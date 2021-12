BEYOND 国际科技创新博览会 2021 于 12 月在澳门圆满落幕,首届大会有 300+企业参展,20000 人次专业观众到场参与,收获了全球科技创新领域的广泛关注。踏着数字化的浪潮,BEYOND 2022 以 “再次超越” 为主题强势来袭,将于 2022 年 9 月 21-24 日在澳门威尼斯人金光会展中心举行,此次大会将全面升级,打造三大子品牌:BEYOND Healthcare、BEYOND Sustainability、BEYOND Consumer Tech,将专注于生命科学、可持续发展、消费电子三大领域,促进领域内各个垂直行业的专业交流,共同推进产业的全面升级和发展,推进改革助力全球创新生态发展。

随着疫情防控进入常态化,生命科学产业也越来越被大众关注。疫情防控下催生了很多科技创新与生命科学结合的应用场景,众多企业纷纷 “押宝” 生命科学产业,众多细分应用领域应运而生,落地场景不断增多。

在 2021 年 12 月举办的首届 BEYOND 国际科技创新博览会上,BEYOND 组委会携手中华医学会、中国太平、中国银行澳门分行、丽珠医药、复星医药、华大基因、华西医院等行业头部企业呈现生命科学展区以及打造智慧医疗论坛、医药医疗技术设备创新论坛、创新药及生物医疗技术论坛,遍邀生命科学领域领军人物,深度剖析行业的现状和未来,以及更多行业新兴细分领域的探讨和解析。

BEYOND 2022 全新打造子品牌 BEYOND Healthcare,将更加关注科技创新与生命科学产业的结合,从硬件、软件、服务,到智慧医疗、创新药及医疗用品、生物技术,甚至到细分的手术机器人,以及人工智能等创新技术赋能生命科学等,期待更多企业可以参与到大会中,共同推动生命科学产业的发展。

自 20 世纪末以来,人类面临日益严重的各种 “生态问题”,可持续发展作为一种新的发展模式和发展观,也日益深入人心。随着科技创新发展,推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展是非常有必要的。

BEYOND 国际科技创新博览会 2021 倾力打造了可持续发展目标(SDG)峰会,包括来自联合国、空中客车、华为、德勤、极飞、KDDI 等机构的代表讨论了一系列关于科技行业息息相关的可持续发展话题,并与中国建筑国际、普洛斯、Plug and Play、食芯资本等联合打造建筑科技论坛、绿色智慧物流论坛、绿色经济论坛、农业食品科技论坛,深入到各个商业模式中探讨,中国建筑国际、南光集团、华为、阿里巴巴、腾讯、中石化、光大控股等也在展区为大家呈现可持续发展相关的技术、产品和服务。

2022 年的 BEYOND 国际科技创新博览会,可持续发展将以 BEYOND Sustainability 子品牌的形式呈现,更加关注智慧绿色城市、智能制造、环境保护技术、新材料、新能源、食品科技、农业科技等细分领域,加强人与自然和谐共生、贯彻新发展理念的探讨,促进全球创新及各领域可持续发展。

《2021 消费电子行业发展研究报告》中提出消费电子产品的产生是日常生活的巨大变革,它使消费者的生活便利程度大大提高,也使得消费者的生活品质不断提高,成为消费者日常生活不可或缺的组成部分。随着各种创新技术的飞速发展,消费电子行业正进入全新的变革发展的新阶段。

首届 BEYOND 国际科技创新博览会十分关注消费电子领域,华为、中国电信、英伟达、海康威视、极米、小鹏汇天、亿航、文远知行等展出了涉及通信、出行、家居等各个领域的最新的消费电子,还与工银澳门、商汤科技、微软加速器、将门等举办智慧生活论坛、机器人论坛、人工智能创新论坛、未来出行论坛,探讨创新对人类生活的改变。

BEYOND Consumer Tech 是 BEYOND 2022 正式推出的子品牌,意味着 2022 年 BEYOND 国际科技创新博览会将加强对消费电子的关注,深入探讨居家科技(包括不限于智慧家居、安全家居、服务型机器人、运动科技、地产科技等)、个人科技(包含不限于 VR/AR、手机、电脑、可穿戴设备、机器人、无人机等)、出行科技(包含不限于无人车、载人飞行器、自动驾驶技术、人机交互系统等)等,展望消费电子新未来。

M=?

三大子品牌的推出表明 BEYOND2022 已正式启动,除此之外还设置了一个更大的彩蛋,科技创新者们可以发挥你的脑洞,让我们共同期待 “再次超越” 的 BEYOND 2022。

2022 年 9 月

我们继续相约澳门!

更多详情信息请关注官网:https://beyondexpo.com/