科学技术以前所未有的速度和规模迅猛发展，增强了人类改造自然的能力，给人类社会带来空前的繁荣，也为今后的进一步发展准备了必要的物质技术条件。对此，人们产生了盲目乐观情绪，好象自己已经成为大自然的主人，可以长期掠夺资源而不会受到大自然的惩罚。然而，这种掠夺式生产已经造成了生态和生活的破坏，大自然向人类亮起了红灯。

可持续发展战略的核心是经济发展与保护资源、保护生态环境的协调一致，是为了让子孙后代能够享有充分的资源和良好的自然环境。可持续发展是一个长期的战略目标，需要人类世世代代的共同奋斗。现在是从传统增长到可持续发展的转变时期，因而最近几代人的努力是成功的关键。必须从现在做起，坚定不移地沿着可持续发展的道路走下去。

12 月 4 日 BEYOND 组委会倾力打造可持续发展目标（SDG）峰会，在德勤中国气候变化与可持续发展服务主管合伙人，德勤中国华北区副主管合伙人谢安的主持下，柴火创客空间创始人潘昊，极飞科技公共关系负责人佟巍，欧卡智舶 CEO 朱健楠，碳中宝公司 CEO 宋鸿楷。围绕《初创企业如何走上 SDG 之路》这一话题进行深入交流。

Q1. 如何看待自己的企业业务模式和 SDG 的关系？在 SDG 方面自己的企业最有贡献的业务模式是什么？

柴火创客空间创始人潘昊表示，从 08 年开始，他们将各种技术消化，并做成开放的模组，让全球的开发者能够快速的去形成它的原型。到目前为止，他们已经直接服务了 30 多万开发者，其中 90% 在海外。在过去几年他们也开始深入到智慧农业，例如环保相关的物联网数据基础准备，用数字化的手段去找到新的方法，去做跟 SDG 相关的事情。从 SDG 上面来讲，他认为最有关联的事情是怎样把更多的新技术，交付给全世界，用技术去解决身边问题。

极飞科技的佟巍谈到，他们是一家农业科技公司。他们运用物联网设备，将传统的通过拖拉机去做耕种管收的农事操作，转化为工业化、互联网化，并且让真正的 AI 能够进入到农业里面来，SDG 已经融在他们的业务基因当中。

另外一个跟 SDG 相关的就是对于水和化肥还有农药减少的使用，通过离心技术，可以使农药的颗粒度达到微米级，达到微米级之后，它可以非常精准的依附在植物的表面，既不像液体一样可以流入土壤来去污染土壤，也不会进行过量的喷湿来。“所以我们每天都在做跟 SDG 相关的事情。” 佟巍说道。

欧卡智舶的朱健楠分享到，目前他们围绕着水环保，通过服务机器人的模式进行标准化，在水面上打造出可以标准化、量产化的服务机器人的模式，服务于水域的整个的运维和管理。其次，他们同时也在做整个船舶的智能化和绿色化。他们希望在这一块的 SDG 中，通过船联网和整个智能化的形式来推动整个水面 SDG 和碳排放的综合优化。

碳中宝的 CEO 创始人宋鸿楷表示，他们通过软件和数据的基础开发，去帮助大型企业解决碳中和问题。碳本身是一个非常 SDG 的行业，因为每一吨负碳排的产生，背后都会产生很多社会价值。他们希望通过智能化的帮助，用绿色金融推动的碳中和路线的发展。

Q2. 在投资 SDG 事业中，如何将商业价值跟社会价值进行有机的结合？

极飞科技的佟巍给出了自己的观点，“第一个我觉得其实随着整个社会从原来的粗广型的发展，到现在其实更精细化了，我觉得 SDG 不是一个类似于需求端，而是作为初创公司，大家在产品定义的时候都在找你客户方的痛点是什么？而这些痛点是否可以为我们作为企业的长期的方发展方向去推进。所以第一块比如说我们来去聚焦水域，我们的愿景从长期来讲，我们希望用智能驾驶的方式赋能水域，然后水域从更加美好，变得更加智能，更加的好玩。我觉得在未来的一段时间内，一定这一块是一个社会的痛点的来源，来去分析这是不是有市场的，有整个是不是解决了某一种社会的问题。

第二个我觉得是整个的这一个公司它是不是要有一个顶天和立地？立地的话就是它现有的业务够不够？这样的立地的业务是可以让你企业现在具有现金流的，然后并且它是可以让你解决当下的问题，解决存活的问题，但同时我觉得要兼顾顶天的整个的愿景，也就是说愿景的指引你的方向是对的方向。因为我们相信 5~10 年的点上，SDG 的方向是我们人类最需要的，这是比较宏观的，从微观企业的角度，也是那个痛点所在的地方，只要痛点所在的地方，我们认为就是有商业价值的地方。”

碳中宝的 CEO 创始人宋鸿楷提出了 2 个视角。第一个视角是国际资本市场。你的企业需要去披露未来期后对你企业的发展能力的一个评估。第二个视角是创业的路径，他觉得作为一个初创企业，你最大的问题其实是要去选择一个有非常强使命推动力的团队。“因为这路上的话会有很多曲折，很多时候话你可能发现自己的现金流也不太好，或者是客户上也有很多问题，但是如果你的创始团队使命感足够强的话，你可以去克服很多就是商业上的问题。然后另外相反的话，你需要去找一些非常使命感强的客户，因为他其实能帮助你当中央企业成长，找到他们真正需要的问题，然后把你带上路来。我们还是一个两年左右的成长企业，我们现在很多的成就也是我们客户教给我们的这些机会。”