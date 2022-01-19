1 月 19 日，亚太区领先的人才解决方案公司翰德（Hudson）在上海发布了《2022 人才趋势报告》，通过对近 500 位来自中国大陆不同地区、不同行业职场资深人士及 60 余名翰德顾问的调研和访谈，揭示了求职者趋势和企业的人才需求与挑战，同时展示了金融服务、消费品、医疗健康与生命科学、科技、工业等多个行业及领域的最新薪酬数据。

透视现代职场人的心声

此次受访对象大多是企业管理层或关键岗位从业者，60% 为高级经理及以上级别，其中 52% 来自外资或合资企业，20% 来自国企或大型本土企业，8% 来自于创业公司，他们的回复揭示了当前职场人的心声与期待。

出走外企，加入本土上市公司和创业公司： 有 56% 的受访者表示更希望加入国企、上市公司、民营企业、创新型公司或平台。这类企业如今弯道超车，发展速度惊人，尤其在科技驱动下发展势头强劲，以高薪和优厚的待遇等激励方式从外企挖掘各种优秀人才。

有 56% 的受访者表示更希望加入国企、上市公司、民营企业、创新型公司或平台。这类企业如今弯道超车，发展速度惊人，尤其在科技驱动下发展势头强劲，以高薪和优厚的待遇等激励方式从外企挖掘各种优秀人才。 薪资重要，看准长期发展平台更重要： 虽然有 22% 的受访者仍然将薪酬福利视为接受新工作的首要因素，但企业发展前景（20%）和个人发展空间（19%）同样占据着重要的位置；另外，呈上升趋势的还包括公司文化及价值观、工作成就感。

虽然有 22% 的受访者仍然将薪酬福利视为接受新工作的首要因素，但企业发展前景（20%）和个人发展空间（19%）同样占据着重要的位置；另外，呈上升趋势的还包括公司文化及价值观、工作成就感。 主动拥抱灵活工作：疫情不仅影响到全球经济，也令人才市场环境发生改变。一方面，企业希望有短期的、灵活的人才部署方案来应对业务激增的情况；另一方面，很多职场人经历了长时间的远程办公，逐渐找到了与 “办公室 8 小时” 迥然不同的工作节奏——他们希望拥有更大的自由度，根据自己的实际情况安排工作内容、时间和地点。此次报告也证实了人们求职观念的转变，在受访的资深职场人士中，有近一半（43%）的人愿意接受灵活的就业方式。

翰德大中华区首席执行官 于志伟

“我们已经清楚意识到企业用工需求和人才就业意愿正在发生的变化，并认为这对企业和职场人而言都将是新的挑战。” 翰德大中华区首席执行官于志伟先生表示。“随着各行各业数字化转型的逐步深入，我们观察到，很多企业对技术人才的需求有时会因为短期业务需求而激增，为了更好地协助企业应对这一挑战，翰德新近成立了技术服务及灵活人才事业部 (Talent as a Service, 简称 TaaS)，将针对客户的数字化业务，提供数字化转型、创新软件开发、测试、交付、用户体验设计、信息安全等一体化解决方案的服务，以快速的响应速度和精准的匹配能力，真正帮助客户战略和业务快速落地并获得稳步增长。”

企业对人才核心能力要求的根本性转变

在倾听职场人心声的同时，此次报告也揭示出企业对人才核心能力的要求所发生的根本性转变，主要包括以下几项：

数据分析与解读能力

虽说术业有专攻，但应数字化转型的要求，即使是非财务或数据分析岗位，也需要具备数据分析和解读的能力，比如 HR。在数字化时代，HR 部门新的价值定位是 “变革推动者” 和 “业务战略伙伴”，而这就要求 HR 自上而下刷新自己认识问题、思考问题和解决问题的观念，特别是改变以往基于经验的工作模式。此外，远程办公让越来越多的企业开始依靠数据来衡量员工的绩效。随着 AI 技术不断地应用在招聘和人才盘点等领域，企业更加迫切地依赖人力资源专家的数据分析和洞察能力，以寻找到适配的候选人，做出符合企业需求的人才分析决策。

目前，不少亚太地区的领先企业都已在 HR 组织中设立与数据分析相关的职能，这或许会引领未来几年所有人力资源职能的运作方式。

“精通一门，兼顾其他” 的通识和跨界能力

在越来越多行业边界被打破的情况下，“精通一门，兼顾其他” 的复合型人才越来越受到企业的欢迎。报告指出，以目前发展迅速的智能电动车行业来看，除了传统车企转型，还包括新势力造车以及许多互联网企业入局。这样一来，传统汽车企业需要具有互联网背景和思维的人才，而互联网公司造车缺乏传统车企人才及其扎实的专业能力，这种取长补短的需求对人才而言是个机会。可见，未来的汽车行业所需人才，需要具备较强的软实力，包括用户思维、持续学习的能力、敏锐的洞察力和灵活抗压的能力等。

