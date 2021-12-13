12 月 13 日，知乎宣布正式启动 8.0 版本的升级迭代。新版本进行多项功能优化与升级，包括增加搜索权重，强化时效性内容展示，优化关注动态展示逻辑等。据悉，8.0 版本内部代号为 “探索版”，旨在通过各项功能创新进一步优化用户的个性化体验，进一步搭建以 “获得感” 为核心的产品功能和内容创作体系。

一直以来，知乎以提供解答获得用户认可，为更便捷的找到解答，搜索是最核心的用户使用场景之一，不少用户将知乎作为搜索引擎使用。8.0 版本中，知乎进一步强化搜索这一工具化属性，涉及功能优化包括：强化首页搜索入口，缩短搜索路径，帮助大家更简单、更快速地搜索自己想要的答案；新增 “你搜的” 模块，集中展示用户搜索的相关内容，给用户更加直观的个性化搜索体验；优化热搜算法，每 10 分钟更新一次，挖掘最新社会热搜事件。

随着内容量级的持续增长，知乎时效性内容消费趋势明显，“刷热点上知乎” 逐渐成为用户共识。2021 年第三季度，时效性内容内容日均生产增长超过 40%，消费时效性内容的用户在 DAU 中的渗透率同样超过 40%。为了满足用户这部分需求，8.0 版在首页新增了 “正在发生” 内容模块，通过运营及算法手段，强化时效性内容的整合与展示。区别于 “知乎热榜” 针对全站范围的热门问题排序，“正在发生” 是基于你的兴趣进行的个性化内容推荐。

作为一个聚集高质量内容和优秀创作者的问答社区，知乎一直高度关注用户之间的互动和连接。为此，8.0 版本将底部原 “关注”Tab 按钮升级为 “动态” 按钮，在保留原有功能的基础上，新增对关注用户的实时动态追踪。此外，“动态” 模块也升级了筛选和排序功能，新增阅读筛选和时间线排序功能，以便于用户的个性化体验。通过动态功能的升级，用户之间的动态连接更紧密，社区属性也得到进一步强化。

知乎创始人、董事长兼 CEO 周源表示，8.0 版本内部代号为 “探索版”，期望用户在社区互动、获取时效内容这两个高频场景上获得更好的体验。目前 8.0 版本已经开始陆续上线，与此同时，作为本次新版本迭代的彩蛋，少量用户还将体验到 8.01、8.02 两款 “实验” 版本。

“让人们更好地分享知识、经验和见解，找到自己的解答” 是知乎沿袭了十年的使命，而获得感则是知乎新十年的内容价值标尺，未来知乎将通过更多尝试，推进产品形态的演进，探索社区产品的终极形态。