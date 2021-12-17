内容营销时代，种草模式营运而生，但本质上的一种消费经验分享，逐渐爆发出乱象，虚假种草大量滋生，令消费者利益受损。国家市场监督管理局也发出公告，宣布整顿虚假种草。

12 月 17 日，知乎发布视频《知乎的森林》，正式提出 “别处种草 知乎种树” 的内容营销理念。按照视频阐释，知乎将内容创作者、品牌商家在知乎的成长比喻为 “种树”，区别于种草模式，种树模式更系统、更专业、更可信、更长效。

一直以来，知乎都是一个被行业低估的内容高地。知乎作为一个高质量内容问答社区平台，其平台信任背书、高价值用户群体、专业认真友善的社区生态决定了其天然的 “种树” 优势。

月活一亿的知乎，长期坚持为用户提供开阔眼界、带来帮助、引发共鸣的 “获得感” 内容，突出内容的用户价值。问答社区的天然属性，内容翔实系统、答主敬业专业，完善的社区生态治理，都为 “种树” 提供了天然的土壤和肥料。

知乎的问答机制覆盖全部用户生活和消费需求场景，帮助品牌系统的铺设从品牌故事、产品科普、产品评测、经验攻略等内容，系统客观的展示品牌内容，服务品牌长期建设，收获持续的商业增长和用户信任。

知乎于 2021 年发布《社区生态治理专项行动公告》，开展专项治理行动，打击违法违规营销，净化社区环境与氛围，为内容营销提供更加健康、持续的社区环境。

知乎答主汇聚各领域专业大牛：科学家、博士后、海归、名企背景人才。他们会用核磁共振技术去测评枕头的舒适度，为寻找一碗地道的螺蛳粉，专门去柳州买 80 款逐一试吃。

知乎 “种树” 还有一个更显著的优点——长效。知乎内容的长尾效应优于其他平台。在知乎浏览量 TOP1000 的问题当中，有 48.3% 的问题已经创建了超过 1 年，平均创建时间为 21.7 个月。市场上，没人希望自己的营销是一锤子买卖，长效价值会为商品推广加更多分。

如今内容平台屡爆 “虚假种草”、消费者 “反种草” 行动兴起，用户对 “种草” 信息信任度下降，“种树” 的提出，也许会成为内容平台的行业新标准——它既被用户认可，又能帮助平台变现。

“别处种草 知乎种树”，是知乎对自身商业化的又一次探索。知乎在用行动告诉消费者和品牌商家：通过靠谱的消费答案，消费者问答到消费之间的距离可以很短。