12 月 22 日，智慧商业服务提供商微盟正式启动 “微盟超级导购大赛”，联想、上海家化、ERDOS、GXG、鸿星尔克、热风、巴拉巴拉、梦洁、多乐士、科勒等近百家知名零售品牌参与。在零售行业数字化升级加速进阶背景下，此举意在激活商家连接用户的关键触点——导购的价值，进而推动智慧零售整体生态的发展。

本次大赛历时两个月，将从 “器”（数字化工具）、“术”（转型方法论）两个层面进行对 “导购” 角色的能力探索，更有百万级奖励金和亿级全网曝光加持，以期在不确定性环境中探索出拥有全域获客、全时连接、全位营销等核心能力的 “超级导购” 群体进化机制，助力中国零售企业培养面对复杂外部环境的风险应变力和穿越全经济周期的强劲生命力，获得确定性增长。

微盟超级导购大赛启动仪式，左起：彭一，凌芸，翟昆

微盟集团副总裁凌芸，向心云 CEO 彭一，腾讯智慧零售行业生态总监翟昆等共同见证了超级导购大赛的启动，并做了主题分享。

摁下数字时代 “超级导购” 加速键

作为一切业务的 “起盘抓手”，导购是零售行业商家连接用户的关键触点。微盟此次携重磅资源举办超级导购大赛，旨在激活导购在数字零售时代的价值和潜能。

微盟集团副总裁凌芸表示：“如果把有流量的地方称作 ‘场’，让场里的流量变成私域池里的用户，要靠具有连接能力的 ‘端’，而导购的强互动性堪称端中的连接器。数字化时代对导购们提出了新的要求，他们不再只是门店卖货、门店服务用户的代名词，企业还需要有会做直播的直播导购、会玩社群的社群导购、能推商城的商城导购。微盟希望以此次大赛为实践，通过 ‘器’ 和 ‘术’ 双轮供给，让导购拥有在任何不确定因素的影响下仍旧可以持续销售的能力，帮助更多企业具备超级导购的生产加速器。”

今年 11 月，微盟集团发布公告，微盟将整合向心云旗下明星产品超级导购 APP，加码智慧零售领域，深化导购数字化能力。向心云 CEO 彭一出席了本次超导大赛启动会，他表示：“数字时代，导购的角色变了，导购和消费者的关系替代了门店和消费者的关系，成为私域的核心。对消费者来说，导购是一个人，而人的背后站着总部运营。零售企业的总部运营非常复杂，运营的目的是业绩增长，而增长只有一个落点，那就是底端导购，所以我们把导购称为零售元，是零售增长的基本点。超级导购 APP 是一个运营工具，把零售企业繁重的总部运营变成轻运营，数字化赋能导购，从而让导购成为超级导购！”

腾讯智慧零售行业生态总监翟昆表示：“在零售全渠道时代，私域成为核心，而导购成为其中的关键一环。借助于导购小程序，零售企业打破了场的局限。导购贯穿端到端消费者旅程，需要品牌从导购管理和用户运营两方面精细化设计，因地制宜地选择合适的导购模式，并以运营和工具的双重支持，培育高效数字化导购。从门店到导购，是全域增长的关键战略部署。”

三大核心能力构筑 “超级导购” 硬核实力

传统线下导购的能力开发，往往受制于门店选址地的人流量、门店货品的丰富度、经营时长等因素影响。2020 年的新冠疫情更是将导购的受限性放大，如何通过数字化工具武装自身，将导购的转型纳入到企业整体的转型中，已迫在眉睫。

面对外部环境的不确定性，微盟总结过往经验，提出 2022 年零售企业数字化转型的 “超级导购” 能力图谱：即全域获客、全时连接和全位营销三大核心能力。围绕这三项能力，微盟将通过微盟商户助手、企微助手等 “器”，为导购提供卖货的工具，同时携手向心云超级导购 APP 强大的总部运营能力，以及培训、店务和商品赋能，导购激活机制，赋能导购，提升卖货的能力，三个阶段的集训和 PK 赛也由此展开。

“全域获客” 指导购在线上、线下全渠道主动获客的能力。通过微盟商户助手和企微助手，导购将摆脱线下物理门店的限制，在线上也能主动触达消费者，并将消费者沉淀进入私域流量池。

“全时连接” 指导购在闭店场景或消费者离店后继续连接消费者的能力，可有效提升消费者粘性。如临睡经济中，导购的全时连接能力不仅可以在客户离店后再次触达客户，还能闭店场景创造更多的销售增量，实现导购个人和企业业绩的最大化。

“全位营销” 能力强调的是导购对消费者的理解力，侧重于提高转化。借助微盟智慧零售解决方案和工具，导购将更易于洞察消费者画像，更好的满足用户需求，进行消费者的分层与精细化运营。

物理学上有超导的概念，即指导体在某一温度下电阻为零的状态。微盟认为，“超级导购” 能够尽可能的洞察每一位消费者的真实需求，以 “全域获客”、“全时连接”、“全位营销” 三大核心能力不断降低不确定性，将消费者在 “感兴趣-关注-成交-品牌忠实粉丝” 的链路转化所遇到的阻力消解并趋于零。

“工具+方法论” 护航超级导购诞生

据了解，微盟将通过 “认知及能力培养-工具提效-指导示范-多元激励-广阔舞台” 等五项举措，来帮助品牌快速生产 “超级导购”。赛程根据行业人群属性分为快消、耐销两大赛道。目前已有联想、上海家化、ERDOS、GXG、鸿星尔克、热风、巴拉巴拉、梦洁、多乐士、科勒等众多知名零售品牌参与。

集训 PK 期将以 “线下集训+线上 PK” 的形式，分别从 “全域获客”、“全时连接” 和 “全位营销” 三大导购能力出发，实现数十万名一线导购向超级导购的进化，并决选出超级导购单项奖、超级导购优秀品牌奖，以及超级导购人气奖。

三期线下集训营都将拥有一整套的超级导购生产加速方法论和专业导师支持，而在 PK 环节更有百万奖金池来激励导购和导购所属的品牌。最终评选出六大优秀品牌并各推荐一名导购，与主会场票选出的人气导购一同参与 “超级导购荣耀之夜”，角逐 “特斯拉 Model 3”、“智能家电全家福”、“苹果产品全家桶” 等超级大奖。

“超级导购荣耀之夜” 当晚，不仅有来自微盟、向心云、腾讯智慧零售、见实，以及 CCFA 的专家高管组成的评委团为导购现场点评与打分，还将有神秘明星嘉宾扮演消费者，向导购发起 “挑战”，为参与者和观众呈现一场精彩纷呈的实战教学。

微盟超级导购大赛是面向零售企业推出的首个超级导购养成计划，也是微盟的一次探索与尝试。未来，微盟将继续关注零售和企业数字化转型环境中的最新变化，以 “超级导购大赛” 为 IP，持续为客户、为行业，乃至为社会创造价值，让商业更加智慧。

诚如凌芸在启动会上所说：“线下与消费者面对面沟通的有温度的消费体验是永远无法被替代的，但随着行业发展，导购也需要拥有匹配数字时代的 ‘超级能力’。帮助品牌用数字化武装导购，激活导购生产力，打通终端数字化关键一环，也是微盟作为零售行业数字化转型助力者的核心价值体现。”