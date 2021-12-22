自从真无线耳机开始大行其道，厂商们纷纷发力无线化的日常便携设备，然而就头戴式耳机来说，它的无线化也开始加速，此前，动点科技探索了索尼的无线头戴式耳机，近期，我们又收到了来自罗技的 G435，接下来就让我们看看它的表现吧。

无线耳机的轻量化一向难做，所以许多厂商干脆放弃尝试，直接用结构电路更简单的有线设计代替。而罗技 G435 作为一款无线游戏耳机，它的重量只有 165g，意味着两个罗技 G435 比一个 AirPods Max（384.8g）都要轻。

周末在家玩游戏，如果使用传统耳机游戏时长达到两小时以上，脖子会有明显的 “承重感”，久而久之，对颈椎不是太友好，而罗技 G435 的轻盈，加上头梁采用的弹性网布设计，也有效提升了在这种密集的游戏时光中的佩戴舒适度。

这种不可思议的轻量化，还来源于大量对于耳机设计的重新思考，传统的游戏耳机基本都带有一个带着较长麦克风的头梁设计，方便多人游戏时的沟通，而罗技 G435 并没有传统游戏耳机上的延长麦克风结构，其采用了更加一体化的双波束成型麦克风，收音体验很类似如今的 TWS 产品，对于日常的语音沟通完全够用，也能借助算法过滤掉一部分环境噪声。

这款耳机呈撞色风格，笔者拿到的是主体黑色但开关按钮、单元连接线部分点缀有霓虹黄的配色，这些按钮在视觉观感上非常醒目，用色也足够青春大胆。耳机采用了一体式头梁结构设计，柔韧性表现不错，双框架结构设计以及内部的加强横杆让头梁应对日常拉扯、扭曲都不用太担心。

头梁两侧直接与耳罩外壳部分进行固定，并采用了上下伸缩结构设计，调节结构顺滑却不松垮，佩戴时调节起来很方便，可调范围也基本能够兼顾不同头型的使用者。值得一提的是，其头梁左右两侧还设计有区分左右的凸点，在一定程度上考虑到了使用者需求。

在保持轻量化的同时，罗技也为 G435 配备了 40mm 音频驱动单元，并且支持虚拟 7.1 声道音效，同时兼容杜比 Atmos、Tempest 3D AudioTech 以及 Windows Sonic 全景声模式。发声单元整体表现力较为均衡，无论是作为游戏耳机听音辨位，还是作为影音娱乐的耳机使用都没有什么问题。

在声音响应速度上，G435 包装自带一枚罗技 LIGHTSPEED USB 适配器，搭配该耳机使用，能够达到与有线耳机几乎一致的声音体验。再配合其支持的蓝牙连接技术，基本上十米内都能够保证较为清晰流畅的使用体验。

充电方面，G435 包装内还附带有一条 USB-A 转 USB-C 的充电线，方便外出时多设备异接口的充电问题。单次续航也可圈可点，每天玩两三个小时游戏一周一充基本没有问题。

总结

除了笔者拿到的这款，G435 还有米白/紫丁香、蓝/树莓红两款撞色设计可以选择，可以看出这款耳机对于年轻玩家的偏好还是有下功夫的。整体而言，作为一款游戏耳机，G435 的轻量化设计不仅是技术所趋，也迎合了疫情后居家时间增长下的娱乐需要，加之佩戴舒适，可满足自由的无线连接，又兼顾全场景声音使用体验，可以说是千元以下游戏耳机里的性价比之选了。