时值 2021 年底，元宇宙继续升温，此前出圈的 NFT 也热度不减。更多大型企业布局 NFT、更多个人发行自己的 NFT 作品的同时，NFT 在艺术品确权方面的价值也开始得到学术认证。

依托于各大联盟链产生的 NFT 与原生区块链上的 NFT 有什么区别？数字藏品能否像传统艺术一样流转和升值？除了新文创，国内的 NFT 是否还有其他的栖身之处？

文博、新闻数字藏品再度带火 NFT

因 NFT 具有不可替代、不可分割的特征而被广泛应用于艺术品以及 IP 产品等各类数字资产的确权。

近期，中央财经大学发布的一份《区块链技术激活数字文化遗产》的研究报告明确了 NFT 这种区块链技术在数字文化资产确权中的正面价值。报告指出，当前我国文物事业还存在着文物资源利用程度不高、利用手段不多、利用不当等问题，区块链等数字技术及其应用体系在实践中正在成为目前解决这些难题。

当前，数字藏品成为行业热点，品类丰富，包括但不限于数字图片、音乐、视频、3D 模型、电子票证、数字纪念品等各种形式。上述报告调研显示，基于区块链技术的数字藏品成为中国数字新文创的典型代表，2021 年也成为数字藏品元年。

以蚂蚁集团为例，自其于 10 月下旬发起 “宝藏计划” 以来，已有故宫、国博、湖北省博物馆、湖南省博物馆、河南博物院等 17 家文博机构入驻并在蚂蚁链的技术支持下发行了数字藏品。

中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举认为，崛起于 2017 年的基于区块链的 NFT，就是数字内容创新应用的案例。

在绘画、音乐、电影等艺术领域的名人以及奢侈品等行业头部品牌相继发行了自己的 NFT 作品之后，NFT 开始进入国内主流媒体的视野。

新华社于近日宣布，将通过区块链 NFT 技术发行限量藏品。据介绍，该系列收藏品将精选的 2021 年新闻摄影报道并进行铸造，是中国首套 “新闻数字藏品”，预发行 11 张，每张限量 10000 份，所有藏品均免费上线。

预计这套央媒数字藏品的推出将促使 NFT 在更大范围内出圈，安信证券认为，NFT 将推动内容资产价值的重估，除了解决版权保护的痛点，还可重塑资产流通性、加速数字资产化。

数字藏品流通性之问

近日，京东旗下 NFT 发行平台 “灵稀” 已上线京东 APP 小程序，首批以京东吉祥物 “Joy” 为设计原型的 5 件 NFT 作品与后续已上线的 4 件萧剑波江南牙刻系列作品均已售罄。

在此之前，蚂蚁集团和腾讯分别以数字藏品发行平台 “鲸探”（原蚂蚁链粉丝粒）和 “幻核” 涉足 NFT 生态，随着京东携 “灵稀” 进场，ATJ 三大互联网巨头的 NFT 业务布局已成鼎立之势。

鲸探、幻核、灵稀主页面

购买规则方面，三家数字藏品平台基本都在购买须知与新手指南中标明了均需在购买完成实名认证，一经购买不得退换。

今年 10 月，监管部门加强了对中国互联网企业发行 NFT 以及建立 NFT 平台的监管力度，并约谈了部分互联网企业。这也是此前上线的幻核、蚂蚁链粉丝粒在应用中删去 NFT 字样，改为 “数字藏品” 的主要原因。

底层技术方面，鲸探、幻核、灵稀分别由旗下的蚂蚁链、至信链和智臻链提供技术支持，用户的购买行为将会被记录在平台各自的区块链网络之中，无法篡改。

据了解，上述三个区块链网络均属于许可制区块链网络即 “联盟链” 而非公链。联盟链产生之初就因阉割了激励层而与公链区别开来，被称作 “无币区块链”，这也是联盟链的劣势所在。与原生区块链产出的 NFT 可二次销售不同，基于联盟链创建的 NFT不能完全自由交易。上述平台也都在用户条例中明确表示数字藏品禁止交易与炒作，这与国际主流玩法有一定区别。

