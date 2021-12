科技无界,但也有着自己的独特进程。这里,动点出海将和大家一起回顾上周(2021.12.06-2021.12.12)我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

尽管尚未收盘,上周,我们却也见证了新加坡风投机构 Golden Gate Ventures 旗下第四只基金的诞生。而在更大的 1.2 亿美元规模之外,在这只基金里,我们也可以看到更多的承载。

在这篇文章中,Golden Gate Ventures 的一位合伙人有向媒体传达出这样的一个观点——由于全球资本的大量流入,东南亚初创企业的估值已经变得 “不合常理(irrational)” 。当然,如果你经常关注本栏目的报道,并不难发现这里的 “不合常理” 所代表的并非是一种 “狂热” 的趋势。相反,它所体现的正是东南亚企业在估值方面的正常回归。

今年以来,关于东南亚创投领域的爆发式发展已经有了太多报道。一方面,仅在今年上半年期间,我们可以看到水平创历史新高东南亚地区的投资数量(同比增长 20%,且其中印度尼西亚和新加坡吸引了最大份额的资金)。另一方面,我们同样见证了如 Grab/GoTo 这样的上市/待上市当地巨头以及更多的一批新晋独角兽企业。

针对这种现象的出现,笔者想在此处援引更早时候的一篇文章中的观点(来自 500 Startups SEA 管理合伙人 Vishal Harnal)。​Vishal Harnal 表示,当前阶段,尽管有越来越多的资本和关注正在涌入东南亚,他认为,考虑到该地区企业此前被低估的背景,外界对东南亚的期待仍处于 “理性水平”。于此,也就不难发现上文中 Golden Gate Ventures 合伙人的真正含义所在——如 Vishal 所述,“很长一段时间里,由于资本对这一生态系统关注度的不足,东南亚公司的价值并没有得到应有的重视。无论是大量资本退出活动的出现还是众多势头的迸发,东南亚仍然只是在向合理区间回归。或者换句话说就是,这种增长是健康的。”

接下来,在 “数字十年” 下,我们有望看到东南亚创投领域展示出更为惊人的发展潜力。然而在这个过程中,即使我们能够看到更多的风投机构和初创企业向此不断涌入,但也请不要惊讶。因为这时的 “不合常理” 正是东南亚理应发生的一种 “正常现象”。

好了话不多说,让我们进入本次正题。

获腾讯及 CDC Group 的追投后,这家新加坡数字银行的 B 轮融资将达 1.8 亿美元:动点出海获悉,新加坡数字银行 Tyme 已于近日宣布,即将完成其 1.8 亿美元规模的 B 轮融资。据了解,Tyme 的这笔 B 轮融资共分为两部分构成,其中包括于今年早些时候从 Apis Growth Fund II 和 JG Summit Holdings 处获得的 1.1 亿美元资金以及由腾讯与 CDC Group 近期所承诺的 7000 万美元追投。

Tyme 表示,这笔资金将用于发展其位于南非市场的 TymeBank 和菲律宾市场的 GOTyme 数字银行业务,并着眼于后续的国际化发展。此外,Tyme 也指出,基于腾讯和 CDC 的资金及其专业知识支持,Tyme 也将会进一步的提升其风险管理能力,同时也得以向 CDC 所覆盖的市场地区进行扩张。

面对 “不合常理” 的东南亚初创企业估值,Golden Gate Ventures 正准备为其推出第四只基金:据悉,新加坡风投机构 Golden Gate Ventures 正为该机构旗下的第四只基金寻求 1.2 亿美元规模的资金,以进一步对东南亚早期初创公司提供支持。

根据 Golden Gate Ventures 发给投资者的邮件,基金将专注于金融科技、市场平台、社交电商、医疗健康、教育科技、农业科技以及娱乐等相关领域的企业,而新加坡、印尼、越南将为其主要投资市场。

据了解,Golden Gate Ventures 成立于 2011 年,已通过其三只基金投资了包括 “东南亚闲鱼”Carousell、东南亚二手车电商 Carro、印尼社交电商平台 Chilibeli、越南快递平台 Ninja Van 等企业。

巴基斯坦投资热潮下,这家刚获数百万美元种子轮融资的当地电商服务平台希望帮助商家在 3 分钟内完成商品上架:在超 2 亿规模的庞大人口基数加持下,面对当下不断加速的移动互联网进程,巴基斯坦的创投领域正在愈发吸引外界的注意。

