浙江欧凯（OKAI）今日宣布已完成近亿元⼈⺠币首轮融资。本轮融资由中⾦资本旗下中金汇融基金领投，普华资本、物产中⼤等多家知名机构跟投，光源资本担任独家财务顾问。

OKAI 是国内科技领域的 “隐形冠军” 之一，深耕全球微出行领域多年，为公用交通、乘用车之外的城市次级交通提供多种绿色、低碳的产品和解决方案。

全栈自研驱动，多元化解决方案行销全球

OKAI 成立于 2011 年 6 月，是一家以工业设计和前沿科技驱动的智能科技公司，核心产品为 e-scooter、e-bike 等智能电动中短途出行工具，通过共享端、消费端双驱动，为用户提供一站式多场景智能出行解决方案。

OKAI 以信息和数字化为驱动，以自有工厂优质产能为支撑，打通前端订单和后端生产管理系统，为客户提供高品质、高科技、高效率的定制化生产，满足多元化的市场需求，是全球微出⾏领域的卓越先行者。

无论是算法的迭代、更新，还是已有产品的在线升级，OKAI 自研效率都远超行业。通过数字化系统连接海内外各条业务线，OKAI 实现了从下单、报价、排产、生产、交付等全业务环节的自动化，真正实现了全流程实时信息跟踪，提升了客户体验和供应链效率。

凭借这一高效体系，OKAI 产品已经在全球 10 多个国家和地区销售近 200 万台。

OKAI 核⼼团队成员已经深耕⾏业十余年，曾推出过数⼗款世界主流电动⻋型产品，在外观设计、硬件结构、数据运营等环节均层层严格把控，以强大的数据为驱动，全栈式的技术解决方案，为 OKAI 在微出行领域的自主创新提供强劲动能。

场景化落地，拓宽未来智能出行想象

随着中国城镇化水平的提升，城市微出行需求日益多元化，OKAI 始终坚持为带给用户更优秀的体验，通过前沿智能科技探索未来出行的无限可能。

在这方面，OKAI 不但在产品不断创新，同时也通过积极实践和探索，在行业生态赋能上进行迭代升级。

OKAI 产品采用更加丰富的人机交互设计，为用户提供舒适、安心且趣味性较强的智能驾驶体验；同时配备远程在线升级模块，为用户提供持续的功能升级。

此外，OKAI 通过加速算法、系统、硬件、数据中心带来效率和成本方面的创新，为微出行市场提供全方位支持，减缓出行耗能碳足迹的日益增长，为碳中和目标助力。

OKAI 创始人&CEO 卢江涛认为，在 Z 世代崛起和 “碳中和” 的推动下，未来的生活将会加速繁荣，微出行的需求将进一步上升，OKAI 将提前布局新时代消费群体的出行选择，持续聚焦 “生活新潮行”、“场景新体验” 及 “微移动革命”，以尖端技术创新成就大国自信 “双碳” 战略目标下的民族智造典范，丰富未来出行的多元化场景需求。

对于本次融资，卢江涛表示：“本轮融资感谢各大知名投资机构的高度认可与支持，OKAI 始终致力成为国际领先的智能科技公司，为用户提供丰富有趣的智能电动出行产品。OKAI 坚持充分挖掘数字技术的赋能价值，探索 5G 时代下智慧数字技术的有效融合，持续关注 Z 世代消费增长的新趋势，打造出文化认同的社交出行场景，将创新和态度融入城市出行领域，为用户带来全新的出行场景体验。”

中金资本旗下中金汇融基金董事总经理蒋兴权表示：“全球疫情与碳中和背景下，引发微出行场景的扩容与创新，中金坚定地看好这一领域从产品到运营层面的长期增长。OKAI 作为具有 10 年以上商用电动滑板车 ODM 领域积累的头部玩家，在研发、生产、设计等方面建立了较高的竞争壁垒，广泛受到海内外头部客户的认可，近年来实现了业绩的快速增长。中金非常愿意陪同 OKAI 一起，不断推动产品革新、场景革新与技术革新，继续扩大领先优势，成为全球范围内微出行领域的领航者。”

普华资本董事总经理王红雯表示：“在全球范围内，两轮车是天然的大市场，智能化则给了新进入者实现对传统电动两轮车企业弯道超车的机会。对于长期服务海外共享出行市场的 OKAI 而言，其电动两轮车在智能化、安全性方面都具备相当高的水平，我们相信随着国内外市场的不断发展，OKAI 将充分发挥自身优势，为全球客户提供更好的产品和服务。OKAI 产品不仅具有娱乐和出行双重属性，且环保、便捷，其科技感、智能化十足的产品将越来越成为年轻人新出行的首选。”

物产中大投资总经理周平平表示：“低碳正成为未来产业生存与变革的新基因，也是物产中大投资公司重点关注的方向。OKAI 作为专注解决人们出行最后 ‘一公里’ 的电动滑板车企业，在用更好的产品和服务满足人们多样化需求的同时，也让企业发展与民生促进相融互促。投资这样的企业，可以说是顺势而为。祝贺 OKAI 获得更多优质机构的加持，我们坚定看好 OKAI 在电动滑板车市场持续扩大优势，也期待能一起互相成就，成己为人，成人达己。”

光源资本副总裁权博表示：“出海一直是我们高度关注的领域，很荣幸能服务 OKAI 这样优秀的科技制造出海企业。OKAI 深耕电动滑板车领域十余年，产品实力广受国际一线客户高度认可，已奠定全球市场领先地位。而在疫情和碳中和背景下，次级交通市场迎来进一步爆发，我们看好 OKAI 在新的时代背景下，背靠中国产业链的强势地位，进一步扩大领先身位。期待未来 OKAI 在智能化提升、潮酷文化生态打造、全球市场拓展等方面不断突破，继续引领绿色出行时代潮流。光源持续看好 OKAI 的发展并将长期陪伴。”