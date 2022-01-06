过去几个月里，全球科技互联网巨头纷纷涉足 “元宇宙” 领域，外界对它的关注度也在持续增高。12 月 3 日，BEYOND EXPO 元宇宙论坛现场，来自政府、高校研究机构、相关企业管理层与产品、技术部门以及投资机构的多位嘉宾围绕元宇宙产业的落地、基础设施、应用场景、投融资以及生态建设等话题进行了精彩的分享。

大会现场，Unity 大中华区总裁张俊波发表题为《用 Unity 构建元宇宙内容生态》的主旨演讲，分享了创建元宇宙过程中的一些经验。

Unity 眼里的元宇宙

张俊波首先介绍了 Unity 的基本情况并阐述了他对元宇宙这一概念的理解，“元宇宙是下一代互联网的表现形式。目前大部分互联网内容都是静态、2D、没有交互性的。而元宇宙时代下的互联网，所有内容都将变得更加 3D 化、更具交互性、更加实时、更具空间感。”

作为一家游戏引擎公司，Unity 从事 3D 交互内容的创作平台的开发。近几年，随着 3D 技术向其他行业的发展，Unity 已经被大量的非游戏行业用来制作 3D 交互内容。

“在元宇宙总形态下，Unity 绝对是最底层最基本的开发工具。” 元宇宙中存在大量 3D 实时交互的内容，需要很多人来共同创作。PC 主机、各种手机以及 VR 设备等跨平台的设备都对实时 3D 平台有着充分的需求，Unity 帮助开发者将其制作的内容发布到各个平台上，同时还提供一个内容运营平台，帮助开发者提高运营效率。除了游戏，Unity 已经被广泛应用于工业、医疗、教育、消费和文娱等各个领域。

据最新数据显示，用 Unity 制作的应用月平均下载量已达 50 亿次；Unity 引擎及运营业务所触达的全球平均月活玩家数量达 28 亿；目前，Unity 支持 28 个主流平台的内容开发。这些数字都在不断地增加中。

全球领先的实时 3D 内容创作和运营平台

随后，张俊波讲道：“元宇宙架构的顶层是场景和内容，而优质场景和内容的标准是沉浸式、可交互的体验。Unity 为开发者提供了强大的实时 3D 内容创作工具，帮助用户在元宇宙内实现高效、创新的内容和场景创作。”

演讲过程中，他提到了一些有代表性的技术：第一个是通用渲染管线（URP）：URP 可以帮助开发者快速构建一个高清的虚拟世界，制作出逼真的水波、变换的阳光等非常真实的效果，而且在手机、VR、车载 HMI 等各种平台都可以兼容。

第二个是高清渲染管线（HDRP)：HDRP 高清渲染管线，这是专为高端硬件上的高画质渲染量身定制的工具，可以充分挖掘 PC 和主机的全部视觉保真度，打造出大片效果。

第三个是数字人技术：“这是我们以 Unity 的一位同事为模特、花了 2 个月时间做出来的。当然，这个数字人 Demo 还不够完美。其实团队真正想做的并不是这个 demo，而是想把数字人生产的一个全量流程给摸索出来。我们已经将这一流程分享给了所有的开发者。”

除了自主研发核心技术外，张俊波也在现场分享了 Unity 近年来重大项目收购案例，例如 SpeedTree 和 Weta Digital。

近年来，创作者们使用 Unity 搭建的虚拟世界愈发复杂。Unity 的创作者们希望为自己的体验加入华丽且逼真的场景，而植被正是大型环境的重要组成部分，SpeedTree 作为一套用于植被建模和环境创作的产品，有了 SpeedTree 的加入，未来创作者们可以使用 Unity 对元宇宙内的场景高效添加栩栩如生的植被。

Weta Digital 是全球领先的综合视觉特效公司。从《阿凡达》、《指环王》到《神奇女侠》，Weta Digital 的工具和技术帮助创造了世界最精彩电影中的绝美人物和场景，随后，这些实时 3D 内容也可以很好地嵌入至元宇宙场景中。

Unity 未来规划

随后，张俊波从技术、产品、生态三个方面提出了 Unity 对未来的规划。首先从技术层面，张俊波认为，引擎不是前沿科学而是工程技术，是通过技术积累来不断迭代和完善的。

目前 Unity 在研发方面的投入占到总收入的 46%，远超同类软件企业平均 20% 的投入。未来 Unity 会继续在核心技术研发上进行持续不断地投入，以此保证能持续满足创作者和开发者 3D 内容生产与运营的需求。

其次是产品层面，他认为技术只有放置于合适的场景中才能充分释放其商业价值。围绕游戏场景，Unity 已经有成熟的解决方案。在汽车和数字孪生方向也有很大突破，但在更多领域 Unity 仍处于初期探索阶段。抛开通用引擎功能，不同产业的创作者对于实时 3D 方案拥有不同的需求，这意味着 Unity 需要投入更多的精力深入场景，挖掘垂直领域的用户需求，并针对不同场景的特点将技术产品化。例如，Unity Reflect、PiXYZ、VisualLive、云渲染、Luban 等产品，正是 Unity 为工业等领域打造的工具链。未来，Unity 会继续完善工具链，来更好地服务工业及其他领域的用户。

生态层面，他认为主要分内部生态和外部生态两个层面。内部生态层面，Unity 拥有着庞大的开发者数量、内容丰富的资源商店以及学习和社区资源；外部生态层面，Unity 拥有诸多合作伙伴，包括已支持的 28 个操作平台、解决方案、渠道合作伙伴。

最后，他强调，展望未来，随着 AR、VR 的普及，以及元宇宙的到来，将会涌现新一批的操作平台、软件开发商、解决方案提供商。Unity 将坚持自己的开放策略，通过与生态内合作伙伴的紧密合作服务好终端市场。无论结局如何，希望 Unity 作为工具，能够更好地帮助我们实现心中关于未来的蓝图。