同时，对复合型人才的需求在发展迅速的医疗行业表现得也非常明显。近年来，医疗行业与多个领域进行融合，通过应用各种科学技术迎来了创新时代，特别是互联网医疗和 AI 医疗，被认为是最有发展前景的领域之一。以 AI 医疗的研发为例，一般而言，团队中既需要有医学人才和 AI 人才，更需要不同领域专业人才长时间磨合。考虑到不同领域人才之间的交流可能存在较大的困难，如能让同时具备医学知识和 AI 知识的人才从事研发工作，无疑会起到事半功倍的效果。而互联网医疗的发展同样需要复合型人才的推动。报告指出，在从研发到商业化的过程中，业务拓展、战略等岗位也急需既有医学知识又懂专业领域的复合型人才。

快速响应的能力

疫情是一场始料未及的严峻考验，推动了电商、物流等行业 “超音速” 发展，催生了许多新岗位；同时，疫情也让很多企业改变了传统的思维与业务拓展模式，通过快速响应来占领新赛道，而这主要就是通过人的转变来实现的。

日前，人社部等联合发布《互联网营销师国家职业技能标准 (2021 年版)》，不同级别设置不同考核要求，这让 “直播带货” 的主播们不仅有了新称谓——互联网营销师，更让他们有了有据可查的职业规范。有关部门表示，该标准的制定旨在鼓励更多人才进入这个领域，同时也将赋予这个职位更多的上升空间，有助于不同职业技能等级的人在跨企业流动中薪酬待遇水平定级；而对消费者而言，有助于提升消费信任等。因此，对于很多电商从业者而言，如何迅速适应这一变化，保持竞争优势，是摆在眼前的重要课题，这不仅要修改过往粗放型发展的方式，更要通过提升自身能力，努力适应行业规范，才能在未来的竞争中获得更多的资源和支持。

在当前 “万物皆可直播” 的风潮下，很多隐藏在幕后的专业人士，也一改以往对大众不苟言笑的姿态，纷纷走到前台，以诙谐幽默、大道化简的直播形式，解读生涩复杂的专业内容，这一趋势在专业服务和金融领域表现尤为明显。以基金经理为例，以前他们一般不会承担市场营销职责，但现在很多基金经理不仅要进行线上的定向路演，也需要录制视频，面对直播镜头。直播让成千上万的个人投资者享有了以前只有机构投资者才有的 “特权”，可以隔屏判断基金经理的投资风格是否与自己的风险承受能力相匹配，更加理性地安排个人投资；同时，从公司角度看，直播也大大降低了基金公司的营销成本，至少节省了基金经理外出的在途时间以及差旅费，而且他们中很多在操盘中和镜头前均表现出众者，更成为令很多年轻人津津乐道的 “网红” 基金经理。虽然目前对于直播形式是否会影响到法律法规和金融产品解读的严谨性仍存在讨论，但不得不说，这种快速响应的能力势必会影响到公司本身的营销成效，甚至财务表现。

“市场仍然在打破和重建中持续变化，对于人才来说，在这样的环境下，保持积极向上的心态，拥有成长性思维尤为重要，特别是对文化适应度和组织敏感度的培养，以适应不同的企业文化土壤，才能扎根存活，对于企业来说亦是如此。由于人才选拨是基于企业 DNA、战略方向和文化特质等因素的综合评估，因此当环境和方向发生调整时，企业必须能够敏锐感知，并及时做出调整，这就需要时时保持成长性思维。” 于志伟先生表示，“多年以来，翰德顾问们以自身的专业，不仅协助诸多企业找到了人才招募与部署的最佳解决方案，更成为他们在探索未知业务领域时所信赖的人才 ‘谋略者’，成就的 ‘见证者’。着眼未来，我们将审时度势、持续创新，为客户创造更多价值，为推动整个市场人才良性健康的流动尽微薄之力。”

《翰德人才趋势报告》旨在为职场人士提供就业市场最新洞察，以及为企业提供可持续且有针对性的人才解决方案，2022 年度的报告是基于对中国大陆地区 486 位资深职场人士的采访，职能涵盖金融服务、消费品、医疗健康与生命科学、汽车、科技、工业等行业，所在地区除北上广深外，也覆盖了杭州、成都等新一线城市和其他正快速发展的地区。同时，有 62 位翰德资深顾问也在其中分享了各自的经验与观点，为职场人士解读国家政策变化、预测行业前景、分析职业发展和薪资状况。