近日，知乎 2021 年度书单正式揭晓，书单以 “发现人生、未来的更多可能” 为主题，从 13 万册电子书中精心挑选出今年最值得读的好书。

不盲从于 “销量定输赢”，知乎 2021 年度书单以跨不同年龄代际用户的阅读喜好和书籍本身的价值为基础，以多维度单元满足用户的多元化阅读需求，提升用户的阅读 “获得感”。

在知乎有超过 13 万册电子书、3000 万阅读者、数百位知名作家和 300 多家出版机构，具有丰富优质的阅读内容和深度的阅读消费氛围，也形成知乎独特的好书发现、阅读并延展讨论的闭环阅读体系。

知乎 2021 年度书单的揭晓，对人们的阅读决策产生重要的影响。

多维书单，阅读不盲从

知乎在年度书单中设置了多个维度的单元，以满足人们在面对无数问题和困惑时，通过阅读寻找答案。

书籍是一个时代的剖面，反映当下的社会议题和群体情绪。知乎 2021 年度书单与时代关联，设置了 “2021 年度之议” 单元，有对今年离开的人们的追忆，也有深受科幻发烧友喜爱的元宇宙探索，还有致敬祖国的真实记录、新冠疫情对我们生活的改变。

在《恩师袁隆平：袁隆平的亲笔信》一书中，袁隆平的亲笔信件第一次对外公开，信件见证了从 1970 年代中期到如今杂交水稻的辉煌历程，是世界科技史极为宝贵的文献。著名哲学家、美学家李泽厚著作的《哲学纲要》，是一部告别人生、谢幕学术、留作纪念的大成之作，也被收录在年度书单 “2021 年度之议” 单元中。

在 “2021 书载千秋” 单元中，收录了关注现代人心理健康的书籍《也许你该找个人聊聊》、个人思维提升的书籍《认知驱动》、新知科普类的书籍《中国前沿：不如问问科学家吧》、关注大时代下的小人物生存现状的书籍《微尘》等。

知乎 2021 年度书单不仅展现了对热门话题的关注，也在哲学、心灵、职场、生活方式、影视原著等领域推出多个分类单元，既着眼宏观外部变化，也聚焦微观个人内心世界。

当 “打工人”、“996”、“内卷” 成为新的职场流行热词，就业与职场绝对是今年无法回避的问题。在 “职人觉醒计划” 单元中，《拆掉思维里的墙》、《价值共生：数字化时代的组织管理》等书籍，帮助职场人运用自身智慧，思考并寻找各种应对困境的策略。

书单也收录了一些 “黑马作品”，帮助更多优秀的作家、优质的图书走进大众视野。入选 “大时代的小人物” 单元的小说《美顺与长生》，以平实的语言来描摹平凡人的傲骨，在知乎引起良好反响，上架 3 个月收获了 8000 多条好评，大量知乎用户留言 “读完重拾对生活的希望”。

从阅读闭环中汲取 “获得感”，成为一种生活方式

知乎的问答机制，已经覆盖了用户大部分生活和消费的需求场景，也为阅读爱好者打造了一套知乎独特的好书发现、阅读并延展讨论的闭环阅读体系。

有关书籍和阅读的问题，一直以来在知乎都受到广泛关注，问题 “你最庆幸自己读过什么书?” 在知乎有 5575 万次的浏览量。有人在知乎发现好书并种草，也有人在读过一本书后来知乎发布读后感，还有人引用书籍中的典故来解答问题。

年度书单中的《高敏感是种天赋》是本关注心理健康的书，知乎答主 “丽丽赫本” 在研究了大量心理学书籍后，在知乎发布文章并推荐该书，获得 2.2 万的赞同和 1525 条评论。在问题 “请问 HSP 高敏感人群真的存在吗？” 下，知乎答主 “透明尘” 引用《高敏感是种天赋》一书中的内容做了回答，帮助高敏感人群寻找排解不适情绪的方法，更从容地面对工作和生活。

在知乎问题 “股票涨跌的原理是什么？” 下，理财类书籍《半小时漫画经济学 4》中生动的漫画内容，给人们提供了投资的理论和思想指导，引起知乎用户的广泛讨论和关注。该书在知乎的累计曝光量达 2.7 亿，阅读用户数达 390 万人。《半小时漫画经济学 4》也入选知乎 2021 年度书单 “‘有钱人’ 和你想的不一样” 单元，成为用户喜爱的理财指南。

知乎的阅读氛围也获得越来越多的出版方的加盟。年度书单公布了 “2021 盐选出版方”，中信出版集团、人民邮电出版社、磨铁、读客、博集等各知名出版方的年度好书，都可以在知乎阅读。

为用户带来 “获得感” 的内容也促使知乎用户量和会员服务体系不断壮大，截至去年第三季度，知乎平均月活跃用户数量达 1.012 亿，平均月付费用户已达 550 万人。如今，在知乎阅读优质电子书内容已成为当下年轻用户的生活方式。