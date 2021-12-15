携程集团联合创始人，董事局主席梁建章在 12 月 9 日于澳门伦敦人举办的全球合作伙伴峰会上，发表了对热门话题 “元宇宙” 的看法并表示，激发人类对真宇宙的探索是旅游的使命。

他认为，应该警惕元宇宙带来的成就感而令人们最终丧失探索真实世界的欲望。从元宇宙的复杂度和逻辑性来看，跟真宇宙相比还差很多。“当然我们可以利用虚拟现实，预览真宇宙，激发探索真宇宙的灵感和意愿。”

而对于国际旅游的开放，他给出了预测和期待：“预计半年后中国会有条件开放。” 而携程集团 CEO 孙洁也随之表示，经过 2021 一年的淬炼，携程平台对商家的赋能、对行业的支持、对国家政策的响应都在更丰富的维度上展开，将继续与行业合作伙伴一起应对国内疫情常态化和未来国际旅游的开放和复苏。

看未来：国际旅行已经重启 最大挑战是元宇宙

已在全球考察数月的梁建章以视频连线形式参会，并在演讲中晒出了自己与英国、奥地利、西班牙、葡萄牙、美国等国家旅游局代表会面的照片。梁建章介绍，这些海外目的地非常期待亚洲游客、尤其是中国游客的回归。

梁建章认为，全球旅行市场逐步复苏的趋势已经很明显。从今年三季度开始，欧美各国，包括亚洲的日本、新加坡等，都在纷纷放开旅行限制。“当然我们国家肯定会比较谨慎，认真汲取这些已开放国家的防疫经验，逐步实现有条件的开放。”

在 “心怀全球” 的同时，携程在 “深耕国内” 上也取得相当进展。今年 3 月，携程发布 “旅游营销枢纽” 战略，临近年尾，梁建章也历数其中几个关键点——内容生态、星球号旗舰店、口碑榜单、携程度假农庄的相关亮点。另外，梁建章还提及了时下大热的 “元宇宙” 概念，但却是从另个角度加以阐述：真宇宙不会被元宇宙替代，真宇宙中人们探索和旅游的欲望会永远存在。

在梁建章看来，在元宇宙技术概念逐渐升温、疫情反复对旅游业形成不断冲击的当下，所有坚守行业的旅游人都责任重大。“我们必须要把旅游的体验做好，更加有趣和有交互性，将元宇宙概念和技术变成激发用户探索真宇宙的灵感来源，而不要让元宇宙替代了真实的旅游。”

看机遇：旅游营销供需两旺 产品升级势在必行

旅游业当下的机遇和挑战是什么？孙洁认为，依然要从出境游人群回流国内市场引发的深刻变化中，寻找答案。因为这部分新增中高端消费力的出现，国内的航司、酒店、景区、乐园、目的地等迎来了品牌营销的黄金时机，用户也迫切的需要知道在国内 “怎么玩” 和 “怎么选”；另一方面，这部分消费力在倒逼国内旅行产品的升级迭代，国家层面也乘此东风力促乡村旅游、红色旅游等旅行产品的推陈出新。

首先是 “供需两旺” 的旅游营销市场，让携程在今年 3 月推出了 “旅游营销枢纽” 新战略，对去年 10 月提出战略中的 “深耕内容” 部分进行了全新升级。

目前，年轻用户已经成为携程平台的消费主力军，2021 年平台 30 岁以下的年轻用户占比过半；另一方面，“旅游营销枢纽” 体系内的多个板块也进展迅速：第三季度携程直播间直接产生的订单数环比二季度提升近 15 倍；在携程社区，内容转化率月度峰值达到 30%；携程星球号旗舰店启动至今的 7 个月内，商家内容发布量、曝光量、粉丝量以及粉丝成交 GMV 均保持着月均 50% 的增速。

2021 全年，在 “旅游营销枢纽” 战略的带动下，携程在深耕产品、质量、供应链方面也有了长足的进展，并体现在携程四大主营业务——大住宿、大机票、大旅游、商旅对商家的赋能上。孙洁重点介绍了 “携程×三亚·亚特兰蒂斯”、“携程×澳门航空” 两个经典的赋能案例。孙洁表示，在携程星球号旗舰店运营、直播等动作的共同赋能下，三亚·亚特兰蒂斯酒店 4-10 月 ADR 同比 2019 年增长超 30%，相应的 GMV 增长超过 50%，增速领先于市场平均水平。

另一方面，孙洁介绍了携程在乡村旅游与红色旅游方面的进展。从三月份携程启动 “乡村旅游振兴” 战略以来，携程度假农庄已在安徽、河南、湖南、新疆等地落子。同时孙洁表示，今年携程独家定制了百条的红色路线，未来也将通过创新的方式推出更多优质产品。“乡村振兴和红色旅游是国家战略，也是携程的担当。” 孙洁表示。

看曙光：澳门旅游显著复苏 携程积极布局出入境游

在全球疫情影响下，澳门是内地旅客能够安心到访的少数出境游目的地之一，这也是携程此次选择澳门为峰会举办地的重要原因。

“在过去接近两年的时间里面，国内线上旅游平台大力支撑着澳门旅游业的复苏，携程集团一直鼎立支持澳门一系列提振旅游的措施，多个合作项目有序开展，效果显著。本次峰会落地澳门并顺利开展，这是对澳门防疫工作的信心，标志着澳门是一个安全宜游的地方，同时也成为促进澳门旅游及会展产业快速复苏的一个非常大的动力。” 澳门特别行政区政府旅游局局长文绮华在会上表示。

来自携程的数据也能洞察这一趋势：2021 年 1-9 月，由机场入境澳门的大陆公民的人次，恢复至 2019 年同时段的 22%；而通过携程预定的人次，已恢复至 2019 年同期的 42%，几乎两倍于市场水准。

在澳门旅业的复苏之路中，也有携程积极融入的身影。除了与澳门航空合作外，携程还与黑钻合作伙伴金沙中国有限公司以及金钻合作伙伴永利渡假村（澳门）股份有限公司、新濠博亚娱乐有限公司、美高梅金殿超濠股份有限公司等在酒店、购物、美食等多领域加深合作，推进旅游产品转型、创新营销传播，共同推动澳门旅游经济复苏。本次峰会上，在澳门旅游局、澳门贸促局的支持下，携程还宣布了与澳门特区政府 2022 年度合作启动，将进一步丰富澳门打造世界旅游休闲中心的内核动力。

携程此次选择与全球合作伙伴在在澳门汇聚一堂，正是坚信中国出境游市场终将复苏的一种象征。另一方面，孙洁也认为中国入境游的潜力巨大，而携程未来在此领域大有可为。

“携程也在积极建言文旅 ‘十四五’ 规划、建议健全入境游宣传推广体系，比如为境外游客提供个性化产品、提高网上签证、移动支付方面的便利水平等”，孙洁表示，经历疫情考验，携程和旅游业合作伙伴的基本功都更加扎实，配合更为紧密，“一切都会过去，未来将会更好。”