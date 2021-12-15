从国际金融中心到绿色金融第一城，从欧洲人工智能之都再到全球生命科学创新中心···对伦敦来说，这座闻名世界的历史古城更多的是以一种时代指向的方式为人所知。它代表了全球政治、经济、文化、金融、科技的发展可能。但同时，在这里，越来越多的参与者正在不断通过自身努力让伦敦成为一片更为旷阔的世界舞台。

以游戏行业为例，数据指出，目前，已有 614 家游戏开发商和发行商在伦敦发展驻足。再加上诸如游戏税收减免政策、超过 30 万的拥有 VR/AR 开发经验的从业开发人员、以及如英国最大的电竞游戏馆 Red Bull Gaming Sphere 等相关产业基础的积淀，现阶段，伦敦已然成为了游戏行业的另一大全球中心所在。而在近日的 BEYOND 国际科技创新博览会线上峰会上，在伦敦发展促进署创意产业负责人 Louise Conolly-Smith 的主持下，Amiqus 首席顾问 Alan Dixon、Taylor Wessing LLP 合伙人 Robert Fenner、Ukie 商业化负责人 Sam Collins 共同围绕《伦敦：世界游戏产业的枢纽》这一线上圆桌话题展开了激烈探讨。而基于这些深刻洞见，我们也将得以从中近距离领略到伦敦游戏产业生态的独特魅力。

全球游戏行业的暗潮涌动

不可否认，后疫情时代是当前阶段的一大主题。它既代表了刚刚过去不久的停工停产状态，同时却也意味着是一种正在不断到来的全新挑战与机遇。而这对游戏产业来说更是如此。

Ukie 是一家专注于英国游戏和互动娱乐行业的非营利贸易协会。从微型工作室到跨国公司、开发商、发行商、以及相关服务企业，Ukie 汇聚了来自在线游戏、移动游戏、主机游戏、PC 游戏、沉浸式游戏等多个子领域中的众多建设者。Ukie 商业化负责人 Sam Collins 看到，疫情爆发后，游戏已经成为了人们交流及保持联系的方法之一。作为结果，自 2020 年到今年年初以来，该行业的营收已经呈现出了 18% 的增长。

AlanDixon 和 RobertFenner 同样看到了类似情况的发生。Amiqus 是一家致力于为游戏行业提供人才招聘服务的企业。作为 Amiqus 的首席顾问，Alan Dixon 表示，疫情初期，游戏硬件的销量就开始暴涨并被抢售一空。而随着游戏玩家群体规模的不断扩大，针对游戏领域投资的也正在激增。此外，他也指出，“不只是在这一方面，游戏行业受到的长远影响更在于它的行业地位已经提高了。现在，它不仅仅是一个不容小觑的产业，同时也为很多人提供了职业出路。对于现在的游戏玩家来说，他们已经能够把游戏产业当作职涯规划的选择。”

RobertFenner 则强调称，作为一家专注多个领域的全球性律师事务所，Taylor Wessing 看到，随着游戏行业营收状况的不断改善，这一领域中的收购活动也在愈发活跃——疫情后，游戏行业企业的并购行为远比之前更加频繁，而游戏公司的收购成交价也翻了几番，并且其中也有了有越来越多的上市发行行为。“总的来讲，对处于不同阶段游戏公司的投资兴趣都在增加。无论是初创、成熟、还是老牌游戏公司，它们都吸引了投资商极大的投资兴趣。值得一提的是，其中有些投资意向会是来自其他的游戏公司。同时一些私募机构也对游戏公司表现出浓厚关注，因为它们能带来大量的现金盈利。所以，现在正是游戏产业的投资与并购的活跃阶段。”

游戏产业在伦敦

作为本次圆桌论坛的主办方，伦敦发展促进署（London & Partners）也是一家隶属于伦敦市长办公室的伦敦城市官方推广机构。伦敦发展促进署创意产业负责人 Louise Conolly-Smith 指出，近期以来，伦敦发展促进署正在见证越来越多的公司表达出进入伦敦和英国市场的意愿。然而在这个过程中，它们也会希望充分了解到这里的资源优势和未来发展方向。于此，Robert、Sam、Alan 也分别就伦敦及英国地区的游戏产业状况进行了简要介绍。

Sam 首先指出，在英国，投资是一个很重要的话题，并且外商直接投资是一种很常见的现象。一直以来，随着海外公司在英国开展业务，该地区的游戏行业也从中获益匪浅，索尼、微软、任天堂、EA、 动视还、Epic 等国际游戏产业巨头均陆续在英国进行了投资。再加上当地人才优势对吸引投资方面的驱动、较低的企业税率、以及与其他创新产业的密切联系，该地区的游戏生态展示出了无与伦比的优势。

