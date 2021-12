亚马逊云科技在 2021 re:Invent 全球大会上,宣布推出三项数据库功能,让客户可根据其业务需求更加轻松、经济地扩展和运行数据库服务。新发布的功能包括:面向客户业务应用程序的托管数据库服务,客户可定制底层的数据库和操作系统;降低不经常访问数据存储成本的 Amazon DynamoDB 表分类;以及使用机器学习更好地诊断和修复数据库相关性能问题的新服务。

随着越来越多的应用程序需要以低延迟和高性能处理 PB 级甚至 EB 级数据,单一通用数据库无法满足客户希望以高可用、可靠和高性能的方式大规模利用和管理数据的需求。为此,越来越多的客户为满足其特有的需求而寻找合适的数据库。亚马逊云科技提供广泛和深入的专门构建的数据库服务,包括键/值数据库服务 Amazon DynamoDB、图数据库服务 Amazon Neptune、内存数据库服务 Amazon ElasticCache 和 Amazon MemoryDB、文档数据库服务 Amazon DocumentDB、宽列数据库服务 Amazon Keyspace (兼容 Apache Cassandra),时序数据库服务 Amazon Timestream、分类账数据库服务 Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)。亚马逊云科技是运行开源数据库的最佳场所,有超过 10 万的客户选择 Amazon Aurora,Amazon Aurora 与 MySQL 及 PostgreSQL 全面兼容,以传统商业数据库十分之一的成本即可享有其具有的高性能和可用性。许多客户也选择在亚马逊云科技上运行商业数据库,以便利用云服务卓越的可扩展性、安全性和弹性。完全托管的关系型数据库服务 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS),让用户可以轻松地在云中设置、操作和扩展 Oracle 和 Microsoft SQL Server 数据库。亚马逊云科技拥有超过 15 种专门构建的数据库服务,让客户可以用最合适的工具完成工作,并具有高可用、高性能、可靠和安全性。此次推出的三项数据库功能为客户提供了更多选择以及更高的性价比。

亚马逊云科技数据库与分析副总裁 Raju Gulabani 表示:“客户希望为其重要的应用场景使用专门优化的数据库服务,从而提供灵活、可扩展和可靠的用户体验,同时不必在管理基础设施上投入大量资源以及产生额外的成本。我们很高兴能够通过本次新发布的数据库功能,为客户提供更多的灵活性和选择,以更高的性能以及更优化的成本,支持客户最关键的业务应用程序。亚马逊云科技所提供的数据库服务无论是深度还是广度无人能及,并且我们还在持续为客户创新。”

完全托管的数据库服务 Amazon RDS Custom,客户可定制业务应用程序的数据库和操作系统

Amazon RDS 易于部署、运维和扩展,因此成为客户希望在云上运行 Oracle 和 Microsoft SQL Server 等商业数据库的选择。客户使用 Amazon RDS 可省去诸如配置容量、扩展和备份数据等费时的管理任务。但是,某些业务应用程序需要自定义底层的 Oracle 和 Microsoft SQL Server 数据库环境和操作系统(如 Microsoft Dynamics AX、Microsoft SharePoint 和 Oracle PeopleSoft)。客户为了完全控制底层数据库环境和操作系统,通常需要在自建的环境(如 Amazon EC2 或本地)中运行这些应用程序。虽然自建方式带来了高度可配置性,但同时客户需要花费时间在硬件配置、数据库部署、补丁和备份等管理任务上。这些需要自定义数据库和操作系统的客户真正需要的是能自动化无差别的管理任务,更轻松地在亚马逊云科技上运行这些应用程序。

Amazon RDS Custom 可自动部署、操作和扩展与常见业务应用程序紧密集成的 Oracle 和 Microsoft SQL Server 数据库,同时可自定义业务应用程序底层的数据库和操作系统。运行此类业务应用程序的客户,通过 Amazon RDS Custom,可不必担心费时的管理任务,如配置和扩展硬件、数据库部署、补丁和备份等。客户可使用 Amazon RDS Custom 配置其数据库环境和底层操作系统,修改设置,安装自定义补丁,并集成第三方软件,满足其业务应用程序的需求(如自定义数据库小版本、第三方安全和诊断软件或特定的文件系统配置)。Amazon RDS Custom 自动监控数据库环境和操作系统,并检测影响 Amazon RDS Custom 性能的用户配置。一旦发现问题,Amazon RDS Custom 将尝试自动解决。对于无法自动修复的配置错误,Amazon RDS Custom 会通知客户,并提供建议的解决步骤。客户可以轻松地将需要自定义的 Oracle 和 Microsoft SQL Server 数据库迁移到 Amazon RDS Custom,省去自己管理数据库的繁琐。

