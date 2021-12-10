根据 TrendForce 集邦咨询发布的研究报告，随着中国新能源汽车产业的快速发展，动力电池退役量逐年走高，2021 年中国动力电池报废量预计将超过 18GWh，到 2025 年将达 91GWh。目前动力电池回收利用主要分为梯次利用和再生利用，其中废旧电池再生利用已有一定规模，2020 年市场规模已达 24 亿人民币，预估 2025 年中国废旧动力电池再生利用市场规模将达到 260 亿人民币。

TrendForce 补充表示，日前中国工业和信息化部正式发布《十四五工业绿色发展规划》，表示欲促进资源利用循环化转型，对于废旧动力电池回收利用，提出要完善动力电池回收利用法规制度，探索推广「互联网+回收」等新型商业模式，强化溯源管理，鼓励产业链上下游企业共建共享回收管道，建设一批集中型回收服务网点。并推动废旧动力电池在储能、备电、充换电等领域的规模化梯次应用，建设一批梯次利用和再生利用项目，至 2025 年建成较为完善的动力电池回收利用体系。

动力电池回收利用包括梯次利用和再生利用，梯次利用是将动力蓄电池容量衰减至 80% 以下时梯次利用于诸如备电、储能等其他领域，目前梯次利用大部分处于试验示范阶段；再生利用主要是将退役动力电池进行拆解后回收锂、钴、镍等有价金属并用于电池材料（如三元前驱体）的再生制造。

TrendForce 认为，发展新能源汽车作为推进节能减排的重要途径，产业的快速发展未来必将伴生动力电池的大规模退役，从而为动力电池回收和下游梯次利用带来行业机遇。目前电池回收行业还面临诸多瓶颈，如动力电池全生命周期信息的碎片化，退役电池缺乏检测标准，梯次利用技术标准有待完善，以及金属价格波动影响材料回收经济性等，皆是制约着动力电池的回收再利用的因素。而中国新的电池回收政策，未来将促进锂电池行业的有序健康发展，并有助于突破全球锂等重点资源的约束。