2022 年在国药资本发展史上具有重大里程碑意义——既是企业成立十周年，也是企业品牌转型升级后新十年的开局之年。1 月 19 日，原国药资本在上海召开 “健壹资本 2021 年度基金合伙人大会及新品牌发布会”，并正式对外宣布，国药资本品牌升级更名为 “健壹资本”，原班人马携手并肩打造具有鲜明特色的 “CVC+IVC” 的医药股权投资机构。这也标志着，这家已有十年历史的医药健康股权投资机构掀开了全新篇章。

健壹资本创始管理合伙人、总裁吴爱民及中国医药集团副总经理邓金栋、中国医药投资有限公司总经理、健壹资本董事长梁红军、国药中生集团财务总监胡立刚、上海市黄浦区金融办相关领导以及国药控股、国药科器、现代制药、天坛生物、中国中药、中国医药工业研究总院、国开开元、盈富泰克国家引导基金、中国国有结构调整母基金、苏州信托、黄浦投资集团等投资人、国药基金的许多被投企业创始人以及国药基金的合作伙伴，出席了本次发布会，共同见证了这一重要时刻。发布会上，吴爱民表示，“健壹资本将推进 ‘创新+整合’ 的投资策略，持续打造 ‘产业+资本’ 双轮驱动的核心竞争力，期望以真诚、专业、共赢的机构投资者形象，继续投身于大健康产业发展的浪潮。”

深耕行业成就卓越成绩 国药资本十年持续行业领先

据了解，国药资本最早始于国药集团。2012 年，国药集团及管理团队共同发起设立了国内最早专注于医疗大健康投资的股权投资机构之一——国药资本。

自成立至今，国药资本总共管理了 7 只基金，管理基金规模超过 65 亿元，全面覆盖了早期创新类、成长类和并购整合类项目，在大健康赛道投出包括国药口腔、复诺健生物、诚益生物、凌科药业、劲方药业、森亿智能、赛分科技、爱得科技、巨翊科技、先通医药、康立明生物等在内的近 80 个明星企业，成功收获爱博医疗、亚辉龙、和誉医药、安博生物等多个 IPO。

凭借对中国健康产业的深刻理解和洞察，以及专业的投后管理经验，十年之间，国药资本早已处于行业领先地位。在此过程中，逐步锻造了团队的差异化打法，即八个字，” 创新+整合”，” 产业+资本”。

携手多元化的投资 “铁军” 打造具有鲜明品牌特色 “CVC+IVC” 的医药股权投资机构

近年来，全球及中国的医疗健康行业投融资热度不减，体量持续走高，增速乐观。2021 年，中国医药健康行业投融资数量达到 522 起，金额达到 1113 亿元，数量和金额占全球比例分别为 43% 及 30%。几乎所有的大型投资机构都将医疗健康领域视为未来重要的投资方向，竞争日益激烈。如何在激烈的竞争中脱颖而出，这对团队来说是巨大的考验。

从发布会上获悉，健壹资本多元化团队成员组合，有独特的竞争力。除已经有 20 多年经验的吴爱民外，其投研团队成员包括拥有 25 年投资及医药健康投资及运营管理经验的创始合伙人龚云雷、在医药产品进出口贸易有着丰富经验和标志性业绩的创始合伙人匡勇、拥有丰富的医药投研经验的合伙人邹敏以及具备医药行业专业学术背景和丰富行业经验的新晋投资人，新老结合能够为被投企业提供多重服务与资源嫁接。

“一直以来，我们的投资团队都是按照市场化机制组建，未来随着新鲜血液加入，投资团队力量还会不断加强，” 吴爱民表示。

在投资策略方面，健壹资本已在行业内率先提出 “创新+整合” 的投资策略。除了在创新端的纵深布局，健壹资本还通过控股投资的形式，构建起包括口腔行业线上线下一体化的解决方案提供商、医药学术推广企业、医药零售企业、医疗智慧后勤服务企业等不同产业发展方向的全国性平台公司。吴爱民表示，“健壹资本的资本和产业平台是有机结合、彼此赋能的，投资业务为被投企业带来深入的增值服务，被投企业为产业平台发展带来新的契机，最终实现健壹资本与被投企业的共同获益。”

重点布局 “新分子技术、创新生物疗法、创新器械、精准诊疗、智慧医疗” 五大领域 开启健康投资新篇章

吴爱民透露，健壹资本将重点布局新分子技术、创新生物疗法、创新器械、精准诊疗、智慧医疗五大领域，深度覆盖具有全球范围内领先优势的前沿科技，触角遍及行业内最具有创造性的细分领域。

“在新的历史起点上，健壹资本将坚守初心，勇担 ‘让人们得到最优的健康管理方案和产品’ 的使命，竭尽所能把更多的好产品带给真正有需要的人。“吴爱民说，“健壹资本将努力创造真正的价值，为投资者带来可观的回报，为受资企业争取丰富的行业资源，为社会营造更良好的医疗健康行业生态。大势已来，我们要大干一场，助力中国医药健康事业蓬勃发展。”