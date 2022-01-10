1 月 10 日，一加创始人刘作虎通过微博宣布，李杰将担任一加中国区总裁，全面负责中国区业务，自己将更专注于产品研发。随后，李杰转发微博表示，自己要做好一加与用户之间的 “连接器”，把加油的声音更好地传递给团队，不断提升用户体验，坚持 “不将就” 的品牌理念，给加油提供更优质的产品与服务，让一加被更多人看见。

李杰自 2010 年加入 OPPO，自 2013 年起先后负责 Find 系列产品规划、产品路线图规划、硬件战略规划以及 OPPO 中国区战略规划与产品路线图等工作。2021 年 9 月起，李杰兼任 OPPO 中国区用户运营负责人。在 OPPO 工作的 11 年间，李杰积累了丰富的明星产品打造及产品路线规划等经验，期间成功打造了 Find7 旗舰、单款机型销量超过 2000 万台的 R 系列等爆款产品。他对于手机行业的深刻了解、以及针对用户的体系构建和运营策略的洞察，将助力一加中国区产品力、渠道、供应链、售后全方位的升级。

9 年来，凭借着极致的产品力和不将就的品牌理念，一加得到了国内外越来越多用户的认可。过去一年，通过在产品、营销等方面的积极开拓，一加国内市场影响力进一步提升。一加与传奇影像品牌哈苏达成深度合作，全面提升影像能力，搭载了一加丨哈苏 手机影像系统的一加 9/9 Pro 受到消费者的广泛好评。同时，一加拓展了更多价位段产品，推出 3000 价位段的品质旗舰一加 9R 和 9RT，凭借着极致的性能和出色的品质获得更多用户认可。在营销上，一加牵手国民级代言人周迅、胡歌，进一步打开在国内的品牌知名度。2021 年 12 月，一加手机创始人刘作虎对外公布，一加已经提前完成全球销量 1000 万的目标。

2022 年 1 月 11 日，一加最新性能旗舰一加 10 Pro 即将发布。在硬件配置拉满的同时，一加 10 Pro 搭载 HyperBoost 全链路游戏稳帧技术，全新升级的一加哈苏影像系统，将为用户带来游戏、影像体验的全面升级。