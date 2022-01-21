中国改革开放 40 年以来创造了举世瞩目的成绩。但现在的中国也面临很多国际上的挑战。我们要用科技创新的革命迎接挑战，这是很多人的共识。说到科技创新，那就不得不说一个重要的话题，就是天使投资。天使强则科技强，科技强则中国强。在这些年里，我们很多的天使投资人都为推动中国的发展做出了很多不可磨灭的贡献。

12 月 2 日下午，由 BEYOND 组委会将联合天使联合汇、星速购倾力打造的中国天使投资高峰论坛在金光会展中心主题会场 A 召开。大会开始，创业工场创始人麦刚做了题为《简单投资，快意人生》的主旨演讲。

首先他分享了自己对于投资的思考，第一个是 “态度”，保持独立思考的态度，投资世界永远是只有少数人最后赢出的，应该去思考什么样企业值得去投资。第二 “深度”，大千世界纷繁复杂，应该关注那些不变的东西，不变的东西就是本质。抓住本质并去追寻，那应该正确道路。第三是 “广度”，投资是一个博弈的市场。一级市场项目有几十个投资人，二级市场上就可能有几万个投资人在博弈，所以这背后有更多更深层次的维度。

麦刚 1997 年进入中国创投行业，2002 年进入美国的创投行业。2003 年到 2014 年创办了互联网和软件的公司，2005 年开始陆续投资早期项目，2015 年开始，麦刚的公司转变成一家完全的投资公司。

随后，麦刚分享了这两三年来自己的感悟和践行，即 “三生万物”，道德经里讲：“道生一、一生二、二生三、三生万物。”

麦刚在大会中谈到，“创意工厂成立于 2005 年，当时我们的口号叫做我们 ‘制造伟大公司’，去年我把口号改了，改为叫 ‘做个好人’。因为古人云：‘好人有好报。’ 我们都是投资界的，都想取得好的投资回报。我个人觉得人文学科里面最重要的是要抓住自身所在领域的 ‘三’，如果一个人太忙，他就会失去思考的能力。如果一件事情太多，他就不会把精力放在最关键的几件事情上面。所以不论从事哪个层面那个角度的工作，一定要把职能上最重要的 “三” 找出来。

在投资领域 ‘三’ 是什么？一级市场静待花开，二级市场敬畏投资和投机。我把一级市场的思路也放在了二级市场上。要看到创业公司的 S 曲线。S 曲线对一个比较长远的行业来讲，是要持续 20 年到 30 年的。如果在早期的时候有幸选择了一家优秀的公司，难道就是只能拿个 5 年 10 年就要抛弃掉吗？如果你抓住一个正确机会，你一定要知道证券机会的周期是有多长。二级市场的整体回报用二八定律来描述比较科学。就是百分之 20% 的人赚取市场 80% 的钱。早期市场的投资上基本上是 1% 的人赚 99% 的钱，背后就是放下自我，相互拥抱，做个好人。”

基于对二级市场的本质和思考，麦刚给我们分享了二级市场投资的三个要点。第一是 “人性”，对人性一定要敬畏。二级市场是一个充满投资和投机的全局博弈的市场，它的复杂程度比一级厂商强多的至少 10 倍以上。第二是 “风控”，第三是 “选择”，二级市场的选择和一级市场一样，如果抓住一个巨大的浪潮，巨大的变化，基本上是抓住了世纪或者年代最伟大的机会。

作为一级市场投资人，最重要的 “三” 是什么呢？

麦刚表示，第一是要 “看透行业”。关注本质，遇见竞争，构建壁垒；第二 “选择人才”，看待一个创业者的时候，怎么从他的表面现象去读懂他的内心是需要考究的。第三是最重要的即 “做好自己”，一个人成功一次是有偶然性的，如果他能够使什么成功 “三次”，一定是有别人不具备的能力，简化而言就是 “be kind” 做个好人。投资界有这么多好的机会，一个人是无法永远抓住的，这么多机会一定是在朋友圈里面留存的。

随后麦刚我们分享了一些投资一级市场的金句：

1. 投资是比 “笨”，不是比 “聪明”。世界纷繁复杂变化，观察和思考变化的同时，更重要的是去抓住那些不变的本质，这就是所谓的” 大智若愚”。

2. 你的公司你的产品解决了什么根本的问题？谁是你的竞争对手？为什么你会赢？真正成功的创业者和投资人，只思考这几个问题。如果创业者对这三个问题没有深刻的思考，他一定不是能走到最后的赢家。

科技工作者是推动社会前进的根本的力量，投资人是创新力量背后的推手，用什么心态，什么标准，去选择和支持这些创业者，要看那个人是不是真的是否能够改变一个行业，是否是真正给行业给客户带来价值。从他的语言表达，他的风格，甚至一些小小事件你基本上可以看到他的内心，所以如果他的内心不是装着这些单纯的、正确的、巨大的价值观的，基本上他的成功概率会小很多。

3. 广结善缘和优秀的人同行，你的朋友就是你的财富。

麦刚表示，创业投资都是不容易的，每个人进入到行业都充满美好梦想，但是现实很残酷，创业的失败率和投资的失败率都是有目共睹的，所以盲目投资和盲目创业是对社会资源极大的浪费。世界上不需要那么多创业者，投资人更是要珍惜自己的资源，应当投资给那些真正值得珍惜的创业者。

很多行业内的人、投资人、创业人，其实都在讨论他们所处的行业或细分领域的行业发展趋势。看清行业的三个 “三” 是什么呢？

第一个，市场要足够大；第二个就是，市场渗透率，相对来讲不能太早；第三个就是竞争。一个大的市场，一定有非常多的创业者和投资人看到，所以巧妙的是在什么时间进入市场。可能最早的时候不是最优的投资机会，因为不确定性太大。三五年之后，估值上去了，但是竞争减少了，这可能就是投资的最好时候。

最后麦刚表达了对于投资行业的希望。不管是从事哪个行业或哪个领域，只有创造出长期不可替代的巨大价值，才能在一个充满变动、充满竞争的领域里面取得最后的胜利。只有那些有钢铁般的意志、超强的执行力以及长远大格局的创业者、企业家、投资人才能走到最后。希望每一个人都能践行这样的理念，在纷繁复杂的科技变化浪潮当中去挖掘那些真正懂得珍惜，真正全力以赴的优秀创业者，用我们的微薄力量帮助他们和支持他们，他们取得成功，投资者才成功，他们取得成功，他们所创造的企业才会给社会带来价值！

关于天使投资，总结来说，就是情意值千金。