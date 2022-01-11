正如动点科技曾在 2020 年底所预测的那样，2021 年中国公司赴美上市的难度大增，个中原因除了一直被做空机构诟病的信用问题、苛刻的赴美上市审查披露制度之外，也和企业网络信息安全政策从严有关。

公开信息显示，自 7 月底，SEC 被曝暂停中国企业 IPO 申请后的 5 个月里，只有一家总部位于美国新泽西州、香港股东全资持股的创新药企业联拓生物登陆了纳斯达克。

尽管如此，2021 年上市的中概股企业数量与募资金额仍旧远超过去两年。德勤数据显示，2021 年共有 42 家中国企业赴美上市，比 2020 年多出 12 家；累计募资 150.3 亿美元，同比增长近三成。此外，港股也是中概股回流的主要方向，中概股公司甚至在 2021 年十大港股 IPO 中占据一半席位。

然而，无论是中概股还是港股上市公司的后续表现都不容乐观。数据表明，中概股中，除了脑再生与 Boss 直聘呈现强势上涨行情之外，其余 40 只中概股表现惨淡，教育、金融、大消费等板块市值缩水严重；而港股方面，一些老牌明星股也在 2021 年跌出新低，当年上市的新股中，医疗器械、生物医药板块表现不俗。

披荆斩棘的 “第一股” 们

“上市即巅峰” 可谓是 2021 年很多中概股的真实写照。

电子烟第一股——雾芯科技

2021 年 1 月 22 日晚间，电子烟品牌 RELX 悦刻的母公司雾芯科技正式登陆纽交所，发行价格为 12 美元。雾芯科技上市当天因盘中暴涨，直接触发了熔断停牌。从野蛮生长到被要求 “持证上岗”，随着国家几次出手加强对电子烟的监管，行业也趋向精细化、规范化发展。

短视频第一股——快手

2021 年 2 月，快手快人一步在港交所主板上市，引发打新狂潮。上市当天，快手开盘价狂飙近发行价 3 倍，更在不到 10 天内攀上 415 港元的巅峰，但在随后的几个月中一直震荡下行，如今，快手市值较上市之初已蒸发近 80%。

共享充电宝第一股——怪兽充电

王思聪与街电的赌局言犹在耳，却另有公司挤进了终局。2021 年 4 月 1 日，怪兽充电正式登陆纳斯达克挂牌上市。共享充电宝这一曾被质疑伪需求的商业模式曾因短暂的盈利给投资者带来惊喜，但在当年三季报中，怪兽充电却打破了自己连续 5 个季度的盈利记录，开始转亏。

二手 3C 第一股——爱回收

2021 年 6 月 18 日晚，万物新生集团（爱回收）正式登陆纽交所，成为 “中概股 ESG 第一股”。爱回收的主要业务线包括 C2B 模式的爱回收、B2B 模式的拍机堂、C2B 模式的拍拍以及面向海外的 AHS Device 四大业务。据了解，尽管营收虽在不断增长，但爱回收目前仍处于亏损状态。2021 年 12 月，爱回收曾因超范围收集个人信息被工信部短暂下架。

生鲜电商第一股——每日优鲜

2021 年 6 月 25 日，每日优鲜登陆纳斯达克交易所；4 天后，叮咚买菜也正式在纽交所挂牌，生鲜电商第一股之争落下帷幕。两家公司同日提交了招股书并都在当月成功上市，虽然发行价差距明显，但在过去半年里股价都几乎腰斩；同时，盈利依然是这些生鲜电商头部企业需要面对的难题。

视觉 AI 第一股——商汤科技

12 月 30 日，AI 四小龙之首商汤科技在香港联合交易所主板挂牌。回望上市之路，商汤也曾在通过港交所聆讯即将定价时被美方偷袭，而旷视、云从、依图在科创板也历经坎坷与波折。作为第一家冲进资本市场的人工智能企业，商汤科技的成功上市在同类型企业中具有重要的标杆意义。

2021 年，还有涂鸦智能、知乎、奈雪的茶、满帮等分别在 IoT 云、知识付费、新式茶饮、货运等细分领域拔得国际资本市场的头筹，但几乎都未能逃脱后市乏力的梦魇。

港股 “回锅肉” 祛魅中

除了上述荣冠 “第一” 名号的概念股以外，2021 年也有保险科技、在线招聘、在线音乐等领域的头部企业——水滴、Boss 直聘、网易云音乐成功在美港股挂牌。此外，因为赴美上市计划搁浅，也有部分企业最终选择转战港交所，比如喜马拉雅。

