人类和自然密不可分，可持续发展是人类迈向新世纪以来重点关注的话题与思考，全球的可持续发展是经济、生态和社会多维度的可持续，面临能源短缺、气候变化、人口增长、流行病、社会不平等等一系列挑战，这些问题的解决需要科学技术支持，最终达到人与自然和谐共生。

在 2015 年的第 70 届联合国大会上，193 个成员国签署了包括 17 个可持续发展目标以及包括 169 项议程的《变革我们的世界：2030 年可持续发展议程》，旨在从社会、经济和环境 3 个维度全面指导人类走向可持续发展之路。

12 月 4 日 BEYOND 组委会倾力打造可持续发展目标（SDG）峰会，在欧瑞泽基金集团资深合伙人兼亚太中国区总裁陈永岚主持下，空中客车中国公司副总裁兼首席财务官 Philipp Visotschnig，华为数字能源全球市场总经理薛武军，KDDI 开放式创新基金总经理 Kasai Michihiko，新开发银行副行长兼首席财务官 Leslie Maasdorp。围绕《投资可持续和智能基础设施的全球机遇和挑战》这一话题进行深入交流。

重视绿色能源，促进可持续发展

可持续发展目标的关键领域是气候变化和基础设施的可持续发展。嘉宾们首先向我们分享了企业如何支持可持续发展。

空中客车中国公司副总裁兼首席财务官 Philipp Visotschnig 表示，航空航天领域面临着可持续发展挑战，气候变化是当今人类面临的最大挑战。航空业造成了当今人类碳排放的 2.5%。需要将可持续发展目标嵌入到产品中，嵌入到发展过程中，嵌入到塑造未来十年未来的方式中。其次，航空业和互联网是唯一真正连接人们的行业，可以把世界各地的人们团结在一起。应当建立一个对每个人都公平的监管框架，找到正确的定价。

华为数字能源全球市场总经理薛武军介绍，华为一直非常重视可持续发展。一方面，华为每年的 7 月份都会发布可持续发展的报告；一方面，可持续发展是作为华为公司的一个战略，尤其重视绿色环保，主要从三个方面来去实现。第一降低碳排放。第二是促进循环经济，第三引入可再生能源。

在降低碳排放方面，华为 2020 年碳排放同比 2012 年下降了约 33.2%，超额完成了 2016 年承诺的目标。在促进可循环经济方面，使用可循环的、可降解的环保材料，并且最大化地使用产品的材料、包装的材料。引入可再生能源方面，华为制造工厂、多个研究所都安装了光伏发电，每年可以发电 1,900 万度，相当于降低 9000 吨碳排放量。

新开发银行副行长兼首席财务官 Leslie Maasdorp 认为金融部门在推动碳中和的过程中发挥着非常关键的作用。大多数公司都宣布了在 2050 年前实现碳中和的目标。这将带来一系列商业模式的变化。其中金融发挥着非常关键的作用。很多银行已经推出了新绿色金融工具，中央银行使用监管权力来确保商业银行鼓励客户在绿色空间提供更多的投入。更重要的是，消费者可以认识到他们的个人消费行为会影响环境变化，这不是银行、中央银行、政府的责任，这是正在进行的社会变革。

“能够成功创新和提供绿色产品、绿色解决方案的公司将成为最成功的公司，最终在市场上获得更大的价值。”Leslie Maasdorp 补充道。

KDDI 开放式创新基金总经理 Kasai Michihiko 也表示，很多公司都将 SDG 看作重要的业务领域。但实际上这是社会问题，“一个公司的想法或行动不足以解决问题。这需要用户，大公司，创业公司和政府之间的合作与协同。”

减少碳排放，助力实现碳中和

关于飞机使用可再生能源还是汽油有很多讨论，空中客车中国公司副总裁兼首席财务官 Philipp Visotschnig 对此发表看法并和我们分享了未来的趋势。

空中客车已经承诺了要达到碳中和。并且已经准备好通过金融机制来抵消碳排放的增长。其次，空中客车承诺在 2050 年前实现二氧化碳的净排放，并正在为此而努力。

“我们看到两项技术可以控制碳排放的增长。首先，空中客车长期愿景是使用氢能发动机，并且承诺，在 2035 年之前拥有第一架氢气飞机。此外，中期解决方案是使用基于海藻的可持续航空燃料。空中客车正在与发动机制造商合作，使其得到认证。也在与政府一起合作，创造市场，确保航空公司有采取行动的机会。同时生产厂商也有赚钱的机会。

2050 年似乎很遥远，但我们正在努力。首先，利用现有的技术，我们每年减少 2.1% 的排放。其次，自 1990 年以来，已经减少了 100 亿二氧化碳的排放，如果未来飞机如果用氢气作为燃料飞行，并且有足够的氢气可用，20 年后空中客车和航空工业会真正帮助减少碳排放，也就可以达到碳中和”，Philipp 表示。

随后，薛武军也分享了华为针对用户或行业做出的具体的减排的手段和措施。

华为作为一家通讯设备的公司，以前非常注重通过技术的创新帮助客户来实现他们的价值和目标。现在碳融合已经成为了全球最广泛的共识，客户也都非常重视。应对诉求，华为在 2021 年 6 月份成立了华为数字能源技术有限公司，致力于把数字技术和电力电子技术融合起来进行创新。碳中和未来要实现主要是碳排放要降为 0，碳排放主要的来源其实 40% 是来自于电力，电力主要都是使用化石能源，所以碳融合最核心的是能源变革。在发电方面，华为用可再生的能源把传统的化石能源替换掉。从清洁发电，高效用电，再到交通的电动化，把数字技术和电力电子技术融合并推出了智能化的光伏解决方案，发电量能够提升 2~3%，运维成本能够降低 50%。通过数字化和基础设施帮助客户及整个社会更高效地使用能源，同时节省能源的使用，最后达到实现一个碳中和的目标。

新开发银行副行长兼首席财务官 Leslie Maasdorp 随后也针对如何帮助新兴经济体实现目标这一问题谈到，新开发银行是的核心和主要任务是可持续发展。新开发银行成立以来，从来没有资助燃煤发电站或矿山。“可持续发展是我们一直追求的目标，开发银行的作用是促进和解决难题。我们正在制定一系列战略，发展中国家面临的气候危机的历史责任相对较小，我们必须找到一种政策来确保向碳中和转变的过程是以一种公平和可调整的方式完成的，我们要考虑到，发达国家在历史中的责任。因此，作为开发银行，我们不仅要使用我们的资本，而且要找到公平的方法，以此推动经济的增长和可持续发展。”