Amazon DynamoDB Standard-Infrequent Access (Standard-IA) 表分类可以使存储非经常访问数据的 DynamoDB 表的成本降低高达 60%

Amazon DynamoDB 无需管理服务器或集群,即可在几乎任何规模下提供高吞吐量和一致的毫秒级响应时间,成为客户处理大容量 NoSQL 工作负载的选择。随着 DynamoDB 工作负载模式变得更加多样化,在有些客户的工作负载中,数据存储成为其主要成本,有些较少被访问的数据却需要具有快速响应能力。例如以前的社交媒体帖子、电子商务订单和视频游戏成绩等,这些场景的数据容量随着时间积累不断增长,会产生大量的存储费用,但这些数据仍然需要高吞吐量,当请求时需要立即可用。客户为了优化这些场景中的存储成本,会通过编写代码将旧的、访问频率较低的数据从 DynamoDB 移动到成本更低的存储替代方案(如 Amazon S3)。

客户使用新的 Amazon DynamoDB Standard-Infrequent Access (Standard-IA) 表分类,表分类可以使存储非经常访问数据的 DynamoDB 表的成本降低高达 60%。DynamoDB Standard-IA 表分类的存储成本比标准 DynamoDB 表低多达 60%,对于存储成本占主要成本的表来说,它是划算的选择。相比之下,在吞吐量相同的情况下,DynamoDB Standard 表分类的成本比 Standard-IA 表分类最多低 20%,对于吞吐量占主要成本的表来说,仍然是更划算的选择。客户可以在 Amazon DynamoDB Standard 和 DynamoDB Standard-IA 表类之间切换,不会影响表性能,也不需要更改代码来优化其存储的数据类型的支出。

Amazon DevOps Guru for RDS 借助机器学习只需几分钟即可更好地检测、诊断和解决难以发现的数据库性能问题并提供建议,无需数日

Amazon DevOps Guru 是一项由机器学习赋能的服务,通过自动检测问题并推荐特定的补救措施,让开发人员可以更轻松地提高应用程序可用性。目前,Amazon DevOps Guru 会提醒客户注意 Amazon RDS 引擎的问题。但是确定数据库相关问题的确切原因既复杂又耗时,为确定导致问题的原因,通常需要招募数据库管理员手动运行诊断工具和查询。一旦确定了问题的原因,数据库管理员需要进行额外的分析来充分了解问题(例如分析特定于数据库的指标、事件和等待条件或提取和分析相关 SQL 语句),然后才能提供如何修复问题的指导。因此,通常需要花费几个小时或几天的时间才能发现和补救数据库问题,可能会影响应用程序可用性或降低用户体验。

Amazon DevOps Guru for RDS 是 Amazon DevOps Guru 中一项由机器学习提供支持的新功能,可自动检测和诊断数据库中的性能瓶颈和操作问题,并提供详细的修复建议,让开发人员可以在几分钟内而不是几天就能解决问题。Amazon DevOps Guru for RDS 基于 Amazon DevOps Guru 检测数据库相关问题,涵盖 Amazon RDS 中其他与性能相关的问题检测(如资源过度使用以及不正确的 SQL 查询行为)。Amazon DevOps Guru for RDS 帮助客户快速解决与数据库相关的性能和使用问题, 可以在出现问题时立即通知开发人员,并提供有关根本原因的诊断信息、问题的详细信息以及智能修复建议。例如,如果检测到与数据库意外高负载相关的应用程序性能问题时,Amazon DevOps Guru for RDS 会进行根本原因分析,找到导致问题的确切 SQL 语句,发送包含问题原因和影响范围的通知,并建议纠正措施,以帮助客户快速解决问题。Amazon DevOps Guru for RDS 目前支持 Amazon Aurora,并计划在 2022 年支持其他 Amazon RDS 数据库服务。