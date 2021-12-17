医疗是每个人的刚性需求，也是民生福祉之所在。随着经济的不断发展，各级政府都在持续加大对医疗软硬件基础设施的投入，人们的就医体验有了明显的改善和提升。智慧医疗是医疗信息化最新发展阶段的产物，是互联网医疗的演进，更是 5G、云计算、大数据、AR/VR、人工智能等多种技术与医疗行业进行深度融合的结果。

12 月 2 日，由太平资本保险资产管理有限公司主办、中华医学会提供学术支持的 BEYOND 智慧医疗论坛在澳门威尼斯人金光会展中心主题会场 C 盛大开幕。

1.

论坛伊始，中国太平保险集团投资管理部总经理兼太平资本保险资产管理有限公司党委书记、总经理吴松与中华医学会学术会务部主任李佳先后发表了开幕致辞。

中国太平作为金融央企，积极贯彻国家要求，顺应市场形势，大力推进医康养生态圈建设，全面构建支付有保险、服务有平台、照护有社区、看病有医院的医康养生态圈。

据吴松介绍，中国太平在医疗健康投资方面设立了太平医疗健康股权投资基金，选择成长性好、协同性强、收益满意的项目，全面构建支付有保险、服务有平台、照护有社区、看病有医院的医康养生态圈；在健康管理方面，中国太平通过线上平台与线下服务，在风控管理、医疗健康服务、保险创新等多个方面加强协同，积极统筹医院、医生、护工、药品、健康服务数据平台与健康管理系统，努力打造医养医药康养服务。在养老产业方面，中国太平轻重并举、轻重结合、多措并举，加快推进实现养老社区的全国布局。

作为中国医疗科技者工作者自愿组成的学术性、非营利性的社会组织，中华医学会自澳门回归以来一直关注和支持澳门的发展，积极发挥自身优质优势，助力粤港澳大湾区的建设、健康丝路等建设的国家战略。中华医学会与澳门的医务界也保持长期的一个良好的沟通和合作关系。我们建立了常态化的沟通机制和合作的渠道。

近期国家作出了横琴粤澳深度合作区的重大决策部署，澳门将会迎来重大的历史发展机遇，BEYOND 国际科技博览会会紧跟国家战略，聚焦前沿科技，努力打造新平台，助力构建新业态，积极为促进澳门经济适度多元化发展贡献力量。李佳表示，“中华医学会也希望通过参与和支持此次盛会，为深度合作区的建设和澳门的繁荣发展贡献中华医学会医学科技工作者的一份力量。”

澳门特别行政区卫生局组织暨电脑厅电子健康记录互通系统职务主管韦文彦也在演讲中介绍了澳门智慧医疗发展概况：市民可以通过卫生局开发的手机 App 医院查看各区、各机构门诊服务以及各卫生中心非医院门诊/急诊的排队情况；如果市民选择到私家诊所看病，澳门政府也推出了相应的医疗补贴计划，2018 年起，各大医院开始使用电子医疗券代替基本医疗券，符合资格的市民只要到参加计划的诊所使用身份证，就可以获得补贴。

2.

中国医疗服务产业孕育了中国市场最大的结构性增长机会之一，与港澳之外的其他地区相比，大湾区的医疗卫生还有很大的发展空间。数据显示，在约 15000 名香港医生中，其中只有 159 名医生通过 CEPA 注册在内地执业，这表明港澳医生进入大湾区还在发展初期。

刚刚开业的广州泰和肿瘤医院院长钱朝南教授介绍了该院在打造医疗技术高地与医学人文高地方面的新实践：作为一家全新设立的医院，广州泰和肿瘤医院按照国内三级肿瘤专科医院标准及国际现代医疗机构标准进行建设，该院致力于将大湾区首个质子治疗技术平台打造成为广州地区高水平公立医院的公共平台，共同推动粤港澳大湾区的医学发展。据了解，质子加速器于去年 10 月 1 日吊装完成，预计明年年中就可投入临床试验。

为大力推动肿瘤的预防，泰和肿瘤医院成立了预防医学中心；来自全球 8 个国家的优秀员工构成了泰和肿瘤医院的医疗团队；此外，泰和肿瘤医院也配备了全球最先进的光子设备、常规治疗设备、直线加速器以及伽马刀全部达到国际标准。

新风天域是中国领先的医疗服务行业投资与运营者，提供从综合性医疗到专科医院、肿瘤治疗到康复居家网络、保险服务的一系列服务。目前，新风天域旗下有 26 家医院、近 200 个诊所与社区卫生服务中心，每年服务近 1000 万个患者。这表明，港澳医生进入大湾区还处在初级阶段。

作为目前经济活动最活跃的区域之一，大湾区也因为经济体量、人口基数及丰厚的医疗人才积累成为新风天域投资最大的市场：新风集团在目前香港拥有三个医疗中心，其在大湾区投资建设的两家亿元规模也远超北京、上海同级别医院规模。其中，新风天域投资 30 亿元建设的和睦家医院将于明年初在深圳市福田区开业；其在广州已开业的和睦家医院是首批进入 “港澳医药协同” 的医院之一。

新风天域（和睦家）首席执行官吴启楠认为，医疗旅游、共享医疗资源、创新药械将会是澳门的医药行业三大潜在发展方向。