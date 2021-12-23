提起奥地利，它所为外界所知的或许更多会是其以音乐之都维也纳或者茨威格、克里姆特等为代表的深厚艺术文化底蕴。然而事实上，作为 “欧洲大陆的心脏”，面对以科技创新为时代背景的当下，这座拥有悠久积淀的国度同样在发挥着不可忽视的影响。

得益于自身独特的地理位置优势以及多元且成熟的资源环境，包括宝马、三星、北欧化工、山德士、中车、中兴通讯等在内，有超过 1000 家跨国公司选择了奥地利为中心协调自身在南欧与东欧的业务。

另一方面，从名列欧洲前茅的研发投入占比到丰富的创新补贴政策再到世界一流的产学结合集群···在围绕科技创新所展开的一系列策略的支持下，奥地利在自动驾驶、机械制造、环境技术、生命科学等前沿技术领域也于全球范围内不断占据一席之地。以汽车产业为例，目前，奥地利已经汇聚了欧洲最多样化的自动驾驶测试环境以及世界上最轻、最高效的电动车高性能电池等相应先进技术的落地，成为新机动化时代进程中最重要的领跑者之一。

值得一提的是，尽管疫情的爆发为全球经济发展蒙上了一层浓厚的阴霾，在这段充满挑战的期间内，奥地利的营商环境仍彰显出了强大韧性。据奥地利商务署（Austrian Business Agency，简称 ABA）介绍，2020 年，ABA 协助了 353 家外商企业落户奥地利。而尽管德国是奥地利的最大投资来源国，近年来，来自中国的参与却也在大幅增加。从工行到中国电科，从中兴再到长城汽车···奥地利正在不断成为众多中国企业的研究基地和地区总部。

奥地利商务署署长 René Tritscher 向动点出海表示，在更早一些时候，中国企业进入奥地利并于此设立分公司的主要目的会在于产品销售。“到了 2009 年后，我们则见证了一个显著转变。更多来自如 IT、汽车、轨道交通、机械、环保技术等高科技技术领域的中国企业开始对这里的科技研发及科技创新环境展现出浓厚兴趣。现在，中国企业对奥地利的投资正在变得更加多元。”

根据一份由奥地利中国企业协会于近日发布的调查显示，当下，针对企业于全球化战略、人才资源、资本市场、市场拓展以及对国际声望的提升等方面的需求，奥地利也在成为其一大投资聚集地。

为了帮助中国企业更加充分地了解并利用奥地利所具备的这些营商优势，René Tritscher 指出，首先，作为外地企业进入奥地利的第一站，ABA 将为这些企业提供详尽周到的信息及相关服务支持——在奥地利联邦数字化与经济事务部（BMDW）所设立的官方咨询团队 “投资奥地利”（ABA-Invest in Austria）的帮助下，对奥地利有落户意愿的外商投资企业可以获得该团队提供的与营商选址相关的免费咨询。

此外，“随着跨国公司和国际投资者对人才需求的日益凸显，我们还准备了一个叫做 ‘Work in Austria’ 的服务内容，希望从中帮助跨国企业为他们在奥地利的业务募集国际人才。”

而 ABA——投资奥地利中国首席代表乌姗姗也补充道，作为一家政府下属机构，ABA 可以从多个方面为这些公司提供中立且透明的信息。“从他们想要去了解这个市场，到如何获取签证、如何展开落地流程、如何了解当局的相关政策以及与之相应的法律及税务信息···我们所提供的所有这些相关内容都是免费和保密的。”

作为结果，乌姗姗介绍称，在她于 2011 年加入 ABA 时，ABA 的中国客户只有 10 个。而随着中国企业对奥地利商业环境认知的不断深化以及奥地利营商优势的逐渐凸显，“到目前为止，已经有超过 100 个中国投资者或机构在奥地利建立了实体。我们很自豪地看到，根据奥地利中国企业协会所进行的一项关于奥地利商业信心的调查显示，近 80% 的中国公司对奥地利的业务感到满意，并且有半数中国公司计划在未来扩大在奥地利的投资。”

今年是中奥两国建交的 50 周年。如 René Tritscher 所介绍，2020 年间，中奥两国双边贸易总额达到了 140 亿欧元，中国不仅成为了奥地利在亚洲最重要的贸易伙伴，也是其仅次于德国的第二进口来源国。基于这一背景，他表示，目前已有 600 多家奥地利公司在中国设立了 950 家子公司——他们对中国市场有着坚定的承诺，并对未来机遇有着积极的展望，而这个数字也深刻说明了中国对奥地利经济发展的重要性。

“但我同时也想指出，尽管奥地利在冬季运动、旅游、文化和生活质量方面的优势是众所周知的，在营商方面，我们却也是中国的一大商业目的地。我们已经见证了中国企业在奥地利发展业务时的巨大潜力，而我们也希望通过 ABA 让奥地利成为中国企业出海发展时的主流选择。”