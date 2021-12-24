本文作者为戴尔科技集团全球首席技术官 John Roese

如今，数据生态系统呈现指数级增长，引领我们进入 “随时随地，随心而动” 的移动互联时代。预计到 2022 年，全球 65% 的 GDP 将由数字化技术驱动。滚滚数据洪流之中，涌动着巨大机会和挑战。能否在数字化时代取得成功，归根结底取决于能否保护和维护好日益复杂的 IT 系统。IT 行业集合了众多平台和功能，让这些数据能为我们所用，改善日常工作、生活和学习体验。接下来，我将从短期和长期两方面展开分析预测。

2022 年技术发展趋势预测：

边缘计算的讨论将分为两个重点领域：边缘平台和工作负载/软件栈。边缘平台为各种边缘生态系统提供稳定、安全的资源池，软件定义的边缘工作负载/软件栈将应用程序和数据系统扩展到现实世界环境。这种把边缘平台与边缘工作负载分开的方法至关重要，因为如果每个边缘工作负载都需要创建其专用的平台，我们将面临边缘基础设施的激增和无法管理的基础设施蔓延。

设想在一个边缘环境中，您部署了一个边缘平台，该平台以稳定、安全且操作简单的方式提供计算、存储、I/O 和其他基本 IT 功能。随着您将各种公有云和私有云的数据和应用程序扩展到边缘，连同本地物联网和数据管理边缘，它们可以作为软件定义的软件包，利用通用边缘平台的 IT 能力进行交付。这意味着您的边缘工作负载能以软件速度发展和变化，因为底层平台是一个公共的稳定的资源池。

这种发展趋势已经日益清晰。目前，戴尔科技集团采取通用硬件和交付机制，为所有大型云堆栈提供边缘平台。在迈进 2022 年之际，我们预计这些平台将变得功能更强大和更普及。我们已经看到，绝大多数边缘工作负载乃至绝大部分公有云边缘架构皆开始引入软件定义架构，该架构使用容器化和像 Kubernetes 这样的标准可用的功能搭建。这种现代边缘平台和软件定义边缘系统的组合，将在多云平台世界中主导边缘系统的构建和部署。

随着更多的云计算厂商和 IT 行业加入5G行列，专用移动网络生态系统的开放进程将继续加速。5G 的企业应用还处于起步阶段。事实上，从目前绝大部分企业应用情况来看，5G 技术比起 WiFi 并未具备更多优势。这种情况将在 2022 年发生改变，因为企业将获得更现代、更强大的 5G 版本。我们将会看到更高性能、更可扩展的 5G 技术和 5G 新功能，比如超可靠低延迟通信（R-LLC）和大规模机器型通信器（mMTC）。这些技术和功能比传统电信更有优势，让对话更便捷。开源生态系统、基础设施提供商和非传统电信令人期待满满。

更重要的是，更新颖、功能更强大的专用移动网络生态系统不仅将惠及戴尔科技集团等 IT 供应商和公有云供应商，还将惠及专注于加快 5G 生态系统开放的开源生态系统。

随着数据管理成为新型工作负载，边缘计算将成为数据管理领域的新战场。数据管理生态系统需要边缘技术。现代数据管理行业开始使用公有云处理和分析非实时的集中化的数据。随着世界数字化进程不断加快，可预见的是绝大部分数据都将在集中式数据中心外被创建和处理。我们预计，作为数据管道的出入口，整个数据管理生态系统将更加活跃地开发和使用边缘 IT 功能，同时还将利用边缘平台远程处理和消化数据。

数据管理生态系统向边缘计算领域不断延伸，将极大增加边缘工作负载数量和整体边缘计算需求。这与我们对边缘平台的第一个预测密切相关。之前我们就预测，这些数据管理边缘平台将转变为现代软件定义产品。数据管理和边缘计算将日益融合并相互促进。戴尔科技集团等 IT 基础设施提供商有着得天独厚的机遇，通过交付边缘数据管理策略来为边缘计算和多云提供编排层。

