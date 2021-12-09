由于持续的供应链短缺继续影响行业，研究机构 Omdia 最新的智能手机型号市场追踪发现，2021 年第三季度，三摄像头智能手机的出货量增加到与四摄像头智能手机相同的水平。Omdia 分析师进一步指出，今年第三季度，采用单摄像头的智能手机在全球智能手机出货量中的份额下降到 8%；与一年前 2020 年第三季度的 14% 相比，下降了 6 个百分点。

Omdia 移动设备高级研究经理 Jusy Hong 表示：” 即使在 150 美元以下的低价智能手机中，多摄像头的采用也在继续扩大”。

智能手机的摄像功能对制造商和消费者来说是最重要的功能。由于智能手机中多摄像头趋势的稳定发展，拥有单个镜头的手机已经开始感受到压力。多年来，多镜头已经从单镜头发展到双镜头，双镜头发展到三镜头，三镜头发展到四镜头。在 2020 年第三季度，四摄像头经历了快速增长，占总出货量的最大份额。

不过，根据 Omdia《智能手机型号市场追踪》报告的数据，由于一些外部因素，在 2021 年第二季度，四摄像头的份额有所下降，三摄像头占据了最大份额。与此同时，2021 年一直在减少的双摄像头的份额也在回升。

Jusy 表示：” 这种趋势的逆转是由于 OEM 厂商减少了镜头的数量，以减少由主要半导体元件持续短缺带来的相机相关成本。低端智能手机使用低分辨率的镜头组合，因为营销多摄像头比相机功能和图像质量的改善更重要。在这一点上，OEM 厂商正在逆势而上，将中端机型的摄像头数量从四个减少到三个”。

相反，高分辨率相机镜头的使用正在稳步增加。OEM 厂商正在采用高分辨率镜头来提高图像质量，而不是增加功能有问题的镜头。第三季度采用最多的分辨率是 48MPX，占总出货量的 25%。这比上年同期增加了一个百分点。另一方面，13MPX 分辨率镜头的份额，在 2020 年第三季度占 28%，今年下降到 22%。同时，64MPX 和 108MPX 的份额分别为 19% 和 5%，与去年同期相比增加了 7% 和 3%。

除了元器件价格的压力，人工智能和计算摄影的进步使 OEM 厂商能够根据目标价格段和功能设置来挑选他们的首选相机设置。以前需要某种类型的镜头来实现某项功能，但在某些情况下，额外的镜头可以取消，因为相机软件可以达到同样的结果 ─ 这为 OEM 厂商提供了新的灵活性。

“ 为了满足消费者对智能手机相机性能的高期望值，我们可以看到当前趋势正在转变为性能改进的竞争，而不是摄像头数量的竞争。特别是在中端市场，对尽可能多的摄像头数量的竞争似乎已经结束。”Jusy 总结道。