2021 年已经过去，这一年里涌现了各种各样的业态，其中有受到国家宏观政策驱动的新兴行业、有国际资本热切追逐的焦点、有些涉及国计民生的根本和日常、有起到底座和核心作用的软科技与硬科技产业。

不论是被推到台前还是安坐幕后，是久居风口或是初露头角，它们都至少在过去一年中的某个节点曾对我们所在的世界产生影响，今天就让我们来回顾一下 2021 年那些热点行业。

新能源汽车

2021 年，特斯拉全球销量逼近百万大关，交付 93.6 万辆；比亚迪有望蝉联国内新能源汽车销冠；头部造车新势力蔚来、小鹏、理想年交付量均突破 9 万辆；第二梯队哪吒、威马、零跑销量、资本两开花；传统车企加速新能源车布局、头部互联网企业躬身下场…… 随着销量与渗透率双双走高、新能源车从政策驱动转向市场驱动、补贴标准下滑 30%，我国的新能源汽车将迈入新的发展阶段。

碳中和

国际社会持续加码减碳目标，碳中和逐渐成为一场国际竞赛。除自我碳中和外，部分国家减碳措施外部化初现，我国去碳进程更需加速。在此背景下，碳中和已进入高确定、强增长的历史阶段，除光伏、风电、新能源汽车以外，以企业为主体的循环经济、低碳办公产业以及电动车等两轮出行产业的价值正在重估。

NFT

DappRadar 数据显示，2021 年 NFT 销售额达到约 250 亿美元，2020 年只有 9490 万美元，同比增超 200 倍。过去一年，NFT 市场疯狂增长，各行各业的投机者涌入，市场热度不断攀升，无论是图片、视频等数字化加密资产，还是虚拟世界中的土地，各种类型的 NFT 资产都被爆炒。但在国内监管的指导下，路子再野的 NFT 也只能化名 “数字藏品”，寻得一隅安身之处。

元宇宙

百度指数显示，2021 年 6 月前，元宇宙在国内的讨论量几乎为 0，一直到 6 月底，元宇宙在内网才开始起势，最初热度甚至低于 NFT。在国内最先用元宇宙概念进行自我包装的当属社交 App Soul，但最感欣慰的其实还是苦熬了多年终于拿到复活卡的 VR 从业者及其背后的资本。当 VR 迎来了高纳德曲线上的复苏，值得警惕的是，在终端硬件、运营方、内容方等产业链不同维度的厂商加速入局，众多大型企业军备竞赛愈演愈烈的当下，等待着元宇宙的未必是景气爆发，也有可能是幻想破灭的低谷。

游戏

对于中国游戏产业来说，2021 年是具有节点意义的一年。这一年，中国游戏用户规模与销售额均保持稳定小幅增长，手游首次超过端游成为份额最大的细分市场，国内厂商将重心转移到移动端。此外，电子竞技、游戏直播、游戏短视频的流量飙升，也显示出中国游戏行业的多元发展。腾讯等头部公司的频繁收购、元宇宙的冲击、防沉迷的限制、游戏版号的收缩都将左右行业未来竞争格局。

芯片

不论是被疫情影响的芯片产能抑或是美国政府的芯片禁令都加剧了全球芯片的短缺，由此也影响了下游多个产业的发展。过去一年，百度昆仑、阿里平头哥、腾讯等互联网头部企业以及小米、OPPO 等手机厂商都在这一年发布了自研的芯片。国内芯片公司如雨后春笋般崛起，各个细分赛道的融资不断。Preqin 的数据显示，中国的半导体领域企业去年获得了 88 亿美元的融资，是美国同类公司获得的 13 亿美元的六倍多。

奶茶

奈雪的茶成功上市、蜜雪冰城接受上市辅导、茶颜悦色谨慎扩张、喜茶进军投资界…… 新消费泡沫破灭的 2021 年，新式茶饮却从来不缺大新闻，就连年轻人耳熟能详的奶茶鄙视链也侧面印证了这个赛道的热度。随着大型资本的进入、门店数量的持续增长，进入红海时代的新式茶饮还将产生怎样的变局，我们拭目以待。

医美

在颜值经济的拉动下，非手术类医美市场快速发展，玻尿酸等相关原料公司业绩快速增长。2021 年上半年，相关概念股股价涨幅均超 60%。医美具有高毛利、高复购率和高门槛的特性，被资本市场视为黄金赛道。在地产、纺织企业都宣布跨界医美的同时，整个医美行业长期淤积的乱象和投诉也引起了监管的注意。2021 年 6 月，卫健委等八部门出手打击非法医美，医美机构进入整合期。长期来看，国内医美市场天花板依然很高。

社区团购

与元宇宙的热度走向正相反，尽管多家企业被约谈与罚款，社区团购在 2021 年上半年依旧火热，仅在前 5 个月，社区团购赛道仅 8 起融资总额就超 262 亿元，高于去年全年。但从下半年开始，多家社区团购平台接连被曝裁员欠薪、拖欠货款、关停甚至破产。随着资本分化、品类资源向头部集中，剩余玩家的重心也从补贴转向运营、助农等，行业终将回归理性。

RNA 疗法

受疫情影响，生物医药成为近两年的热门赛道。核酸疫苗是如今新冠疫苗研发中重要的技术路线之一，mRNA 疫苗产品也是目前全球公布的三期临床试验结果保护率最高 (95%) 的新冠疫苗。医药魔方数据显示，2021 年全球 RNA 疗法领域共发生 64 起投融资事件（含 IPO），总金额超 50 亿美元，另有 46 项交易合作。在融资企业数量与融资额方面，中国公司占比都达 30% 以上，且国内企业在小干扰 RNA、环状 RNA、小激活 RNA 等新型 RNA 疗法中都有布局。

5G+工业互联网

作为工业自动化控制的重要技术手段， 5G 和工业互联网已成为推动传统产业转型升级、培育发展先进制造业的重要支撑。近年来，我国加快 5G 基站建设和行业虚拟专网规模化发展，推动工业互联网平台进企业、进园区、进产业集群，“5G+工业互联网” 融合应用已经在柔性生产制造、设备预测维护等 20 个典型场景和电子设备、建材等 10 大重点领域展开实践。