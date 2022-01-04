据彭博社援引知情人士消息表示，新加坡私募机构 Novo Tellus Capital Partners 已获得新交所的批准，许可其 SPAC 公司（Novo Tellus Acquisition Corp）在当地进行 SPAC 上市。

知情人士称，Novo Tellus 于上月时收到了相关的上市资格函。据了解，Novo Tellus Acquisition Corp 计划通过 IPO 募集 1.5 到 2 亿新元的资金（约合 1.1 到 1.47 亿美元），并有望在本月期间提交初步的招股说明书。不过，知情人士也指出，该 SPAC 上市的流程也正处于审议中，其相关时间和细节很有可能会发生变化。

上月晚些时候，淡马锡旗下投资机构祥峰控股（Vertex Holdings）的 SPAC 公司 Vertex Technology Acquisition Corporation（VTAC）也收到了新交所的 SPAC 上市资格函，而该公司也因此将成为当地的首家 SPAC 上市公司。

值得一提的是，我栏目曾在去年 7 月份时对祥峰控股的 SPAC 上市计划进行了相关报道。在当时的报道中，笔者也曾指出，如果祥峰控股的 SPAC 上市最终得到新交所批准，这也将诞生出新加坡的首个通过 SPAC 方式上市的企业。

另一方面，在去年 9 月份时，新交所宣布了允许特殊目的收购公司（SPAC）在其主板上市的的新规定，而这一规定已于去年 9 月 3 日起正式生效。新加坡交易所监管机构（SGX RegCo）首席执行官 Tan Boon Gin 在当时的一份声明中表示，新交所的 SPAC 框架将为公司提供另一种融资途径，在价格和执行方面提供了更大的确定性。希望 SPAC 方式能够在新交所催生出优秀的目标上市公司，从而为投资者提供更多选择和机会。

当然，不仅仅是新加坡。在东南亚，自去年以来，包括印尼和马来西亚当局均对 SPAC 上市表示出了重视态度。并且其中，马来西亚证券监管机构证券事务监察委员会（SC）已对当地的 SPAC 框架完成修订，而该框架已于今年 1 月 1 日起正式实施。