12 月 9 日,博奥信生物技术(南京)有限公司(Biosion, Inc.)(下称 “博奥信生物”)宣布完成总计 2 亿元人民币融资(其中包括 Pre-B+轮融资和 Pre-B 轮融资第二笔资金到位)。Pre-B+轮融资由本草资本领投,同时本草资本刘磊先生加盟公司董事会;南京呈益资本跟投,指数资本担任本轮融资独家财务顾问。融资资金将用于加速公司靶向肿瘤及免疫疾病临床期及临床前期创新管线的推进。

博奥信是一家专注临床阶段的国际化生物技术公司,面向全球未满足的临床需求,聚焦疾病耐药、复发、残留三大难题,致力于开发新一代创新抗体药物,通过自主创新与合作开发两种模式加速推进其创新抗体药物管线。正在进行的 Best in class、First in class 抗体研发管线超过 10 条,包括双抗和新一代 ADC(抗体偶连药物)等。

博奥信拥有四大抗体技术平台:1)H³(高通量,高含量,高效率)抗体发现平台;2)SynAbTM 协同抗体发现平台;3)SynTracerTM 抗体内吞筛选平台;4)FlexibodyTM 双特异抗体技术平台,并已成功开发了多个极具全球市场潜力的单抗、双抗、新一代 ADC 等丰富资产组合,同时在开发 10 多个 FIC/BIC 抗体、ADC 和多抗管线。

目前,博奥信 TSLP 单抗已在澳洲进入临床一期,国内合作伙伴正大天晴于今年 Q2 进入临床。今年,博奥信与纳斯达克上市公司 CellDex 联合公布了全球首创 PD-1/ILT4 双特异抗体项目 CDX-585 积极的临床前数据,合作进展顺利。2022 年,博奥信诸多管线即将进入临床,其中多条管线已同步洽谈全球合作。

本轮融资领投方本草资本合伙人刘千叶博士表示:“博奥信的企业战略和定位不仅可以应对中国创新药行业面临的挑战,也代表了全球创新药行业未来的发展和变革趋势。我们很高兴,并非常有信心支持博奥信及其世界级的领先团队,为全球患者提供突破性的治疗方法。”

注:具体融资金额由投资方或企业方提供,动点科技不做任何背书。