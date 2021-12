中国的碳中和承诺开启了中国全面绿色转型的新时代,我们此刻正面临生态创新的新机会、新阶段。在 2021 年 BEYOND EXPO 中,BEYOND 组委会联合深圳高新投、Plug and Play China 璞跃中国共同打造了绿色经济论坛,论坛邀请到了德勤中国、华为、yehyehyeh 创新社、金杜律所、三一创投、施罗德工业集团等行业顶尖公司出席。其中,绿色经济论坛就可持续时尚、绿色金融、科技创新助力碳中和等话题进行深度交流,共同探讨前瞻新形势下绿色经济发展的未来趋势。

创新支持我们迈向零碳未来。作为此次绿色经济论坛的联合主办方,Plug and Play 璞跃全球高级副总裁、中国区合伙人钱慰祖先生在活动的开始,介绍了此次论坛的意义及初心:“绿色经济的发展需要的是整个绿色生态的运营。作为全球领先的创新平台,Plug and Play 璞跃致力于联结政府、大企业、初创企业、投资机构、学术机构等各方力量,共建创新生态。此次与 BEYOND 组委会携手,是希望双方可以发挥自身的优势,推动绿色经济的发展。”

德勤中国气候变化与可持续发展主管合伙人谢安先生在绿色经济论坛围绕气候变化与可持续发展话题,发表了主旨演讲 – 绿色经济的国际新趋势,他表示,气候变化之下发展绿色经济刻不容缓,通过科技创新,中国和全世界都将迎来气候变化之下各国企业和行业的转折点。

可持续时尚引领绿色生活

中国在消费者行业甚至是时尚业目前已经开始在可持续方面觉醒。中国是一个纺织大国,在制造业层面国家一直很重视绿色生产、绿色制造、绿色品牌等,但在品牌的层面比起发达国家还是有很大的差别。

Yehyehyeh 创新社创始人叶晓薇认为,最早一批消费可持续商品的消费者,他们更多的关注点并不在可持续上面,而是在于可持续商品所伴有的一些其他的价值,比如安全、天然。但是在近两年大家开始主动去追求一些可持续的商品,并且把其作为个人的价值观的一种体现。这就在一定程度上提醒品牌应该更多地拥抱可持续。

Louis Vuitton 已经承诺在 2030 年全面弃用一次性塑料产品,并且相比 2020 年要减碳 50%。LVMH 亚太区数字化创新负责人 Regina Zeng 表示,他们目前的动作首先着眼于采购,确保采购的物品对环境友好。其次主动选择帮助延长产品的生命周期,不仅仅是对环境的保护,也是对自身品牌力的一种延续。最后在整个过程当中,努力减少塑料使用,坚持减少碳排放。

在这些方面她认为有两类企业比较有颠覆性,一类是材料创新企业,比如他们会用水果皮制成皮革,或者是一些替代性的新材料;另外是在材料设计类的创新企业,以及他们做的全产业链的整合。

“能源转型、循环经济以及对生物多样性、再生农业的重视至关重要,所以对于初创企业来说,应该努力解决这几个方向上的问题。” 叶晓薇指出,“现在有很多初创企业投入新材料的研发或者新的商务模式、流程,但真正可以成熟到直面消费者的品牌,我觉得目前还是没有。”

双碳大趋势下的投资机遇

今天全球正处于这个从高碳向低碳及近零碳转型的重要历史时期,欧美等地政府筹备建立碳关税机制,很多大型的国企也逐步的将减碳这个承诺下沉到他们的全球供应链体系,一些投资机构也纷纷开始行动,承诺为投资组合减碳。从国内来看的话,今年两会上碳达峰碳中和也首次被写入了政府工作报告,双碳成为了当下最热的风口之一。

与此同时,金融行业也正在经历一场根本性的革命。在未来,一些国家或将使企业通过商业银行提供的绿色贷款多寡来进行激励,因此整个银行系统将成为激励的眼睛,为绿色企业提供资金等。这将带来新的商业机会和资本的重新部署。

新开发银行副行长兼首席财务官 Leslie Maasdorp 认为,导致金融变化的驱动因素,首先是消费者和公众意识的改变,无论在时尚方面,还是新能源方面,消费者的消费行为都更具备绿色意识。而且,围绕监管的变化,政府和监管机构正在使用法律的力量,在一些层面上鼓励提供激励,但也进行严重的惩罚,所以将会看到一系列新的法律和规则在未来两三年发挥作用,这将从根本上改变人们对投资的想法。以及围绕金融和资本市场,气候风险现在被纳入投资风险,公司的价值将基于碳足迹。最后,大数据使我们能够实时了解消费者和企业的实际行为,这也是推动变化的原因。