随着科创板股票正式纳入沪港通，恒生指数成分股调整、简化海外发行人在香港上市制度的探索不断推进，香港新股市场的竞争力和吸引力将进一步提高。

港交所官方数据显示，截止 2021 年 12 月 31 日，共有 97 只新股在港交所上市，其中 57 家是新经济公司；截至 12 月 17 日，首次公开集资额达 3189 亿港元。

2021 年初曾有机构预计，年内约有 10 家中概股将回港二次上市，最终结果确实十分接近这个数字：据动点科技不完全统计，2021 年全年，共有百度、哔哩哔哩、微博、携程、汽车之家、小鹏汽车、理想汽车、和黄医药等 8 家中概股在港交所二次上市。第三方数据显示，截至目前，共有 19 家中概股回到港股上市。

2021 年回港上市中概股基本数据，最新股价截至日期 2022 年 1 月 7 日港股收盘后

毕马威报告指出，多家企业在港二次上市，有利于香港的金融和资本市场发展。企业在港进行二次上市，显示香港市场根基稳固及其作为国际融资市场的重要性，并已形成可支持创新型和新经济公司发展的生态系统。

但从实际表现来看，受整体大盘以及中概股回港上市的稀缺性减弱影响，2021 年在港股二次上市的企业中约一半表现不佳，例如汽车之家、哔哩哔哩较发行价跌幅均超六成；而和黄医药和小鹏汽车则有小幅上扬，理想汽车与微博可能因上市时间不长，仍在发行价边缘波动。

退市与终止赴美，不都为了找 “平替”

受持续不断的中美博弈、反垄断以及下半年落地的双减政策影响，2021 年近八成的中概股呈现下跌态势，其中大型平台企业、教育股等更是战况惨烈。在此情形下，已有部分中概股选择以私有化的方式规避风险，并谋求后续回归 A 股或港股；而另外一些曾兴致冲冲却被美股挡在门外的企业也已取消了赴美上市计划，寻求其他的融资路径。

2021 年 12 月初，滴滴出行宣布启动在纽交所退市的工作，并启动在香港上市的准备工作。这距离滴滴成功赴美 IPO 仅仅过去 156 天的时间。

此前，根据滴滴最新披露了的财务数据，自 2021 年 7 月相关 App 被要求下架至今，滴滴的核心出行业务收入下滑明显，整体营收亏损加剧。截止 2022 年 1 月 7 日，滴滴美股收盘价 4.5 美元，总市值 217 亿美元，自上市以来累计下跌 68.2%。

除了想挽回因监管余震导致的失利以外，也有部分企业因竞争力下降、市值较低而选择以私有化寻求更加灵活自由的企业经营与产品创新。

在互联网招聘新贵 Boss 直聘成功登陆美股后的第 10 天，老牌招聘平台前程无忧宣布与 Garnet Faith Limited 签订私有化交易的最终协议，对价每股 79.05 美元，交易隐含的股权价值约为 57 亿美元。据了解，前程无忧最早在 2020 年 9 月就启动了私有化进程，现已正式进入退市的倒计时。

这意味着，前程无忧将成为继智联招聘、58 同城之后，又一家从美股私有化退市的企业。

作为行业元老，前程无忧与智联招聘所提供的企业批量下载建立与信息展示服务，已受到以 Boss 直聘为代表的以算法推荐为特点的新式社交招聘的冲击。

反映在财务与股价方面，截至 2021 年 3 月，Boss 直聘的月活跃用户数已达 3060 万，是前程无忧的 2 倍多；2021 年 3 季度，BOSS 直聘营收 12.11 亿元，净利润 3.85 亿元；同期，前程无忧净营收 10.81 亿元，净利润 4660 万元；上市刚满半年的 Boss 直聘目前市值为 147.7 亿美元，约为前程无忧的 5 倍。

除了以上两家典型企业以外，2021 年还有泰邦生物、泛华金控启动了私有化程序。

自赴美 IPO 实质性冻结以来，已有货拉拉、Keep、喜马拉雅、小红书、零氪科技、哈啰出行、七牛云、Soul、福佑卡车、天鹅到家等家企业撤回、取消或终止了赴美上市计划，其中喜马拉雅已正式提交港交所上市申请。

企查查显示，这些企业一半以上的融资均止步于 2021 年上半年，Soul 和天鹅到家的最新一轮融资分别停留在 2019 年 6 月与 2020 年 2 月，只有哈啰出行与小红书在 2021 年 11 月获得了新一轮融资。

展望已经开启的 2022 年，上述利空因素的影响仍未消失，叠加金融科技等行业的监管风险，预计今年中概股上市企业将同比大减，而港股上市企业数量将有明显增加，教育等行业的中概股企业也将加速转型及退市、回归进程。