数字化转型是当今的新风口、新机遇，但同时也面临着新问题和新挑战。

在 12 月 3 日举行的 BEYOND 科技女性论坛的现场，百盛集团执行董事钟珊珊和 AliveX Biotech 创始人&CEO 文雯分别在自己的主旨演讲中发表了自身对于数字化转型的看法。

“世界上有两种转型，即进化和颠覆，后者有时也被称为革命。颠覆并不会轻易发生，它是复杂的、困难的、情绪强烈的，而进化是渐进的或变化的，更容易为人所接受。” 钟珊珊以苹果公司的进化举例，证明颠覆和进化可以同时发生。“苹果从仅仅生产 PC 到推出 iPhone 和 iPad，但这并不意味着该公司必须抛弃其谨慎的商业做法。”

百盛集团在中国的核心业务板块主要包括百货、购物中心、美妆集合店、城市奥莱、超市、餐饮、房地产等。在中国，百盛有 1500 万中国会员以及 650 万微信粉丝。

多年经营中，百盛集团经历了从百货商店到特色店再到数字化的转变。百盛的数字化转型策略主要以客户为中心，打造无缝的全渠道体验，包括探索新渠道、增长新的线上会员与新的数字化触点。在疫情期间，百盛留存客户的方式是将其引导至微信小程序，为无法进入实体店购物的客户提供 24 小时的线上购物体验。

数据洞察运营、数字化员工协同、数字化营销为百盛的数字化指明了方向。为精准洞察数字时代的消费者，分析消费者全域行为，百盛集团构建了端到端的企业数据中台，主要包括数据湖与数据工厂、大数据计算引擎、广告营销系统、运营管理系统。

钟珊珊指出，技术、数据、流程和组织变化的能力是成功进行数字化转型的四大要素。“如果说数字化转型是一架飞机，那么技术就是发动机，数据就是燃料，流程是导航系统，组织变化能力就是起落架，所有功能协同工作才能保证飞机顺利起飞。”

“每当数字化技术进入一个传统行业，它就会重塑后者的价值链，并突破其行业原先的价值天花板。它能产生百倍千倍的效率增长，能做到非数字化实践所做不到事情。” 在做对冲基金的那几年里，文雯对数字化转型产生了浓厚的兴趣。她也分享了自己之后的创业经历。

为什么选择在生物医药行业创业？因为文雯发现，整个新药研发系统几乎处于一种崩溃的状态：在 1950 年，每 10 亿美元的投入可以带来将近 100 个新药的成功研发；但到了 2020 年，每 10 亿美元只能研发出一款新药。“这不符合摩尔定律，也不符合我们对于任何现代产业的认知。”

其背后原因在于，人体是个复杂的生物网络，同一种病患身上的生物数据都不尽相同，由于缺乏对真实患者的机制理解，同样的药物无法在不同的患者身上起效。因此在所有通过动物实验而进入 IND 申报的药品当中，只有 10% 能够成功获批，且就算获批，其临床应答率也不到 30%。

如何更好地模拟真实的患者并容纳患者之间的差异性，真正理解人体这样的一个复杂的生物网络？只有数据化的技术可以帮助我们。现在虽然数字化已经在生命科学局部的得到应用，但其研发生态是非常割裂的：每一个公司或机构、每一个教授、每一个药企的不同的部门都专注于各自的研究，而无法以一个系统性的角度去理解人体的生物网络。“因此，我们需要新一代的数字化革命去打破这样的一种传统的无效的研究方式。”

焕一生物所做的就是生物标注与靶点的研发，属于药物研发中最早期的阶段，也是与生物最近的阶段。主要利用人工智能、计算生物学、免疫知识图谱，基于真实的多组学人体数据打造一个数字化的模型，使其囊括所有关于生物网络调控的已知信息以及真实不同患者数据信息，去模拟人体疾病与药物之间的关系。

“我们的目标就是去节省成本，加快研发速度和提高我们的研发成功率。” 文雯表示，上述流程是一个端到端的闭环，新药研发不再是一个割裂的生态。

一项数据显示，2020 年，只有 2.3% 的 VC 投资投向了女性创始人。女性创业的难度可想而知。而焕一生物在过去 12 个月内获得了三轮融资，有幸成为了 2.3% 中的一份子。

在演讲的最后，文雯也呼吁更多的女性投身科技创新大潮中。

“人类的发展需要科技的进步，科技的进步也离不开女性的投入。科技本身就是一个资源导向型的行业，当女性在创业时，不必过度关注一些对你不利的统计数据，更不必在意他人的主观臆断。而是要真正看到你想要创造的价值。对于投资人和合作伙伴来说，你创造的价值与性别无关。”