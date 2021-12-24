根据 Strategy Analytics 手机元器件技术（HCT）服务最新发布的研究报告《2021 年 Q3 智能手机应用处理器市场份额跟踪：高通、联发科和紫光展锐实现两位数的出货量增长》，2021 年 Q3，全球智能手机应用处理器（AP）市场收益增长 17%，达到 83 亿美元。高通、苹果、联发科、三星 LSI 和紫光展锐智能手机应用程序处理器市场收益份额排名前五。

高通以 34% 的收益份额继续保持其智能手机应用处理器市场的领先地位，其次是苹果（28%）和联发科（27%）。

联发科在 2021 年前 9 个月以 2600 万台的出货量领先高通。因此，以 2021 年年度为基准，联发科有望首次成为智能手机应用处理器出货量的 Top 1。

高通放弃了中低端的 4G 应用处理器，专注于高端和高价格段的应用处理器，从而可以充分利用可用的代工厂容量。因此，联发科通过其 Helio A/G/P 阵容获得了 4G 应用处理器的出货量份额。

与去年同期相比，5G 应用处理器的出货量增加了 82%，使应用处理器的整体平均售价提高了 19%。

高通的高端应用处理器骁龙 888/888+是该季度最畅销的安卓应用处理器。

台积电的智能手机应用处理器的出货量在 2021 年 Q3 占总出货量的四分之三，其次是三星 Foundry。

7nm 及以下工艺的智能手机应用处理器占总出货量的 47%。

Strategy Analytics 手机元器件技术服务副总监兼报告作者 Sravan Kundojjala 表示：“2021 年 Q3，高通、联发科和紫光展锐智能手机应用处理器的出货量和收益都实现了两位数的稳定增长。高通和联发科受益于海思的被迫退出，而紫光展锐的 3G 和 4G 应用处理器出货量强劲增长。Strategy Analytics 认为，4G 应用处理器代工厂产能持续紧张。我们预计应用处理器供应商将在 2022 年更多地关注 5G，以实现收益和利润的最大化。”

Kundojjala 继续说道：“海思半导体受到贸易制裁的打击，其智能手机应用处理器的出货量在 2021 年 Q3 下降了 96%。与此同时，三星 LSI 的应用处理器出货量减少了 12%。新进入市场的谷歌凭借 Pixel Tensor 应用处理器占据了 0.1% 的市场份额。Strategy Analytics 认为，谷歌需要获得 5G 调制解调器技术，才能在智能手机应用处理器市场上加强成本竞争力。”