近日,动点出海获悉,巴基斯坦电商解决方案提供商 Brandverse 宣布完成了一笔数百万美元规模的种子轮融资。该公司表示,这笔融资将会用于帮助旗下电商服务应用 Chikoo 的进一步发展。此外,Brandverse 也指出,公司也正计划将 Chikoo 扩展到新的市场地区。

BEYOND 国际科技创新博览会圆满落幕:全球科技创新力量齐聚澳门:12 月 4 日,为期三天的 BEYOND 国际科技创新博览会在澳门落下帷幕。在三天会议期间,BEYOND 累计参会人次超过 20000 人次,共有超过 300 家企业参与展示,邀请到中央广播电视总台、CGTN、新华社、中国日报、上海广播电视台、福布斯中国、South China Morning Post、澳门日报等 200 家一线媒体参与和报道大会盛况,联合 CGTN、福布斯中国、新浪科技、凤凰科技等线上直播大会,观看人数超 500 万人次。作为本年度澳门最大规模的科技峰会展,2021 的 BEYOND 的落幕也意味着 2022 年 BEYOND 大会的启程。

国际投融资峰会圆满召开,业界领袖共书创业佳话:金融资本是科技创新的重要推动力,并且也是创新生态中不可或缺的一部分。为了促进科技创新和资本的融合,动点科技着眼全球投融资发展,聚焦前沿科技,立足科技创新及其对各个产业的影响,携手中国太平联合打造了国际投融资峰会,通过这一全方位投融资国际交流平台促进创新创业者与全球顶尖投资人和各个行业跨界顶流大咖充分交流,继而实现创新应用的落地与繁荣。

12 月 3 日上午,在动点科技创始人兼 CEO 卢刚博士的主持及中国太平保险集团投资管理部总经理兼太平资本保险资产管理有限公司党委书记、总经理(拟任)吴松《抓住机遇,各展所长;赋能澳门,共享红利》的开场致辞下,由动点科技携手中国太平联合举办的国际投融资峰会在澳门巴黎人酒店巴黎人剧场拉开序幕。

超越无止境,BEYOND 科技大奖激发科创新&科技影响力无限可能:科技创新和科技对社会各产业的影响力是 BEYOND 国际科技创新博览会的焦点所在。为了集中展现引领时代风潮,助推主流变革的前沿创新,并促进资本、 产业和创新之间的全方位融合互动,让科技创新的影响力充分释放,让更多人能参与未来趋势的共建中来,本次首届 BEYOND 国际科技创新博览会也设置了 BEYOND 科技大奖(BEYOND Awards),通过对各个行业领域中拥有杰出表现以及市场发展潜力和社会影响力的个人或科技公司的产品及服务的发现和鼓励,向全球各界展示出科技创新及科技影响力的无限可能。

本次 BEYOND 科技大奖分为 BEYOND 影响力大奖(BEYOND Impact Awards)和 BEYOND 创新大奖(BEYOND Innovation Awards)两个部分,对所有有利于行业和社会发展的创新技术和解决方案开放,并着重聚焦与 BEYOND 国际科技创新博览会四大主题影响力科技” 、“生命科学” 、“新基建、智慧城市与生活” 、“未来科技” 相关的企业及项目。经过为期数月的踊跃报名及组委会评选团队的专业评审,4 日下午,BEYOND 科技大奖于澳门巴黎人酒店巴黎人剧场拉开了颁奖典礼的序幕。

BEYOND 闭幕式 | 从基因技术到生命科学:BEYOND 热议创新回归科技本源:经过三天的精彩碰撞、好戏连台、精英荟萃,BEYOND EXPO 这场在澳门举行的科技盛宴完美落幕。闭幕式环节,组委会特别邀请了四位来自不同行业、代表了前沿趋势领域的重量级嘉宾分享了前沿科技创新领域的热点话题,并针对观众感兴趣的话题答疑解惑。

BEYOND 联合发起人卢刚在大会闭幕式上进行了闭幕式致辞,他表示:BEYOND 将继续链接全球科技创新的使命,2022 年 BEYOND 一定会在澳门继续。对于 BEYOND 的举办以及未来展望,卢刚认为,BEYOND 离团队期望还有距离,他希望 BEYOND 能够成为超越商业、技术、边界,链接更多的科技创业公司和澳门,这将是 BEYOND 秉承的愿景。

最后,卢刚表示,2022 年 BEYOND 一定会回来!他表示将会链接更多的中国与海外创新企业来到澳门,让 BEYOND 成为一个国际性的创新峰会。“2021 年 BEYOND 结束了,2022 年的 BEYOND 已经开始,今天将是我们 2022 年 BEYOND 的新起点,朋友们,让我们 2022 年再见!”