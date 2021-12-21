12 月 21 日，哈啰电动车在上海举办了 “新物种 再进化” 科技战略发布会，其间，哈啰电动车推出了其代表电动车新物种的旗舰产品 ME70。ME70 以数字化、智能化的理念推动了电动车产品、品牌、营销、服务，以及制造的全方位进化，引领两轮电动车行业迈入智能时代。

哈啰电动车智能化的目标，是在彻底解决传统电动⻋消费痛点的同时，引领电动⻋⾏业从单⼀骑⾏⼯具，向拥有超级连接的移动及内容服务平台进化。哈啰出行执行总裁李开逐表示，2022 年，哈啰将围绕 “智能、时尚、有品质” 的方向不断去打磨两轮电动车产品。通过自主研发和自主生产，为电动车行业带来创新，为广大用户带来源源不断的好产品和好服务。

发布智能、时尚、有品质的重磅新品

此次发布会上，哈啰电动车发布了 4 个电动车新产品，其中 ME70 是旗舰款产品。该车型搭载 VVSMART 超连网车机系统 2.0，配备行业首创的汽车级车载 OBC 快充，72V-44Ah 大容量汽车级动力锂电池+BMS，最远续航 200km。

哈啰 ME70 能够实现全车无钥匙操作，全车快捷无感解锁，手机智能操控功能更有大幅升级，功能包括远程开关锁，监测电量，鞍座感应，蓝牙智能遥控器，开机自检胎压、电池、电机、控制器，定速巡航，远程授权多人用车，倒车/推车辅助系统，适配多种动力场景等等，特别是针对用户 “跑不远、充电慢、电池寿命短” 的痛点，哈啰以自身的数字化技术提供独家增程方案，通过智能网联和云端大数据技术，提高电能转化效率，采用自研 BMS 电池管理系统、能量回收控制系统、汽车级高能量密度锂电池等，让电动车跑得远、充得快、更聪明，全面满足用户智能、品质化的出行需求及操作体验。传统的电动车只是出行工具，而 ME70 已进化为移动的服务平台和终端。

在哈啰电动车入局之前，中国电动车行业更偏重传统制造，虽品牌众多，但竞争维度更多是在价格上。哈啰电动车入局后，通过广泛的用户调研，将品牌和产品定位总结为智能、时尚、有品质。打破传统电动车的竞争层次，将智能、时尚定义为新时代电动车的标签，哈啰电动车相信智能化是电动车未来的发展方向。

这当然离不开哈啰自身的互联网基因。哈啰电动车是哈啰出行旗下的两轮造车新势力，旨在以智能汽车+互联网的标准和思维，打造具备强⼤⻋机系统、连接出⾏⽣态的新⼀代智能两轮电动⻋产品。

区别于市面上多数智能化电动车产品，哈啰的智能化不仅限于手机跟电动车的链接，还包括通过算法和软件实现精准匹配，解决电动车行业续航、充电等痛点问题。哈啰电动车商品部门负责人迟星德表示，现在很多两轮车企在讲智能化，但智能化的最终方向，应是以解决用户的实际痛点为出发点的。

用数字打造电动车新零售模式

在数字化加持下，哈啰电动车用一年完成了传统电动车五六年的发展路程。哈啰从 2020 年 7 月正式开始做电动车，2021 年销量预计将达到 60 万辆以上，门店数量超 3000 家。而这背后，哈啰电动车行业独创的新零售模式功不可没。

传统电动车的线下销售和线上销售是分离的，并且有经销商销售、代理店等各种方式，结果是线上线下不同价、线下门店定价不透明，价格 “因人而异”、“因店而异”，严重影响了用户的购买体验，甚至门店之间还会因为选址不合理内卷。

哈啰电动车的新零售方式简单而言可以总结为 “线上下单、线下提车”，通过其专卖店和线上电商旗舰店卖车，改变传统的销售代理模式。

之所以能够实现这种新零售模式，离不开哈啰电动车的全链路数字化门店管理系统。哈啰通过大数据分析进行选址，并通过接入支付宝和哈啰 APP，以及哈啰电动车社区以及微信秒杀群等为门店接入流量。再通过数字化运营平台，提升门店的流量转化效率，如基于不同门店的画像，为合伙人提供千店千面的经营策略指导；帮助门店更加精准地了解门店周边的用户画像，并推荐与用户画像相匹配的商品、活动以及营销手段等信息，让转化更加精准和高效。

“这么说吧，让我躺在床上就把钱赚了，订单源源不断的会进来。” 哈啰电动车经销商徐君表示，“让我感觉很意外的是，哈啰电动车商家后台很丰富，我可以清楚的了解到客户的年龄、对车的偏好等各种信息，财务方面也省去了很多环节，让我明确知道卖一台车我赚了多少钱，什么车卖得好，而且第二天钱就能到账，这都是让我觉得很满意的地方。”

制造和服务进化，给用户带来更优质的体验

据介绍，哈啰电动车已在无锡和天津分别建立了智能电动车生产基地，规划年产能超过 300 万辆，天津工厂将于本月末投入生产。

目前哈啰电动车已经能够实现对所有核心零部件供应链的自主可控，能够充分保障产品的供给，有着从工艺图纸、模具开发、到检验检具的全流程工艺控制。为了保证每一台车的品质，哈啰电动车针对 70 多个零部件进行数百项测试，不仅全系标配了行业一线的零部件配套厂商，甚至在某些用料上直接选择了汽车级的供应商，例如宁德时代、通用、三菱和卡秀等等。

通过哈啰电动车智能工厂生产的电动车全程可追溯，每一零件来自哪里都可溯源。据介绍，2022 年哈啰电动车还会探讨订单网格化的运营方式，让门店可以通过拼单的方式补货，做到一台车也能发。

为了解决维修的痛点，哈啰也在行业内开创电动车全国联保服务模式，将销售和售后分离，推出一键保修平台，建立服务监控和补救体系，做到服务标准化、价格全国统一。

经过一系列升级进化，哈啰电动车在技术、产品、品牌、渠道、服务方面与传统电动车形成了有效区隔，完全改变了传统两轮电动车行业生产、营销、服务方式，拉开了电动车行业的新时代的大幕。

李开逐表示，“以科技推动出行进化，是哈啰出行一直以来的使命和责任，而哈啰电动车，也将会继续秉承这份使命，在科技的前沿不断探索，让我们的产品、技术、模式都能持续进化，坚持造好车、卖好车，让每一位消费者都能享受到科技进步带来的福利。”