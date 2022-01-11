1 月 11 日，一加「10 至 名归」新品发布会如约而至，性能旗舰一加 10 Pro 正式发布。一加创始人刘作虎在会上公布 2021 年一加全球手机出货量首次突破 1000 万台，同时 OPPO 全国近 1000 家售后网点，现已正式面向一加用户开放。

2021 年，全球手机市场面临疫情考验，但一加逆势上扬，全球出货量首次突破 1000 万。自 2013 年成立以来，一加专注精品旗舰，在全球市场影响力不断提升，2018 年一加成为首个用高端产品打入美国运营商市场的中国品牌，4 年来多次蝉联印度高端市场第一，同时，连续 5 年上榜 Brand Z 出海品牌榜单。截至目前，一加社区已经有来自 50 个国家和地区的 1400 万名用户。全球的品牌影响力的攀升和用户的支持，让一加 2021 年销量突破千万大关，刘作虎表示，“作为主攻高端市场的手机品牌，突破 1000 万销量也算达成了一个小目标。”

在全球市场稳步上升的同时，一加在国内市场也不断加码。2021 年，一加从产品到营销深入拓展，产品上，一加与传奇影像品牌哈苏达成战略合作协议，全面提升影像能力，打造搭载一加丨哈苏 手机影像系统的一加 9/9 Pro，通过哈苏自然色彩优化方案，为用户带来专业级别的影像体验。同时，一加不断丰富产品生态，满足不同用户的需求。在高端旗舰一加 9/9 Pro 外，一加推出品质旗舰一加 9R 和 9RT，凭借着极致的性能和出色的品质，让更多用户拥有旗舰体验。营销上，一加牵手国民级代言人周迅、胡歌，精准触达更广泛的消费人群，有效提升品牌知名度。

在发布会上，刘作虎也宣布全国近 1000 家 OPPO 售后网点已正式面向一加用户开放，网点覆盖了全国 90% 以上的地级市，不仅为一加用户提供售后服务，还将策划专属加油日等活动。通过这一举措，一加用户将享受到更优质的服务体验，将品牌与用户进一步加强情感连接。

九年来，一加始终坚持做好产品，备受行业和用户肯定。一加 10 Pro 延续一加只做精品的产品理念，除了配备行业领先的硬件参数和再现真实自然色彩的哈苏影像系统 2.0 外，一加 10 Pro 首发推出 HyperBoost 全链路游戏稳帧技术，这项技术是一加联合全球四大研发基地，耗时 2 年研发打造。通过图形异构、GPA 极限稳帧、O-Sync 超频响应三大核心技术，从根本问题上解决游戏的问题，让游戏更流畅，稳帧更持久，反应更迅速，开启性能旗舰新篇章。凭借超强性能游戏表现，一加宣布一加 10 Pro 成为 2022 年英雄联盟手游职业联赛、2022 年 PEL 和平精英职业联赛两大重磅赛事指定用机。

性能旗舰一加 10 Pro 售价 4699 元起，将于 1 月 13 日 10 点开始全款预售，OPPO 商城、京东、天猫、一加授权店、京东之家等线上线下全渠道开售。