于异构计算的架构设计，是全球异构计算软件应用最为广泛的企业之一，积累了丰富的异构计算架构软硬件设计经验和强大的底层开发团队，拥有 40 项软件著作权及 14 项发明专利。在此基础上，ALVA Systems 发力工业 AR 技术应用，依托具备独立知识产权的 AR 引擎，与西门子、罗克韦尔自动化等全球工业领域头部企业展开深度合作，同时积累了广汽集团、福田、百特医疗、百威啤酒、联合利华、三一重工等来自不同垂直领域制造企业的 AR 解决方案经验，目前在 AR 落地工业应用中具备市场份额优势。

ALVA Systems 创始人肖东晋表示：“基于 AR 识别技术的相关应用目前在工业领域已经有一定的发展基础，很荣幸 ALVA 能够携手不同垂直领域工业制造企业，共同见证和参与工业 AR 这一前瞻性产业的成长和发展。面向未来，ALVA 将依托行业经验与 AR 技术优势，持续加深与更多用户企业的合作，不断贴近应用，应对更加广阔的行业发展需求。”

软银中国资本管理合伙人宋安澜博士表示：“由 ALVA 开发的全球领先的 AR 工业引擎，这是一项激动人心的、平台型的底层技术。在此基础上，ALVA 形成了中间层的开发编辑工具，以及多个面向不同工业场景需求的成熟应用。我们相信这仅仅是一个开始。除了持续深耕工业领域外，我们还继续看好 ALVA 的 AR 技术在医疗健康、职业培训、文化旅游等多个领域加速实现商业化落地。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。