归根结底是因为 NFT 本身自带金融属性，和国内明令禁止的 “虚拟货币交易” 有一定联系。相比于区块链原生领域将 NFT 命名为 “非同质化代币”，大厂们则将之称为 “非同质化权益证明”，有意规避了 “币” 字，也显示出企业对监管的谨慎态度。

销量方面，三大平台的数字藏品均处于一经上线就即刻售罄的状态，足见其颇受市场欢迎。但因藏品在流通环节颇受限制，与传统藏品相比其升值能力也遭受质疑。

“预防炒作与提升价值的确是数字藏品市场和监管的一个核心矛盾，” 人民大学国际货币研究所研究员陈佳向动点科技表示，目前，数字藏品的数字性普遍大于艺术性：大众的热情主要来自其交易的便利性及交易价格的波动性。数字藏品市场还有待规范和成长，这也是监管的初心。他认为，NFT 市场的兴起为区块链的合规合法应用探索了一条路，但它依然未能摆脱上链确权与权益之间的矛盾。而在影响 NFT 市场前景的诸多因素中，政策与市场因素占据主导地位，但不排除未来会出现更高效的分布式技术来解决去中心化市场发展与中心化监管合规之间的矛盾。

哪些新场景将加速开发落地？

2020 年，海外 NFT 交易总额同比增长 4 倍，2021 年一季度，海外数字藏品市场交易额便已超过 2020 年全年 8 倍。数据显示，NFT 交易额在今年 8 月到达 55.85 亿美元的顶峰后便逐月回落，直至 11 月已下降至 24.74 亿美元，主要原因是一些最大的以太坊 NFT 收藏品的销售势头有所减弱。

11 月中，数字藏品整体市值有所下降，元宇宙等项目市值排名则不断提升，以 Decentraland、The Sandbox 和 Axie Infinity 为代表的游戏类占据到了市值前列。这可能是因为投机逐利仍是目前 NFT 投资市场的主导因素，而游戏机制为 NFT 提供的源源不断的需求量在一定程度上维持了 NFT 资产的稀缺性。

基于同样的原因，艺术品/藏品的 NFT 率先起势，但随着 NFT 发行平台的增多，数字藏品的供应量增多、稀缺性下降，其交易量也会最先回落。当前，NFT 市场正从全面狂热走向结构性行情，资本在 NFT 上的投入则进一步加码，NFT 应用进一步探索深化。

天风证券认为，在去中心化的元宇宙体系中，NFT 有望作为价值承载物。多数 NFT 项目不具备投资意义上的稀缺性，整体享受的发展红利期有限，背后的经济生态更具持续性的 NFT 项目，将具备更长远的发展。

区块链与实体经济结合的探索者、DAO 组织关注者魏然也认为相比于数字藏品，NFT 更大的价值在于游戏资产。

据了解，在 NFT 生态所对应的基础设施、侧链及解决方案、垂直应用层、辅助应用层、金融化、聚合器、前端及界面等七个层级中，目前开发出的主要应用场景集中于垂直应用层，即将 NFT 绑定至垂直场景中，实现对收藏品、艺术品、数字世界资产等的确权；摒除了在国内合规监管中相对敏感的数字代币、数字钱包等应用之外，NFT 在辅助应用层依然能构建新的应用场景，从而减少流通损耗、提高交易效率，比如推动链游的机制演变等。

游戏、社区类 NFT 项目借助边玩边赚 (Play to Earn) 机制和运营中具备的稀缺性资源进一步拓展的同时，治理与工会类 DAO 组织也加速崭露头角，进一步拓展了 NFT 的新场景、带动了 NFT 的应用，也为元宇宙中的 NFT 生态摸索了构建思路，这些模式可能是 NFT 未来阶段的重要发展方向。