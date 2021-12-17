12 月 17 日，一加手机创始人刘作虎发布 8 周年长微博，宣布一加提前完成 1000 万台销量目标。刘作虎在微博中表示，行业竞争更加激烈之时，一加坚持做好精品积极开拓市场，提前完成了千万销量的 “小目标”。

今年，一加全面发力国内市场，在产品、营销等方面积极开拓。上半年，一加发布了影像机皇一加 9 系列，与传奇相机品牌哈苏达成深度合作，全面提升影像能力，刷新了移动影像标准，首销期间销售额 10 秒破 3 亿元。与此同时，一加还进一步覆盖更多价位段，发布品质旗舰一加 9R 和性能加料旗舰一加 9RT ，凭借极致产品力获得更多用户认可，首销当日，一加 9R 一举包揽各大电商全价位段品牌销量、单品销量和单品销售额三大冠军，一加 9RT 全渠道销售额 5 分钟破亿。除了手机产品，一加今年还发布首款一加手表，凭着高端外观设计和优秀性能表现，在 618 期间成为安卓阵营排名第二的爆品。今年以来，一加还在营销上进一步发力，签约国民级代言人周迅和胡歌，快速提升了国内知名度。

在海外市场，一加也保持了亮眼的销售成绩。2021 年上半年，一加全球出货量同比涨幅高达 257%；其中，在美国一加出货量同比增长 428%，成为上半年增速第一的手机品牌。在欧洲，一加凭借 304% 的同比涨幅，成为今年二季度增速第一的手机品牌；在竞争激烈的印度市场，一加二季度再次成为高端市场销量第一。

在全球多地区市场高速增长下，一加顺利完成了千万销量的目标。刘作虎表示 “1000 万销量对我来说一方面是证明一加达到了一个新的销量级，更重要的是让我看到了大家对一加产品力的认可。”

8 年来，一加始终用好产品赢得用户和市场口碑。随着售后服务、营销等方面的进一步发力，一加将带给用户更全面优质的产品与服务体验，提高自身在行业的综合竞争力，走向更大市场。