不过，他也强调，除这些因素之外，英国的高生活质量和教育水平也是其独特优势所在。“如果想要别人来英国投资或者为英国引进人才，就必须要确保这些人能在这里过上高品质生活。所有这些条件结合在一起才大大促进了英国的海外投资。”

Robert 也就其所属领域对上述优势进行了补充。他指出，就吸引企业来英国发展游戏产业而言，这里的游戏减税补贴政策显然是一个相当具备吸引力举措——企业最高可以减少 20% 的游戏核心开发成本。此外，他还补充道，“其他地区的公司在英国建立机构也很容易，并且这里对外资持股和由外国人担任企业领袖方面没有任何限制。所以收购英国公司并不困难···因而不仅仅局限于伦敦，整个英国地区的游戏产业都在蓬勃发展···这里活力十足，极具投资吸引力。”

而又由于英国的知识产权保护法更为完善成熟，Robert 认为，在英国投资和开发游戏在法律方面也会收获到更多的有利因素——“你能够妥善保护你开发的 IP，不用太过担心被人模仿或剽窃，在这里进行创新开发非常安全。”

Alan 则表示，随着疫情对远程办公方式的推动，就游戏产业而言，伦敦和英国的人才优势也在日益凸显其强大魅力，并且也增在随之变得更加便捷。“远程办公兴起后， 人才招聘的便捷性达到了我们未曾设想的程度。所以现在无论你的总部在哪，整个英国的人才储备垂手可得。之前，如果你的总部设在伦敦，你的最理想的选择就是雇佣住在伦敦和附近的员工。现在，只要你具备远程办公条件，你甚至可以雇佣住在外国的人才。”——如 Louise 所指出，虽然不是所有公司都适应这种形式，“但这绝对算得上是一种变革。”

此外，Alan 也进一步指出，英国强大的高校网络也是其一个被经常忽视的优势——在过去几十年内，英国高校与游戏产业都有着或多或少的联系。这包括那些在游戏领域很出名大学（而它们现在在游戏业的地位更加得到了提高）以及那些已经设立了与游戏相关的专业的高校。此外，“我们还可以看到很多非游戏专业的毕业生投身这个行业寻求发展。”

变局之下，游戏产业正当时

可以看到，无论是就伦敦/英国游戏产业还是全球游戏行业而言，当下正值一段关键的转折时刻。针对这一产业将何去何从，与会的诸位嘉宾也分别发表了自己的观点。

Alan 表示，由于游戏与其关联产业（比如电影或者动画）的技术相通性在不断提升，现在，无论在游戏产业内还是之外，有游戏从业经验的人才开始变得更加吃香。而他也进一步指出，“游戏真正成为一种爱好的时代已经到来。游戏的受众不断增加，并且渗透到了此前非游戏玩家用户中。我们看到有越来越多的游戏在服务于那些不饱和市场的群体。所以也就有了越来越多关于心理和精神健康类的游戏···很高兴看到这样的游戏崭露头角，这些真正的原创作品为游戏产业赢得尊重，也让那些独立工作室得到进一步的发展。而这正是游戏产业的一个积极向好的迹象。”

Sam 则认为，游戏产业的变革将从两个方面发生。首先是公司内部运作的方式。他指出，“由于远程办公的普及，企业也需要重新定义整个业务的运作模式”——远程办公和面对面坐在一起办公显然是两种不同的创意萌发场景。因而，“很多公司或多或少都的去探寻了一些保持创意火花的方法， 比如应用新技术、开发新系统、或者是专注于维持公司内部的整体团队精神。”

其次在于针对整体创新的应用和企业不断前进的驱动力。“技术在发展。这不仅仅是通过远程办公实现，而是永远会有新的增量变化和进步，无论是在系统开发、平台开发还是技术延展等方面。比如游戏直播和 NFT，游戏产业不光在拥抱新技术，而且还推动创新。游戏产业取得的一些进展也在极大程度上为其他产业提供了支持。而这是一种双赢的过程，尤其是就最近这几年的发展趋势而言。”

而除这些属于游戏行业的内在因素之外，他也补充道，来自游戏行业之外的转变也将对游戏行业的发展起到不可忽视的影响——比如，5G 时代正在到来，而云游戏将会是游戏发展的巨大驱动力。在未来 3 到 4 年内，所有这些技术层面的发展无疑也会把游戏产业带到新的高度。

“就那些考虑来英国发展的海外游戏公司而言，鉴于英国和欧洲以及美国的紧密联系，企业可以把英国作为一个辐射全球市场的平台。此外，再加上英国所拥有的众多优秀相关服务公司或机构以及完善法规所提供的便利支持，这些企业能够充分和整个英国游戏生态系统进行有机结合，而拥有英国 33% 游戏公司的伦敦仍然是其中的绝对中心。”