施罗德工业集团总裁王晋表示,“这两年我们做的比较多的事情就是以旧回收,把旧的产品回收回来,通过我们自有的技术再进行二次加工。” 双碳经济其中有一项叫降本增效,施罗德在未来的发展过程当中关注的是寻找更多的场景去应用一些减碳的技术储备,实现降本增效并且为绿色经济添砖加瓦。

三一创投投资总监李擎天则认为双碳趋势下的发展路径很多时候都是基于下游客户的需求和上游政策的导向。三一目前会更聚焦产品的全生命周期,包括全生命周期的成本管控和制造过程的管控,这也是他们对某些绿色技术上的战略要点。

企业的核心竞争力永远是判断其是否具有投资价值最重要的指标。金杜律所中国管委会执行合伙人赵晓红指出,在双碳这个过程当中,投资机遇里判断企业的核心竞争力,需要关注其科技创新的能力和知识产权保护的问题。

科技创新与绿色双碳的融合

绿色经济将让很多传统产业颠覆和转化,对于创业者而言,一方面用新的技术去颠覆以往,另外大家本身就处于求变之际,这时候给出更好的解决方案,自然而然就能赢得市场的机会。

因为绿色经济有万千场景大有可为,所以对很多初创企业来说,很容易一跃而起。

华为数字能源全球市场总经理薛武军认为绿色双碳的核心还是从技术的角度去创新,在碳中和的时代背景下,如何实现能源有效利用、高效流转,是一个非常重要的问题。他表示未来华为的使命就是把自家的数字技术和电力电子技术融合,再去做一系列面向不同的场景包括清洁发电、绿色 ICT 能源技术设施、交通电动化等方面的低碳解决方案。华为数字能源也期待通过软件开放、硬件开放,携手伙伴打造开放生态,实现合作共赢。

深圳易马达科技有限公司副总裁沈剑表示,配合政府和小区物业,他们有设计一种封闭式的绿色换电网络,其中包含了光伏储能以及小型的储能设备,最后用一整套大数据的平台链接所有的设备,通过他们的服务来精准监控。一方面可以通过共享经济高效地利用硬件资源,另一方面也可以通过用户之间数据的分享及监管,有效降低消费者使用这种新能源设施的安全风险,进一步提升社会的经济效益。

“一个新的技术出来有一个非常快速扩散的路径,不管是新的芯片传感器还是算法,哪怕是在在发展中国家的任何一个角落里面的创客,他都能够获得这个技术,但是这样的技术该用来解决什么问题?” 深圳矽递科技、柴火创客空间创始人,深圳市政协委员潘昊不禁发问。

他认为绿色经济的提出,创造了很多新的场景,创业者可以直接把全世界最新的技术拿来解决熟悉领域的小问题,然后持续开拓,让其他地方有类似需求的人可以去复制。随之让大家可以摆脱以前创业的困境,各自寻找自己熟悉的蓝海做解决方案。“这个创业的过程本身也像绿色经济一样变得更加可持续,它不是一个赌博的过程,而是一个持续建设和共同建设的过程。”

在双碳的政策中,创业者面对的机会和挑战是跟环境和效率之间的博弈,吉影科技 CEO 邱海虹表示他们的项目除了经济效益外,也通过他们的机器人助推器,在应急救援、水下救援等方面发挥了一些作用。

“当大家从顶层设计中去推进时,有时候在各个行业的本体中,就很难综合考量这样的安排,大家可能更关注当下的效率。从油动、电动到智能化的趋势下我们可以看到,会有越来越多的水域需要通过更加智能的方式比如船联网来了解碳排放量,这对行业是一种促进。” 欧卡智舶创始人朱健楠认为,除此之外,如何通过自身技术和产品,真正把社会价值附于经济价值之上,形成可持续的发展的最佳落地和闭环。

结语

加快经济社会发展全面绿色转型,推动经济实现绿色可持续发展,是解决资源环境生态问题的基础之策,也是实现碳中和目标的重要途径。与此同时,绿色经济也赋予创业者新的意义,让更多的技术从有趣变成有用。未来创业者还应该积极探索各行各业的绿色化方向,把数字技术跟现有的绿色低碳技术结合在一起,构建一个渐进的绿色低碳新模式,也让整个创业生态更加健康,更具长期主义。