本文来自悉尼大学官网。原文:https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2021/12/17/researchers-develop-low-cost–long-range–high-data-wifi-system.html

悉尼大学物联网和电信中心(Centre for Internet of Things and Telecommunications)的研究人员正在开发一种远程 Wi-Fi 系统,该系统可以集成到现有的 Wi-Fi 基础设施中,为采矿业实现远程通信高数据速率和低延迟传输。

悉尼大学电信研究人员正在开发一种可供工业使用的安全且低成本远程 Wi-Fi 系统,可保持信号高数据、高速率、长距离的传输,将有可能改变无线互联网游戏规则,对采矿业和各地的互联网用户来说是一个福音。

目前,研究团队正在针对地下矿山项目调试这一套 Wi-Fi 系统。为了能使管理人员远程监控地下作业的工人、控制敏感的采矿设备,Wi-Fi 信号延伸至地下数公里。

领导该项目的悉尼大学李永辉教授表示:“调整并接入现有 Wi-Fi 系统是我们项目当前的重点,因为世界各地的地下矿井中已经部署了价值数十亿美元的传统 Wi-Fi 基础设施。”

除了地下矿井这种大型工程外,该 Wi-Fi 系统还可用于机场、购物中心、大学校园和大型工业或农业环境等场所。

市面上现有的 Wi-Fi 系统主要是为室内应用而设计的,因此仅具有不到 100 米的短通信范围,并伴有高延迟和通信信号不佳等问题,这使得它们不适合一些对通信要求较高的工程类项目。

悉尼大学研究人员介绍,这套超低延迟和高数据速率的远程 Wi-Fi 系统可以允许无线信号传输数公里,同时携带更多数据而不会掉线或出现延迟。

李永辉教授表示,这一应用对采矿业来说是一个突破,同时也会利好许多依赖低延迟和高数据传输的行业。“澳大利亚发明了 Wi-Fi,这是一项带来突破性变革的了不起的发明,但是它一直受到短距离和高延迟的困扰,传输数据不完整且容易掉线。在地下矿井等工程中大面积部署这种 Wi-Fi 系统成本高昂,而且信号质量往往很差,” 李教授说。

“我们的系统是世界上第一个与传统 Wi-Fi 兼容并支持移动和多址终端的远程高速 Wi-Fi 系统。它提供了一种经济高效的解决方案,为实时监控以及图像和数据传输开辟了新的可能性,同时低延迟的特性意味着它可用于高度敏感的关键任务工作。”

远程、低延迟和高数据速率 Wi-Fi 网络将成为 6G 技术和物联网经济的核心。该项目的联合负责人 Branka Vucetic 教授说:“现有的短程技术根本无法满足新兴物联网应用的要求。大面积通信覆盖通常是通过网状网络实现的,虽然它可以扩展无线网络的覆盖范围,但因为网络内具有大量节点和中继站,会导致数据传输阻塞和严重延迟。”

这一新型远距离 Wi-Fi 技术可被用于很多新兴应用,例如用来视频监控农作物的无人机,或在广袤的农场上用来控制自动汽车和机器人的运行等。

目前,这一低成本、远距离 Wi-Fi 系统正在被澳洲当地互联网公司商用化,预计将在未来两年内面世。