面对层出不穷的安全隐患，业界正在从探讨转为付诸实际行动。企业和政府面临着更复杂的威胁，深刻影响着收入和服务。同时，远程工作和数字化转型的兴起，让黑客的攻击面也在不断扩大。因此，安全行业正以更高的自动化和集成度做出响应。该行业应用人工智能和机器学习，不断加快修复速度，把重点从自动检测转向预防和响应，集中表现为安全协调自动化和响应（SOAR）、云安全态势管理（CSPM）和扩展检测和响应（XDR）等行业举措。最重要的是，我们看到了如 Linux 基金会的开放安全软件基金会等各方努力，在 IT、电信和半导体行业形成了积极合力。

边缘计算、专用移动网络、数据管理和安全四个领域的技术发展指向很明确，需要构建一个集成公有云和传统基础架构的广泛生态系统。我们现在显然处于一个多云分布的世界，单一的数据中心、云端、系统或技术无法解决目前所面临的严峻挑战。

2022 以后的长期技术展望：

量子计算：混合量子/经典计算逐步成为主流，量子计算不再遥不可及。2022 年，我们预计将出现两个重大行业共识。首先，我们预计，业界量子系统的拓扑结构将由混合量子计算机组成，其中量子硬件或量子处理单元（QPU）是类似加速器的专门计算系统，专注于特定的量子算法和函数。QPU 位于传统计算系统中心，可预处理数据、运行全过程甚至解读 QPU 输出。

早期的现实世界量子系统皆遵循这种混合量子模型，这让我们明白，传统计算系统和量子计算的融合是大势所趋。其次，我们预计，普及使用传统计算技术的量子模拟，可让大学、数据科学团队和研究人员快速接触到量子系统，非常经济可行。事实上，戴尔和 IBM 已经宣布了向世界各地提供量子模拟技术的重大决策。

汽车行业：汽车行业生态系统将从机械化快速转型为以算力为导向。汽车行业正着手从多个层面转型。我们看到，内燃机到电气化汽车的转变彻底简化了实体供应链。同时，ADAS 和自动驾驶汽车的发展，全面扩展了汽车软件和计算内容。最后，我们发现汽车行业日益以数据驱动为核心，带来了娱乐和安全等各领域重大变革，迈入 “汽车即服务” 和自动交付的新时代。

所有这些无一不表明，汽车和运输业正开始快速转型为由软件、计算和数据驱动的行业。电信和零售业等其他行业也出现了同样的趋势。每个行业的转型，又不断反哺加速 IT 技术的持续发展。戴尔与全球主要汽车制造商保持长期合作伙伴关系，我们期待在 2022 年与他们继续深度合作，加速推进数字化转型和 IT 生态系统转型升级。

数字孪生：专用工具明确定义了数字孪生技术，使得数字孪生技术更容易创建和使用。虽然数字孪生技术日益为人所知，但这项新技术尚未应用到生产中。在未来几年，随着标准化框架、解决方案和平台的清晰定义，我们将看到数字孪生技术会变得更容易创建和使用。在企业中广泛推广数字孪生概念，将显著完善分析和预测模型，加速数字化转型进程。随着数字孪生技术解决方案和框架标准化不断完善，该技术的应用范围将不断扩大并成为主流，不断降低部署和投资成本。数字孪生将成为数字化转型 3.0 的核心驱动力，融合物理世界测量和建模/模拟技术，为跨垂直行业实现直接的商业价值。

我对技术发展前景非常乐观，相信在未来，人与技术相生相长，将以史无前例的速度创造出前所未见的美好世界。以上短期和长期预测均来自当今世界已有的成就。哪怕是循序渐进的进步，都会给我们的工作、生活和学习方式带来巨大机会。让我们携手迈进 2022 年，见证新一轮的技术创新和应用。