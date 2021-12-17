北京时间 2021 年 12 月 17 日 14 时 30 分，由火箭派公司研制的 “火种一号” 空间微重力生物载荷试验装置——中国首个商业航天生物载荷，通过搭载星众空间 “灵巧号” 卫星平台，在西北某试验场跟随 “华羿一号” 火箭发射升空。本次发射飞行高度 250km，微重力水平 10-4g，卫星遥测参数正常，生物载荷工作正常，发射任务取得圆满成功。

火种一号

“火种一号” 是国内首个由民营企业设计研制的空间微重力生物试验装置，旨在为近地空间生命科学探索、航天生物医药研究、生物技术试验等提供便利的微重力研究服务和商业化解决方案。

为了满足商业生物载荷在小型化、模块化、低成本方面的需求，“火种一号” 采用了新的设计思路。在系统架构上，采用了基于 ARM 处理器的 SoC 技术进行软硬件协同设计，基于 Linux 定制开发了首款生物载荷操作系统，并实现了首次技术验证。在可靠性上，采用了双机备份的策略，提高在轨故障诊断修复能力与生存能力。在功能设计上，集成了智能环境感知模块、生物成像模块、通信控制模块、生物反应器模块等多种功能模块，满足空间生物实验核心需求。在创新性上，借助云计算中心与边缘 AI，基于 Keras R-CNN 初步建立的生物细胞在轨计数与识别检测框架，是 “火种一号” 在生物细胞在轨观测领域进行的大胆尝试与技术探索。

据国际宇航科学院院士、宇航生命科学奖获得者、火箭派首席科学家庄逢源，“火种一号” 总设计师阴晓昱等介绍，我国已进入载人空间站时代，微重力对制药、生物技术、材料科学和营养学等几个主要行业来说是一次颠覆性的历史机遇。它能大大缩短新药和疫苗的研发周期，加快蛋白晶体和新材料的开发进程，其潜在的科学价值和商业利益都是巨大的。

火箭派创始人程巍表示，需求和成本是当前商业航天需要解决的核心问题。火箭派还将采用 “星箭一体化” 的设计思路，从产业化的视角出发，打造空间生物实验室，为生物医药行业提供商业化的空间技术产品与服务。

目前，火箭派已与上海交通大学、瑞金医院等多家单位签订合作协议。接下来将结合微流控芯片、PCR、AI 等技术，开展对细胞形态学、分子生物学生物载荷的研制与商业合作。火箭派生物载荷首席科学家闫维新透露，“火种二号” 细胞形态学生物载荷的具体设计工作即将完成，“火种” 系列生物载荷计划在 2022 年进行多次商业发射。

火种二号